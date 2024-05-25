Конте ради «Наполи» снизил запросы по зарплате. Клуб выбирает между ним и Гасперини

Теги Аталанта серия А Италия Наполи отставки Антонио Конте Джан Пьеро Гасперини деньги Футбол

Антонио Конте по окончании сезона может возглавить «Наполи».

Экс-тренер «Тоттенхэма» снизил запросы по зарплате ради работы в неаполитанском клубе, и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет определиться с преемником Франческо Кальцоны уже сегодня.

Сегодня же Джан Пьеро Гасперини, другой кандидат Де Лаурентиса, встретится с руководством «Аталанты» и обсудит свое будущее на фоне победы в Лиге Европы. Гасперини хотел бы гарантий важных трансферов и продления контракта на 3 года, тогда как клуб из Бергамо предлагает ему 2-летнее соглашение.

Нынешний главный тренер неаполитанцев Франческо Кальцона по окончании сезона покинет клуб и сосредоточится на работе со сборной Словакии.

После 37 туров «Наполи» занимает в Серии А 10-е место.

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8 комментариев
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Гасперини, дед... куда тебя потянуло... Не в том ты возрасте, чтоб бросать семью ради непродолжительного флирта.

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Не будут южане играть в твою персоналку. По крайней мере 2-х лет точно не хватит их переучить.
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Да все правильно Конте делает, снизит зп - на неустойке возьмёт свое. Или типа Лаурентис резко поменялся - все понимают к чему это придет)
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Да какой Гасперини, давали ему уже шанс в Интере. Конте - правильный выбор. Жаль, что Милан упустил Антонио.
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Что-то Гасперини слишком много хочет от руководства Аталанты, и контракт на 3 года(видимо забыл сколько ему лет) и большие покупки. Пусть для начала хорошо выступит в ЛЧ в следующем сезоне чтоб заработать на эти самые покупки игроков. За победу в ЛЕ платят в разы меньше.
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Аталанта Гасперини хотя бы на 2 года точно работой обеспечит а Де Лаурентис может через несколько месяцев уволить)
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Ответ vel
конта по рукам пошла.. вот что бывает с теми у кого нет принципов. Теперь не он выбирает, а его лишь рассматривают..
Его зовут на работу) А ты ищешь на headhunter.ru бомжик
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