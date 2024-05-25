«Реал» не проигрывает с января – 25 матчей. Дальше – финал Лиги чемпионов

«Реал» продлил серию без поражений до 25 матчей.

Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с « » (0:0) в заключительном туре чемпионата Испании.

В последний раз мадридцы проигрывали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании. С тех пор у них 17 побед (с учетом серии пенальти с «Манчестер Сити» в чемпионов) и 8 ничьих.

1 июня « » проведет последний матч в этом сезоне – против «Боруссии» Дортмунд в финале Лиги чемпионов.