Хави о своем преемнике в «Барсе»: «Ему придется пострадать, ситуация трудная, в том числе экономически. В этом клубе спасет только победа. Ожидания сработали против меня»

Теги Барселона Хави Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Хави ответил, какой совет он дал бы своему преемнику на посту тренера «Барсы».

«Он должен понять, что ситуация трудная. «Барса» – непростой клуб, но экономическая ситуация также неблагоприятна.

Новому тренеру придется пострадать. Ему стоит быть терпеливым, потому что в этом клубе непросто. Единственное, что его спасет – это победа.

На меня часто смотрели через увеличительное стекло. Тот факт, что я являюсь частью лучшего поколения «Барсы», порождал определенные ожидания, и это сработало против меня.

Мы не идеальны и не стремимся к этому. Мы допустили ошибки во многих вещах, особенно в этом сезоне. На тактическом уровне нам еще нужно учиться, но это был отличный опыт. В этом году нам пришлось больше страдать, чем получать от удовольствие, но это футбол, это жизнь», – отметил бывший тренер «Барселоны».

Ожидается, что каталонский клуб возглавит Ханси Флик.

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20 комментариев
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Зачем он это говорит? За такое и уволить могут
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Лапорта сразу нанимает обратно Хави, чтобы опять уволить.
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Раскачивается постепенно))
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Ответ cektor
Хави хорош плакать , реально уже надоело
Возможно, в вашем мире звезда и тренер одного из самых популярных клубов бегает за журналистами и кричит им "нет вы послушайте что я скажу!!" а потом режет свой ответ на части и выкладывает по кусочкам на спортивный сайт в зоне ru

И вот вам это уже немножко надоело

Но это скорее ваша проблема, чем проблема окружающего мира. Он устроен несколько иначе. Пока вы комментируете новости про Хави, они будут появляться
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+6
Ответ Подкат Мальдини
Теперь он будет каждый день ныть ?
Это он вчера высказывался, просто спорц из каждый фразы должен же сделать новость.
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Ответ Tun
Зачем он это говорит? За такое и уволить могут
Срочно взять его на работу И СРАЗУ ВОН!!!
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Ответ Tun
Зачем он это говорит? За такое и уволить могут
Так, стоп, а…
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По-моему, так еще никто не уходил.
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Хави сейчас себе наговорил еще увольнений на 5 :))
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это мы еще посмотрим.
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Лучшее, что можно было бы сказать, это пожелать преемнику успехов. И всё.
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Эти ожидание поднял и он сам, сказал что команда близка к уровню Барсы Гвардиолы и еще много обещании давал.
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Ответ Reanimation
Раскачивается постепенно))
раскачивается спортс, он вчера цельное послематчевое интервью дал, весьма сдержанное
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Ответ cektor
Хави хорош плакать , реально уже надоело
Он говорит факты. А что вы при этом думаете - абсолютно неважно.)
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Ответ lovet41348
Так себе "факты" хави говорит. Выворачивает ситуацию таким образом, будто это "тока мол в барсе такой беспредел, что тренер обязан побеждать" 😐🤔 "" Единственное, что его спасет – это победа."" А шо, в реале не такая ситуация, и там тренер может без побед торчать по 3 года в команде?! Или в баварии по другому? (там еще и похлеще ситуации) а что в челси? Держат непобеждающих тренеров годами?! Серьезно? А в псж?! Да ни один нормальный топ клуб не станет упарываться в тренера, который не дает побед!так что не надо сочинять.
А что, Хави был 3 года без побед?)
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