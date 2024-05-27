Слишкович о сезоне «Спартака»: «Не можем быть довольны, цель – топ-3 минимум, не вышли в финал Кубка. Хороших матчей недостаточно для такого клуба»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Спорт-Экспресс Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович подвел итоги сезона «Спартака».

Боснийский специалист стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля в середине апреля. Со следующего сезона московский клуб возглавит Деян Станкович. По итогам сезона-2023/24 «Спартак» с 50 очками финишировал на пятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

– Как оцениваете сезон?

– Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики не могут быть довольны результатом, поскольку цель – это минимум попасть в топ-3, плюс не вышли в финал кубка. Конечно, были хорошие матчи, но этого недостаточно для такого клуба, как «Спартак».

– Как встретили новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»?

– Нормально. Я знал, что до конца сезона будет объявлен новый главный тренер. Старался хорошо выполнять свою работу как на играх, так и на тренировках.

– Общались с новым главным тренером?

– Да, мы с ним встретились в Москве и пообщались.

– Как у вас получилось так улучшить результаты клуба?

– Для меня это легко, потому что я умею это делать. Есть люди, которые умеют, а есть те, кто не умеет. Это шутка.

Хотя я действительно знаю, что должен делать главный тренер. Знал команду, где у нее были проблемы, и быстро разобрался, что в ней нужно исправить. Ребята хорошо отреагировали на мои идеи, а также поняли, что я хотел видеть от них. Поэтому получились такие результаты, – сказал боснийский тренер.

Слишкович о работе в «Спартаке»: «Могу быть довольным. Когда я начал, было много проблем. Оставляю новому тренеру здоровую команду, готовую сделать шаг вперед»

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12 комментариев
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Оборону вроде наладили, а вот в атаке большие проблемы.
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Ответ Ебздрогыч
– Для меня это легко, потому что я умею это делать. Есть люди, которые умеют, а есть те, кто не умеет. Вот кто рыжего слил!
Рыжий сам себя слил, доведя команду до полного ступора. Жаль, что зимой руководство не решилось уволить его. Поборолись бы за титул.
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– Для меня это легко, потому что я умею это делать. Есть люди, которые умеют, а есть те, кто не умеет.

Вот кто рыжего слил!
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Ничего нового не сказал.
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С этим составом это потолок кто бы что не говорил , слабенькие паспортисты у Спартака , и без промеса тоска совсем
Без усиления Станкович не будет бороться за чемпионство
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Ответ Геннадий Дьяконов
Судак,тыдостал уже всех этими тремя турами.
не я , а спартак😁
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Интересно что к концу сезона скажет, если конечно в середине сезона не уволят.
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Подождем что скажет следующей весной.
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В смысле вы недовольны!? А как же 3-х туровое чемпионство и величайшая ничья с Зенитом!?
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