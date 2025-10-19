Кейн о голе после толчка Гирасси: «Я просто прикрывал мяч, это соревновательный спорт. Гол есть гол, «Бавария» двигается дальше»

Харри Кейн считает правомерным свой гол против «Боруссии».

«Бавария » обыграла дортмундскую команду со счетом 2:1 в 7-м туре Бундеслиги. Главным арбитром встречи был Бастиан Данкерт .

Английский нападающий открыл счет на 22-й минуте, пробив головой после подачи с углового. Главный тренер «Боруссии » Нико Ковач высказал мнение , что взятие ворот нужно было отменить из-за толчка в спину Серу Гирасси .

«Это соревновательный вид спорта. Я просто прикрывал мяч.

Если это нарушение, то не знаю, что сказать. Я даже не знал, оспаривал ли его кто-то.

Гол есть гол, мы двигаемся дальше», – заявил форвард «Баварии».