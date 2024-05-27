Камавинга о том, что будет есть перед финалом ЛЧ: «Точно не лосось – у меня аллергия. Пасту болоньезе, как всегда»

Эдуардо Камавинга рассказал, что будет есть перед финалом Лиги чемпионов.

« » встретится с дортмундской «Боруссией» на «Уэмбли» 1 июня.

«С хорошими партнерами играть легче. Они мне очень помогают.

Что я буду есть? Точно не лосось, потому что у меня аллергия. Я, как всегда, съем пасту болоньезе. Я молод, и с моим желудком все в порядке», – сказал полузащитник «Реала» со смехом.

Анчелотти о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Брокколи, лосось и паста. Часок вздремнуть не помешает, если получится»