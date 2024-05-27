Хави о своем преемнике в «Барсе»: «Ему придется пострадать, ситуация трудная, в том числе экономически. В этом клубе спасет только победа. Ожидания сработали против меня»

Хави ответил, какой совет он дал бы своему преемнику на посту тренера «Барсы».

«Он должен понять, что ситуация трудная. «Барса» – непростой клуб, но экономическая ситуация также неблагоприятна.

Новому тренеру придется пострадать. Ему стоит быть терпеливым, потому что в этом клубе непросто. Единственное, что его спасет – это победа.

На меня часто смотрели через увеличительное стекло. Тот факт, что я являюсь частью лучшего поколения «Барсы», порождал определенные ожидания, и это сработало против меня.

Мы не идеальны и не стремимся к этому. Мы допустили ошибки во многих вещах, особенно в этом сезоне. На тактическом уровне нам еще нужно учиться, но это был отличный опыт. В этом году нам пришлось больше страдать, чем получать от удовольствие, но это футбол, это жизнь», – отметил бывший тренер «Барселоны».

Ожидается, что каталонский клуб возглавит .