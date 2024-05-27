«Барселона» Хави набрала 229 очков в Ла Лиге, «Реал» Анчелотти за это же время – 232. Мадридцы взяли два титула, каталонцы – один

«Барселона» при Хави набрала лишь на 3 очка меньше, чем «Реал» за это же время.

Бывший полузащитник «блауграны» был назначен ее главным тренером 6 ноября 2021 года. С тех пор в чемпионате команда провела 102 матча, в которых набрала 229 очков. У нее 71 победа, 16 ничьих и 15 поражений.

« » под руководством за это же время набрал 232 очка (71 победа, 19 ничьих, 12 поражений). Мадридцы при этом стали чемпионами дважды, каталонцы – один раз.