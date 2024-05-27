Слишкович не прочь поработать со Станковичем: «Интересно узнать, что хочет новый тренер, как планирует построить игру. Для меня важен «Спартак»

Владимир Слишкович не прочь поработать с Деяном Станковичем в «Спартаке».

Слишкович исполнял обязанности главного тренера красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. В новом сезоне « » будет тренировать .

— Был разговор со спортивным директором Томашем Амаралом о том, чтобы вы продолжили работу в тренерском штабе «Спартака»?

— Нет. У нас еще предстоит встреча. Было бы мне интересно работать в штабе? Да, конечно. Интересно узнать, что хочет новый тренер, как планирует построить игру. Для меня важен «Спартак». Будет интересно обмениваться взглядами с новым тренерским штабом. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Но есть ли амбиции стать главным?

— Конечно. Кто-нибудь осознанно желал работать лишь ассистентом главного тренера? Всегда есть амбиции взобраться на ступень выше по должности, – сказал .