Владимир Слишкович: «Москва, Воронеж – футбольные города, Питер – нет. Во Франции Сент-Этьен, Марсель – футбольные города, Париж – не футбольный»
Владимир Слишкович не считает Санкт-Петербург футбольным городом.
«Конечно, Москва – это футбольный город. Воронеж – футбольный город, больше, чем Питер. Вы знаете, что это так. Посмотрите, сколько народу в Воронеже: у них есть «Факел», который они любят и за который болеют.
Я не считаю Питер футбольным городом. Например, во Франции Сент-Этьен, Марсель – это футбольные города, Париж – не футбольный город. Окей, есть «ПСЖ», сильная команда, у них много денег, но это не футбольный город, — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».
Алексей Миллер: «Зенит» на петербургских львиных зубах принес чемпионство десяткам миллионов болельщиков. Бог был с нами. Петербург – столица российского футбола!»
Но слишком быстро пропитался спартаковским душком. Жаль....
Например на Кубке со Спартаком в Петербурге собрали более 57тыс
Это рекорд сезона
https://www.sports.ru/football/club/zenit/calendar/
по моему, была стата, что больше всего игроков, рожденных в городе на ЧМ - было из Парижа
«Закусывать надо!»