Агент Баринова о продлении с «Локо»: «Идут вялотекущие переговоры. Ничего особенного нет, кроме статуса игрока по отношению к клубу»

Агент Дмитрия Баринова высказался об обсуждении нового контракта с «Локомотивом».

Действующее соглашение 29-летнего капитана железнодорожников истекает летом 2026 года.

«Идут вялотекущие переговоры, это рабочий процесс.

Довольно скоро заканчивается срок контракта. С января вступает в силу условие, что игрок может общаться с другими клубами. Поэтому идут взаимные встречи.

Что-то предложил клуб, что-то – мы. Ничего особенного нет, за исключением статуса игрока по отношению к клубу», – сказал агент Павел Банатин.