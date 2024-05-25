Гасперини решил остаться в «Аталанте». «Наполи» обратится к Конте
Джан Пьеро Гасперини решил остаться во главе «Аталанты».
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Гасперини, таким образом, отказал «Наполи». Неаполитанский клуб теперь обратится к Антонио Конте по поводу работы в клубе.
Напомним, ранее Гасперини выиграл Лигу Европы с «Аталантой». В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге чемпионов.
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