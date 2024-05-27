Гурцкая подарит Личке 2 книги за 30-й тур РПЛ: «Горе от ума» – это его стартовый состав. «Идиот» – это за замены. «Униженные и оскорбленные» – все, кто болел против «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва книги Марцел Личка ахахаха Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая хочет подарить Марцелу Личке книги «Идиот» и «Горе от ума».

«Сева (Севастиан Терлецкий – Sports) запрещает мне обзывать людей, говорит, что я оскорбляю людей. Сегодня я введу традицию: раньше в «Что? Где? Когда?» лучшему игроку дарили книжку. И теперь я введу традицию – тоже буду дарить книжки каждый тур. 

Я подготовил три книжки на 30-й тур. Первая отправляется в Остраву тренеру «Динамо» [Марцелу Личке]. Александр Грибоедов – великий русский классик – [книга] «Горе от ума» называется. Это стартовый состав, который он поставил.

Вторая книжка тоже отправляется ему – называется «Идиот». Но это не я его оскорбляю, это Федор Михайлович Достоевский. Это ему за замены во втором тайме. 

Ну и эту книжку мы оставим, наверное, у себя: все, кто болел против «Зенита», – это «Униженные и оскорбленные», тоже Достоевского. Классик нам закрыл весь сезон», – сказал футбольный агент в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, в заключительном туре Мир РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и опустилось с первого места на третье. Чемпионом России стал «Зенит». 

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94 комментария
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Настанет момент, зениту отправят "Преступление и наказание", что характерно, действие тоже в Петербурге происходит.
+202
-78
+124
Личка подарит Гурцкая книгу Аллена Карра "Легкий способ сбросить вес"
+103
-15
+88
такое впечатление что мадам книжки то не читала судит только по названиям
+84
-18
+66
Ответ Карьерные переходы
Тимур Гурцкая это такой жирный и неприятный агент, и он мужчина. А мадам - это ты про певицу незрячую наверное, отжигаешь.
если ты понял это была ирония
+60
-7
+53
Ответ Александр Васильевич
такое впечатление что мадам книжки то не читала судит только по названиям
Тимур Гурцкая это такой жирный и неприятный агент, и он мужчина. А мадам - это ты про певицу незрячую наверное, отжигаешь.
+51
-20
+31
Ответ Pixel 8
Настанет момент, зениту отправят "Преступление и наказание", что характерно, действие тоже в Петербурге происходит.
Дядя, да Вы популист. Будете иметь успех у местной публики.
+33
-7
+26
Ответ Pixel 8
Настанет момент, зениту отправят "Преступление и наказание", что характерно, действие тоже в Петербурге происходит.
Игроки Зенита совершили преступление, когда спровоцировали, чтобы ртами игроков Динамо заглотили у игроков Краснодара? Или как это работает?
+33
-9
+24
Ответ Pixel 8
Настанет момент, зениту отправят "Преступление и наказание", что характерно, действие тоже в Петербурге происходит.
"Преступление и наказание" - это промесу в спартачок )
+26
-3
+23
Ответ Ебздрогыч
Личка подарит Гурцкая книгу Аллена Карра "Легкий способ сбросить вес"
Они в одной весовой категории
+19
-1
+18
Я как-то не воспринял при прочтении "Идиота", что Достоевский оскорблял князя Мышкина. Во всяком случае, я испытывал к нему глубочайшую симпатию.
+18
-1
+17
Ответ Зойч
Я как-то не воспринял при прочтении "Идиота", что Достоевский оскорблял князя Мышкина. Во всяком случае, я испытывал к нему глубочайшую симпатию.
Название "Идиот" скорее подчеркивает человечность Мышкина на фоне других персонажей
+16
-1
+15
«Униженные и оскорбленные» – все, кто болел против «Зенита»
Это прям пять )) Смотреть как корежит эту публику, которые как шакалы метались в пожеланиях победы то Динаме, то Краснодару, то Ростову, а после матча всех их проклинали и желали им пердива - было забавно конечно.
+27
-15
+12
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Название "Идиот" скорее подчеркивает человечность Мышкина на фоне других персонажей
Но мадам Гурцкая саму книгу не читала и использовала заголовок исключительно как оскорбление.
+13
-1
+12
Ответ olander
Они в одной весовой категории
Да камон. Личка в первом тяжёлом весе. А Тимур - супертяж
+15
-3
+12
Ответ Pixel 8
Настанет момент, зениту отправят "Преступление и наказание", что характерно, действие тоже в Петербурге происходит.
Я так понимаю, ты как и Гурцкая дальше наименований осилить книги не смог. Довольно показательно. Подсказка - суть романов что "Униженные и оскорбленные", что "Преступление и наказание" она мягко говоря не такая как можно было бы подумать, если ума хватает только на заголовок.
+14
-2
+12
"Униженные и оскорбленные" дополнительно оскорбились, судя по комментариям.
+14
-6
+8
За выход Паршивлюка точно 5+
+7
0
+7
ну не знаю, по моему Гурцкая веселый дядька))) и их передача с Дорским и Крысевой мне нравится куда больше унылого Коммент-Шоу. и как раз именно это разудалой разухабистостью
+7
-2
+5
Боже, какой позорище…
+7
-2
+5
крайне неприятный гоблин. Жаль, что Дорский вписался в такую компанию
+7
-3
+4
Ответ Александр Васильевич
такое впечатление что мадам книжки то не читала судит только по названиям
Пххаахахаа, хорош))))
+4
-1
+3
ну судя по интонациям сам Гурцкая "Идиота" не читал — в этом опасность аппелировать к классике, прежде нужно самому ее прочесть, а не выставлять себя болваном на публике
+5
-2
+3
Посоветовал бы Тимуру прочитать эти книги, прежде делать выводы
+5
-2
+3
Ответ Pixel 8
Настанет момент, зениту отправят "Преступление и наказание", что характерно, действие тоже в Петербурге происходит.
Обходить конкурентов в турнирной таблице - это преступление? Понял, так и запишем.
+5
-2
+3
Задним умом все сильны. Мерзко поступает
+8
-5
+3
А Личка должен ему сделать ответный подарок в виде книги "100 лет одиночества" и предложить отдельно проследить за Хосе Аркадио, например.
+3
-1
+2
Личка в ответ подарит книгу О вкусной и здоровой пище.
+2
0
+2
Ему самому это больше подходит
+2
0
+2
Ответ Камбоджа Иванов
Игроки Зенита совершили преступление, когда спровоцировали, чтобы ртами игроков Динамо заглотили у игроков Краснодара? Или как это работает?
Кто-то же должен ответить за московские слёзы.
+4
-2
+2
Ответ Александр Васильевич
такое впечатление что мадам книжки то не читала судит только по названиям
Не читала, она аудиокниги слушает
+2
0
+2
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