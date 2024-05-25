Конте ради «Наполи» снизил запросы по зарплате. Клуб выбирает между ним и Гасперини

Антонио Конте по окончании сезона может возглавить «Наполи».

Экс-тренер «Тоттенхэма» снизил запросы по зарплате ради работы в неаполитанском клубе, и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет определиться с преемником Франческо Кальцоны уже сегодня.

Сегодня же , другой кандидат Де Лаурентиса, встретится с руководством «Аталанты» и обсудит свое будущее на фоне победы в Лиге Европы. Гасперини хотел бы гарантий важных трансферов и продления контракта на 3 года, тогда как клуб из Бергамо предлагает ему 2-летнее соглашение.

Нынешний главный тренер неаполитанцев Франческо Кальцона по окончании сезона покинет клуб и сосредоточится на работе со сборной Словакии.

После 37 туров « » занимает в Серии А 10-е место.