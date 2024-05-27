Слишкович об РПЛ: «Никто не скажет, что «Зенит» не заслужил чемпионство, смотря на весь сезон. Думал, «Динамо» сделает нужный результат, но увы»

Владимир Слишкович высказался об итогах сезона в Мир РПЛ.

– Была очень интересная развязка в , интрига до последнего тура. Вас удивило итоговое чемпионство « »?

– Когда начался чемпионат, «Зенит» был претендентом на титул, так что тут ничего нового.

Очень интересный сезон, до последнего тура решалось все и сверху, и снизу. Честно, думал, что « » успеет, но, к сожалению, оно не успело сделать нужный результат.

«Зенит» заслуженно стал чемпионом. Может быть, они не показали в этом сезоне тот футбол, который они умеют показывать. Несколько игроков уехали – Малком, например, очень важный для них футболист. Несколько футболистов приехали, им нужно было время на адаптацию.

Но если смотреть на весь сезон, то никто не может сказать, что «Зенит» не заслужил, – сказал исполняющий обязанности тренера « ».

Ринат Дасаев: «Зенит» не заслужил чемпионство в этом сезоне, выиграл благодаря случайности. Повезло, и все»