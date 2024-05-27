Владимир Слишкович: «Москва, Воронеж – футбольные города, Питер – нет. Во Франции Сент-Этьен, Марсель – футбольные города, Париж – не футбольный»

Владимир Слишкович не считает Санкт-Петербург футбольным городом.

«Конечно, – это футбольный город. Воронеж – футбольный город, больше, чем Питер. Вы знаете, что это так. Посмотрите, сколько народу в Воронеже: у них есть « », который они любят и за который болеют.

Я не считаю Питер футбольным городом. Например, во Франции Сент-Этьен, – это футбольные города, Париж – не футбольный город. Окей, есть « », сильная команда, у них много денег, но это не футбольный город, — сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».

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