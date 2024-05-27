Слишкович об РПЛ: «Никто не скажет, что «Зенит» не заслужил чемпионство, смотря на весь сезон. Думал, «Динамо» сделает нужный результат, но увы»
Владимир Слишкович высказался об итогах сезона в Мир РПЛ.
– Была очень интересная развязка в РПЛ, интрига до последнего тура. Вас удивило итоговое чемпионство «Зенита»?
– Когда начался чемпионат, «Зенит» был претендентом на титул, так что тут ничего нового.
Очень интересный сезон, до последнего тура решалось все и сверху, и снизу. Честно, думал, что «Динамо» успеет, но, к сожалению, оно не успело сделать нужный результат.
«Зенит» заслуженно стал чемпионом. Может быть, они не показали в этом сезоне тот футбол, который они умеют показывать. Несколько игроков уехали – Малком, например, очень важный для них футболист. Несколько футболистов приехали, им нужно было время на адаптацию.
Но если смотреть на весь сезон, то никто не может сказать, что «Зенит» не заслужил, – сказал исполняющий обязанности тренера «Спартака».
Ринат Дасаев: «Зенит» не заслужил чемпионство в этом сезоне, выиграл благодаря случайности. Повезло, и все»
Прыгнуть на первое место можно только с расстояния трёх очков. А чтобы туда попасть, надо трудиться весь сезон, скорее Динамо повезло что заскочило на верх в 28 туре, а до этого и не мечтали.
о а не российские игроки .чему радоваться . вот на кубок против балтики состав из россиян вот тогда поглядим чего стоит зенит . спартак .в 90 е без легионеров чемпионат выигрывал. легионеры выиграли чемпионат России.