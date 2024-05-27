Камавинга о том, что будет есть перед финалом ЛЧ: «Точно не лосось – у меня аллергия. Пасту болоньезе, как всегда»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга рассказал, что будет есть перед финалом Лиги чемпионов.

«Реал» встретится с дортмундской «Боруссией» на «Уэмбли» 1 июня.

«С хорошими партнерами играть легче. Они мне очень помогают.

Что я буду есть? Точно не лосось, потому что у меня аллергия. Я, как всегда, съем пасту болоньезе. Я молод, и с моим желудком все в порядке», – сказал полузащитник «Реала» со смехом. 

Анчелотти о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Брокколи, лосось и паста. Часок вздремнуть не помешает, если получится»

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6 комментариев
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Уже новости о том, что кто будет есть? Что за бред!?
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Здоровый настрой
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Они с Анчелотти устраивают ужин на двоих?🤨
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ну всё походу сегодня будет 50 статей кто чего будет есть
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
А бананы?
Продаю
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