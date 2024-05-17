Гасперини – приоритет «Наполи» на пост тренера. В шорт-листе также Конте, Пиоли и Итальяно
Джан Пьеро Гасперини – основной претендент на пост главного тренера «Наполи».
В четверг президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис возобновил контакты с главным тренером «Аталанты» и предпочел бы назначить именно его.
У Гасперини есть разногласия с руководством клуба из Бергамо, но он еще не определился с будущим. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до июня 2025 года.
Следующим в списке Де Лаурентиса идет экс-тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, но у него более высокие запросы по зарплате и трансферам.
Также в шорт-лист «Наполи» входят Стефано Пиоли («Милан») и Винченцо Итальяно («Фиорентина»).
Нынешний главный тренер неаполитанцев Франческо Кальцона по окончании сезона покинет клуб и сосредоточится на работе со сборной Словакии.
После 36 туров «Наполи» занимает в Серии А 9-е место.
Почему-то кажется, что он как и Эмери не зайдет топам