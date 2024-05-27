Гурцкая подарит Личке 2 книги за 30-й тур РПЛ: «Горе от ума» – это его стартовый состав. «Идиот» – это за замены. «Униженные и оскорбленные» – все, кто болел против «Зенита»

Тимур Гурцкая хочет подарить Марцелу Личке книги «Идиот» и «Горе от ума».

«Сева (Севастиан Терлецкий – Sports) запрещает мне обзывать людей, говорит, что я оскорбляю людей. Сегодня я введу традицию: раньше в «Что? Где? Когда?» лучшему игроку дарили книжку. И теперь я введу традицию – тоже буду дарить книжки каждый тур.

Я подготовил три книжки на 30-й тур. Первая отправляется в Остраву тренеру « » [ ]. Александр Грибоедов – великий русский классик – [книга] «Горе от ума» называется. Это стартовый состав, который он поставил.

Вторая книжка тоже отправляется ему – называется «Идиот». Но это не я его оскорбляю, это Федор Михайлович Достоевский. Это ему за замены во втором тайме.

Ну и эту книжку мы оставим, наверное, у себя: все, кто болел против « », – это «Униженные и оскорбленные», тоже Достоевского. Классик нам закрыл весь сезон», – сказал футбольный агент в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, в заключительном туре Мир РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и опустилось с первого места на третье. Чемпионом России стал «Зенит».