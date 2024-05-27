Ротенберг о развязке в РПЛ: «Зенит» заслуженно победил, стабильность – признак мастерства. Вытащили на львиных зубах, как сказал Миллер»
Роман Ротенберг поделился мнением об итоге чемпионской гонки в РПЛ.
В заключительном туре Мир РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и опустилось с первого места на третье. Чемпионом России стал «Зенит».
– Такая развязка, всем было интересно. Я лично смотрел параллельно оба матча, чтобы держать руку на пульсе.
Стабильность – признак мастерства, заслуженно победил «Зенит». То есть, учитывая весь сезон, это сила воли и характер, на зубах вытащили. На львиных зубах, как сказал Алексей Борисович Миллер.
– Что не хватило Личке и «Динамо»? Вы верите в психологию победителя для тренера?
– Вы знаете, может быть, прозвучит банально, но голов не хватило. До этого забивали в каждой игре, но в концовке… Наверное, слишком много забили до этого, нужно было экономнее играть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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