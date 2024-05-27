Слишкович не прочь поработать со Станковичем: «Интересно узнать, что хочет новый тренер, как планирует построить игру. Для меня важен «Спартак»
Владимир Слишкович не прочь поработать с Деяном Станковичем в «Спартаке».
Слишкович исполнял обязанности главного тренера красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. В новом сезоне «Спартак» будет тренировать Станкович.
— Был разговор со спортивным директором Томашем Амаралом о том, чтобы вы продолжили работу в тренерском штабе «Спартака»?
— Нет. У нас еще предстоит встреча. Было бы мне интересно работать в штабе? Да, конечно. Интересно узнать, что хочет новый тренер, как планирует построить игру. Для меня важен «Спартак». Будет интересно обмениваться взглядами с новым тренерским штабом. Посмотрим, что из этого выйдет.
— Но есть ли амбиции стать главным?
— Конечно. Кто-нибудь осознанно желал работать лишь ассистентом главного тренера? Всегда есть амбиции взобраться на ступень выше по должности, – сказал Слишкович.