Гасперини – приоритет «Наполи» на пост тренера. В шорт-листе также Конте, Пиоли и Итальяно

Джан Пьеро Гасперини – основной претендент на пост главного тренера «Наполи».

В четверг президент неаполитанского клуба возобновил контакты с главным тренером «Аталанты» и предпочел бы назначить именно его.

У Гасперини есть разногласия с руководством клуба из Бергамо, но он еще не определился с будущим. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до июня 2025 года.

Следующим в списке Де Лаурентиса идет экс-тренер «Тоттенхэма» , но у него более высокие запросы по зарплате и трансферам.

Также в шорт-лист «Наполи» входят (« ») и Винченцо Итальяно (« »).

Нынешний главный тренер неаполитанцев Франческо Кальцона по окончании сезона покинет клуб и сосредоточится на работе со сборной Словакии.

После 36 туров «Наполи» занимает в Серии А 9-е место.