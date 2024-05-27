Ротенберг о развязке в РПЛ: «Зенит» заслуженно победил, стабильность – признак мастерства. Вытащили на львиных зубах, как сказал Миллер»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением об итоге чемпионской гонки в РПЛ.

В заключительном туре Мир РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и опустилось с первого места на третье. Чемпионом России стал «Зенит».

– Такая развязка, всем было интересно. Я лично смотрел параллельно оба матча, чтобы держать руку на пульсе.

Стабильность – признак мастерства, заслуженно победил «Зенит». То есть, учитывая весь сезон, это сила воли и характер, на зубах вытащили. На львиных зубах, как сказал Алексей Борисович Миллер.

– Что не хватило Личке и «Динамо»? Вы верите в психологию победителя для тренера?

– Вы знаете, может быть, прозвучит банально, но голов не хватило. До этого забивали в каждой игре, но в концовке… Наверное, слишком много забили до этого, нужно было экономнее играть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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27 комментариев
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Львиные зубы, бразильско-ленинградский характер. Этот пафос смешно читать
+22
-2
+20
В последнее время слишком много Йозе
+15
-3
+12
Не забываем Краснодару спасибо сказать
+12
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+10
Я всё понимаю ,Семак молодец , удержал раздевалку как мог , но большинство чемпионств в нашей лиге выигрывается не тренером, а индивидуальным мастерством игроков и длиной скамейки . За 5 сезонов , с 19/20 зенит потратил 200 млн евро , а заработал 100 , 60 из которых это удачно проданный Малком.
+8
-3
+5
Вспомнилось, кстати, про импотенцию в атаке. Правда теперь уже динамовской :)
Беседуют две подруги.
-У меня муж импотент, так мало того, с лестницы упал - все пальцы переломал и язык прикусил
+6
-3
+3
У питерских всё-такие есть свой собственный уютный мирок, почти что рай на земле с опорой на народное достояние...
+5
-2
+3
Sports ребята, сделайте отдельную ветку уже. "Новости Величайшего".
+3
0
+3
Главное СКА что бы стабильно играл как в этом сезоне 0 титулов, чем не мастерство.
+3
-1
+2
Ответ Aleks Dir
Не забываем Краснодару спасибо сказать
Если бы не Краснодар то эти зубы были бы на земле
+1
0
+1
закрыл бы ты свой рот уже.Тошнит.
+1
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+1
Ответ Aleks Dir
Не забываем Краснодару спасибо сказать
Главный герой это Песьяков, чемпионство его имени
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Ответ Александр Гуреев
Если бы не Краснодар то эти зубы были бы на земле
Жалко у Динамо эти зубы молочными оказались)
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Ответ igls54
Вспомнилось, кстати, про импотенцию в атаке. Правда теперь уже динамовской :) Беседуют две подруги. -У меня муж импотент, так мало того, с лестницы упал - все пальцы переломал и язык прикусил
Это аллюзия на последние 97 минут этого сезона от игроков Динамо?
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Песьяков =Филимонов в отборе с Украиной в 1999, решающее результативное действие в пользу соперника
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Скорее бык рогах принёс
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За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку....
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Наш Зенит позор России к сожалению
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У Ромы со СКА тоже всё стабильно)))
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молодец, Рома, набрасывай, пусть их бомбит
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Срочно внесите это в цитатник Миллера. Львиные зубы! Вот это сравнение, вот это метафора!
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Мицелий газпромовский необычайно живуч. Глубоко, повсеместно и надолго. Еще бы они не цитировали фразочки друг друга.
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Ротенберг, Миллер, Медведев и прочие все пытаются рассказать про каких-то львов, которых за 100 лет клуба отродясь не было. Забыли, как их вся страна называет. Здесь это слово писать нельзя, он оскорбительное, просто напомню строчку группы Сектор Газа: я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой...
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Зачем это на футбольной ветке? Какая нам разница, что говорит главный любитель нхл в Питере?
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новая истина от кормушкиного философа
+3
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Дали Динамо на клыки, прямо говоря
+2
-2
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