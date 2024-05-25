Гасперини решил остаться в «Аталанте». «Наполи» обратится к Конте

Теги Аталанта серия А Италия возможные трансферы Наполи Антонио Конте Джан Пьеро Гасперини Футбол

Джан Пьеро Гасперини решил остаться во главе «Аталанты».

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Гасперини, таким образом, отказал «Наполи». Неаполитанский клуб теперь обратится к Антонио Конте по поводу работы в клубе.

Напомним, ранее Гасперини выиграл Лигу Европы с «Аталантой». В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге чемпионов.

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12 комментариев
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Чтобы и дальше мучить Миранчука (шучу) )
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Надеюсь, это так и будет - команда собрана под его редкий по стилю футбол.
Руководили - не психи, как племянник Дино ДеЛаурентиса (уволивший Анчелотти после победы в 4:0 в группе Лиги Чемпионов!)
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Гасперини решил остаться в Аталанте Миранчука 👆🏼
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Яка сумна новина
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Лаурентис больше не привлекает?
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Я остаюсь , я буду здесь жить
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Молодец, от добра, добра не ищут. Сколько таких было, которые из за этого карьеру теряли
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Правильное решение для всех
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Лучшая новость дня, для Серии А нужна сильная Аталанта
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Конте и Де Лаурентис тоже разругаются) да и стиль Конте не 4-3-3
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Он и не хотел никуда уходить, вопрос стоял в контракте и ЗП. Тут Гасп царь, бог и им судья в одном флаконе, может делать все что хочет и как считает нужным. Нигде ему больше не доставят таких условий для спокойной работы
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