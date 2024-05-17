Гасперини – приоритет «Наполи» на пост тренера. В шорт-листе также Конте, Пиоли и Итальяно

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Джан Пьеро Гасперини – основной претендент на пост главного тренера «Наполи».

В четверг президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис возобновил контакты с главным тренером «Аталанты» и предпочел бы назначить именно его.

У Гасперини есть разногласия с руководством клуба из Бергамо, но он еще не определился с будущим. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до июня 2025 года.

Следующим в списке Де Лаурентиса идет экс-тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, но у него более высокие запросы по зарплате и трансферам.

Также в шорт-лист «Наполи» входят Стефано ПиолиМилан») и Винченцо Итальяно («Фиорентина»).

Нынешний главный тренер неаполитанцев Франческо Кальцона по окончании сезона покинет клуб и сосредоточится на работе со сборной Словакии.

После 36 туров «Наполи» занимает в Серии А 9-е место.

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5 комментариев
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При всем уважении к Аталанте, Гасперини заслуживает тренировать топ-клуб...(речь не о Наполи)
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Как-то не представляю его в другом клубе.
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Будет интересно посмотреть, получится ли у него с Наполи. Фигура довольно интересная
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Ответ Aidos9419
При всем уважении к Аталанте, Гасперини заслуживает тренировать топ-клуб...(речь не о Наполи)
Уже тренировал Интер, получилось не очень.
Почему-то кажется, что он как и Эмери не зайдет топам
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