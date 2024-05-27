«Барселона» Хави набрала 229 очков в Ла Лиге, «Реал» Анчелотти за это же время – 232. Мадридцы взяли два титула, каталонцы – один

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» при Хави набрала лишь на 3 очка меньше, чем «Реал» за это же время.

Бывший полузащитник «блауграны» был назначен ее главным тренером 6 ноября 2021 года. С тех пор в чемпионате Испании команда провела 102 матча, в которых набрала 229 очков. У нее 71 победа, 16 ничьих и 15  поражений.

«Реал» под руководством Карло Анчелотти за это же время набрал 232 очка (71 победа, 19 ничьих, 12 поражений). Мадридцы при этом стали чемпионами дважды, каталонцы – один раз.

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25 комментариев
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Весьма неплохо на самом деле

Вот только в еврокубках разница размером с чёрную дыру
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-2
+30
Если у Флика не получится, то, как сказал Игорь Корнеев сегодня на «Окко», болельщики сами затащат Хави обратно.
+14
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+11
Ответ Юрий Кечко
Весьма неплохо на самом деле Вот только в еврокубках разница размером с чёрную дыру
Черная дыра может быть не огромная но иметь невероятно большую массу.
+5
0
+5
Ответ Юрий Кечко
Весьма неплохо на самом деле Вот только в еврокубках разница размером с чёрную дыру
Особенно, учитывая финансовую ситуацию и глубину состава
+6
-3
+3
Но Чави «физрук», а Анчелотти «гений». И это с такой разницей в уровне игроков
+9
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+2
Бесполезное сравнение....
+3
-1
+2
Ответ falkao2013
Если у Флика не получится, то, как сказал Игорь Корнеев сегодня на «Окко», болельщики сами затащат Хави обратно.
Если у Флика не получится, то тренером станет другая легенда Барселоны-Игорь Корнеев.
+3
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Ответ estiu estiu
Суперкубок Испании выигранный у Реала это не титул ?
Новость почитай и перевари нормально.
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Предсказываю что Хави еще вернется. Это обязательно нужно сделать!
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Ответ ZaSvabody
И это без судейских побед в Эль-классико, со своими воспитанниками и без многомиллионной сборной Африки в составе.
Так или сливать все турниры в самом начале, то почему бы и нет? Два года без лч сидели и только в лалиге играли.
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Ответ Ром Ка
Так или сливать все турниры в самом начале, то почему бы и нет? Два года без лч сидели и только в лалиге играли.
Зато обошлись без позорных проигрышей в плей-офф ЛЧ с разницей в шесть мячей, которые организовали два самых нуждающихся футболиста, требовавшие деньги у УЕФА ☝️
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