«Реал» не проигрывает с января – 25 матчей. Дальше – финал Лиги чемпионов

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Бетис Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» продлил серию без поражений до 25 матчей.

Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Бетисом» (0:0) в заключительном туре чемпионата Испании.

В последний раз мадридцы проигрывали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании. С тех пор у них 17 побед (с учетом серии пенальти с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов) и 8 ничьих.

1 июня «Реал» проведет последний матч в этом сезоне – против «Боруссии» Дортмунд в финале Лиги чемпионов.

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14 комментариев
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Лучший клуб мира уверенно берет чемпионство. Остался один шаг и забрать 15 ЛЧ.
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Фантастический сезон Реала. Где те, кто писал что Карло пора на пенсию?
+5
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Отличная серия у Реала !
Ждём ПОБЕДЫ в следующую субботу !
+4
-1
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Ответ Leon Petov
Фантастический сезон Реала. Где те, кто писал что Карло пора на пенсию?
Они сейчас болеют за Боруссию) А недавно за Баварию
+4
-1
+3
Ответ ARIK2
2 ничьи… предчувствия нехоршие
Два года назад Реал в последнем туре скатал ещё более унылые нули с Бетисом (команда в целом лениво доигрывала чемпионат), а потом обыграл Ливерпуль. Не стоит придавать значение этим играм. В финале команда будет заряжена и сыграет на максимум
+3
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Два поражения за сезон всего. Оба от Атлетико (один раз в допы)
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Отлично. Теперь главный матч сезона!
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Ответ ARIK2
2 ничьи… предчувствия нехоршие
Для Боруссии
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Ответ Homelander_666
Два года назад Реал в последнем туре скатал ещё более унылые нули с Бетисом (команда в целом лениво доигрывала чемпионат), а потом обыграл Ливерпуль. Не стоит придавать значение этим играм. В финале команда будет заряжена и сыграет на максимум
Да будет так! ✊
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Ответ Homelander_666
Два года назад Реал в последнем туре скатал ещё более унылые нули с Бетисом (команда в целом лениво доигрывала чемпионат), а потом обыграл Ливерпуль. Не стоит придавать значение этим играм. В финале команда будет заряжена и сыграет на максимум
Только с Ливером сыграли плоховато
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Ответ Роман
Они сейчас болеют за Боруссию) А недавно за Баварию
И за Лейпциг )
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Ответ Товарищ Наркотик
Два поражения за сезон всего. Оба от Атлетико (один раз в допы)
3 будет в Лондоне
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