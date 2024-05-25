Гасперини решил остаться в «Аталанте». «Наполи» обратится к Конте

Джан Пьеро Гасперини решил остаться во главе «Аталанты».

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Гасперини, таким образом, отказал « ». Неаполитанский клуб теперь обратится к по поводу работы в клубе.

Напомним, ранее выиграл Лигу Европы с «Аталантой». В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге чемпионов.