Роман Ротенберг поделился мнением об итоге чемпионской гонки в РПЛ.

В заключительном туре Мир РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и опустилось с первого места на третье. Чемпионом России стал «Зенит».

– Такая развязка, всем было интересно. Я лично смотрел параллельно оба матча, чтобы держать руку на пульсе.

Стабильность – признак мастерства, заслуженно победил «Зенит». То есть, учитывая весь сезон, это сила воли и характер, на зубах вытащили. На львиных зубах, как сказал Алексей Борисович Миллер.

– Что не хватило Личке и «Динамо»? Вы верите в психологию победителя для тренера?

– Вы знаете, может быть, прозвучит банально, но голов не хватило. До этого забивали в каждой игре, но в концовке… Наверное, слишком много забили до этого, нужно было экономнее играть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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