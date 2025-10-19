Агент Баринова о продлении с «Локо»: «Идут вялотекущие переговоры. Ничего особенного нет, кроме статуса игрока по отношению к клубу»
Агент Дмитрия Баринова высказался об обсуждении нового контракта с «Локомотивом».
Действующее соглашение 29-летнего капитана железнодорожников истекает летом 2026 года.
«Идут вялотекущие переговоры, это рабочий процесс.
Довольно скоро заканчивается срок контракта. С января вступает в силу условие, что игрок может общаться с другими клубами. Поэтому идут взаимные встречи.
Что-то предложил клуб, что-то – мы. Ничего особенного нет, за исключением статуса игрока по отношению к клубу», – сказал агент Павел Банатин.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
