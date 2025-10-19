Кейн о голе после толчка Гирасси: «Я просто прикрывал мяч, это соревновательный спорт. Гол есть гол, «Бавария» двигается дальше»
Харри Кейн считает правомерным свой гол против «Боруссии».
«Бавария» обыграла дортмундскую команду со счетом 2:1 в 7-м туре Бундеслиги. Главным арбитром встречи был Бастиан Данкерт.
Английский нападающий открыл счет на 22-й минуте, пробив головой после подачи с углового. Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач высказал мнение, что взятие ворот нужно было отменить из-за толчка в спину Серу Гирасси.
«Это соревновательный вид спорта. Я просто прикрывал мяч.
Если это нарушение, то не знаю, что сказать. Я даже не знал, оспаривал ли его кто-то.
Гол есть гол, мы двигаемся дальше», – заявил форвард «Баварии».
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?3607 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости