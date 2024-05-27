Владимир Слишкович подвел итоги сезона «Спартака».

Боснийский специалист стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля в середине апреля. Со следующего сезона московский клуб возглавит Деян Станкович. По итогам сезона-2023/24 «Спартак» с 50 очками финишировал на пятом месте в турнирной таблице Мир .

– Как оцениваете сезон?

– Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики не могут быть довольны результатом, поскольку цель – это минимум попасть в топ-3, плюс не вышли в финал кубка. Конечно, были хорошие матчи, но этого недостаточно для такого клуба, как « ».

– Как встретили новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»?

– Нормально. Я знал, что до конца сезона будет объявлен новый главный тренер. Старался хорошо выполнять свою работу как на играх, так и на тренировках.

– Общались с новым главным тренером?

– Да, мы с ним встретились в Москве и пообщались.

– Как у вас получилось так улучшить результаты клуба?

– Для меня это легко, потому что я умею это делать. Есть люди, которые умеют, а есть те, кто не умеет. Это шутка.

Хотя я действительно знаю, что должен делать главный тренер. Знал команду, где у нее были проблемы, и быстро разобрался, что в ней нужно исправить. Ребята хорошо отреагировали на мои идеи, а также поняли, что я хотел видеть от них. Поэтому получились такие результаты, – сказал боснийский тренер.

Слишкович о работе в «Спартаке»: «Могу быть довольным. Когда я начал, было много проблем. Оставляю новому тренеру здоровую команду, готовую сделать шаг вперед»