Владимир Слишкович: «Москва, Воронеж – футбольные города, Питер – нет. Во Франции Сент-Этьен, Марсель – футбольные города, Париж – не футбольный»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Марсель ПСЖ Сент-Этьен премьер-лига Россия лига 1 Франция болельщики Динамо Москва Факел Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович не считает Санкт-Петербург футбольным городом.

«Конечно, Москва – это футбольный город. Воронеж – футбольный город, больше, чем Питер. Вы знаете, что это так. Посмотрите, сколько народу в Воронеже: у них есть «Факел», который они любят и за который болеют. 

Я не считаю Питер футбольным городом. Например, во Франции Сент-Этьен, Марсель – это футбольные города, Париж – не футбольный город. Окей, есть «ПСЖ», сильная команда, у них много денег, но это не футбольный город, — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

Алексей Миллер: «Зенит» на петербургских львиных зубах принес чемпионство десяткам миллионов болельщиков. Бог был с нами. Петербург – столица российского футбола!»

36 комментариев
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Ну в новейшей истории России это самый и по стадиону, и по посещаемости и структуре поэтому зря он этот бред пронес
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-13
+8
Аргументы конечно топовые...могли бы быть, но их нет
+11
-3
+8
Ну по этой логике, Мадрид не футбольный город, ведь в Испании есть «Гранада».Умопомрачительный футбольный клуб
+14
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+6
Борщ лучше держать в холодильнике.
+6
-1
+5
Приезжаешь в Питер и понимаешь что весь город за одну команду, очень футбольный
+5
-1
+4
Как приятно их всех читать - по окончании чемпионата.
+4
0
+4
А ведь первое впечатление было что он неглупый человек.
Но слишком быстро пропитался спартаковским душком. Жаль....
+19
-16
+3
Борщом отравился))
+3
0
+3
По каким критериям выполнена оценка?

Например на Кубке со Спартаком в Петербурге собрали более 57тыс
Это рекорд сезона

https://www.sports.ru/football/club/zenit/calendar/
+2
0
+2
Накинул так накинул)
+2
0
+2
Неплохой наброс!
+1
0
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А ведь первое впечатление было что он неглупый человек. Но слишком быстро пропитался спартаковским душком. Жаль....
Борщец подействовал
+6
-5
+1
Борщом накормили?
+1
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+1
Вообще не являюсь болельщиком "Зенита", но объективно, конечно, Питер - один из самых футбольных городов России.
+3
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Ответ Антон Панарин
А сколько в Воронеже народу? 10 тыс на стадионе?
В Воронеже один клуб премьер-лиги на миллион жителей, в СПб - одни клуб на пять миллионов жителей. Ну и какой город более футбольный?
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Ответ Ganibale
Так если бы в Москве был один клуб, собери болельщиков Динамо, Спартака, ЦСКА, Локо под одной крышей, я так думаю он это имел ввиду. Ну я бы не сказал что Москва футбольный город, для меня Новороссийск, Воронеж более футбольные города где на маленькое население всегда собирается биток на стадионе. А такой город как Питер имея одну команду понятно будет собирать
Так и Москва прилично больше Питера)))
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Париж - не футбольный город))
по моему, была стата, что больше всего игроков, рожденных в городе на ЧМ - было из Парижа
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Ответ Ganibale
Так если бы в Москве был один клуб, собери болельщиков Динамо, Спартака, ЦСКА, Локо под одной крышей, я так думаю он это имел ввиду. Ну я бы не сказал что Москва футбольный город, для меня Новороссийск, Воронеж более футбольные города где на маленькое население всегда собирается биток на стадионе. А такой город как Питер имея одну команду понятно будет собирать
сомневаюсь, что разные социальные группы болели бы в Москве за один клуб, хотя сейчас когда вы друг другу делаете победы над Зенитом в этом волей не волей начинаешь сомневаться
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Ответ Юрий Кечко
Так и Москва прилично больше Питера)))
Это да, ну Питер тоже далеко не маленький а имеет одну команду
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Ответ БолельщикСоСтажем
Приезжаешь в Питер и понимаешь что весь город за одну команду, очень футбольный
не так. очень много болельщиков Спартака, сам из Питера и за Спартак и очень много моих знакомых есть, кто за красно белых
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Ему стоило побывать в Петербурге в году 2005-2007 прежде чем это высказывать. Кринжово звучит, хотя и актуально на 2024. Да, сейчас Петербург не живёт футболом, большинству он неинтересен, потому что Зенит последних 8 лет - это унылое зрелище, никак не связанное с простыми горожанами. Но раньше всё было иначе. И нельзя сказать что вот сейчас всё плохо - значит "город нефутбольный", также как нельзя сказать "раньше было круто - город футбольный". Меняются времена и меняется отношение, но судить как Слишкович немного смешно и наивно
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Был бы жив Текстильщик Камышин на проф. уровне, его можно было считать футбольным городом.
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А где логика то? Питер не футбольный, потому что? там не любят команду и не ходят на стадион что ли?
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Понедельник — день тяжелый!
«Закусывать надо!»
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Логика которую я не понял 🫤🫤🫤
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Н-да... Что всё таки «борщ» с людьми делает
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Боже, ну и чушь
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Слишкович однозначно полюбил русскую кухню , даже блюдо любимое его знаю ))
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