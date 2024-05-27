Слишкович об РПЛ: «Никто не скажет, что «Зенит» не заслужил чемпионство, смотря на весь сезон. Думал, «Динамо» сделает нужный результат, но увы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Малком Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович высказался об итогах сезона в Мир РПЛ.

– Была очень интересная развязка в РПЛ, интрига до последнего тура. Вас удивило итоговое чемпионство «Зенита»?

– Когда начался чемпионат, «Зенит» был претендентом на титул, так что тут ничего нового.

Очень интересный сезон, до последнего тура решалось все и сверху, и снизу. Честно, думал, что «Динамо» успеет, но, к сожалению, оно не успело сделать нужный результат.

«Зенит» заслуженно стал чемпионом. Может быть, они не показали в этом сезоне тот футбол, который они умеют показывать. Несколько игроков уехали – Малком, например, очень важный для них футболист. Несколько футболистов приехали, им нужно было время на адаптацию.

Но если смотреть на весь сезон, то никто не может сказать, что «Зенит» не заслужил, – сказал исполняющий обязанности тренера «Спартака».

Ринат Дасаев: «Зенит» не заслужил чемпионство в этом сезоне, выиграл благодаря случайности. Повезло, и все»

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10 комментариев
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Какое везение у действующего чемпиона? До последней секунды с Ростовом Зенит был действующим и сразу после свистка остался действующим...
Прыгнуть на первое место можно только с расстояния трёх очков. А чтобы туда попасть, надо трудиться весь сезон, скорее Динамо повезло что заскочило на верх в 28 туре, а до этого и не мечтали.
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Ответ Павел Ермаков
100 летие своё вы явно провалите с треском.Халява раньше времени-плохая примета.👍😁
Поэтому Спартак год столетия провалил?
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Дасаев же сказал)
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Тренер Спартака сожалеет, что Динамо не сделало нужного шага для чемпионства? Их болельщики болеют за Динамо открыто, их тренеры сожалеют, что Динамо обгадилось в последнем туре. Я не пойму, скоро Спартак с Динамо объединять собираются? Или сотрудники ГПУ, создавшие Динамо, в тюрьме заигрывали с коллаборантами Старостиными?
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Зенит не заслужил чемпионство, но другие ещё сильнее не заслуживали....
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С Заремой явно не согласовал
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Ответ Камбоджа Иванов
Тренер Спартака сожалеет, что Динамо не сделало нужного шага для чемпионства? Их болельщики болеют за Динамо открыто, их тренеры сожалеют, что Динамо обгадилось в последнем туре. Я не пойму, скоро Спартак с Динамо объединять собираются? Или сотрудники ГПУ, создавшие Динамо, в тюрьме заигрывали с коллаборантами Старостиными?
Ну не все далеко. Зенит заслуженно. Что сказать , если все остальные не захотели / не смогли.
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Ответ Owen_the_Simple
Поэтому Спартак год столетия провалил?
бразильцы бегают по полю с бразильскими флагами . что он российский флаг не взял .потому что они легионеры выиграли для зенита чемпионств
о а не российские игроки .чему радоваться . вот на кубок против балтики состав из россиян вот тогда поглядим чего стоит зенит . спартак .в 90 е без легионеров чемпионат выигрывал. легионеры выиграли чемпионат России.
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