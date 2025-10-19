Масалитин о 0:3 с «Локо»: «У ЦСКА не было лидера, Акинфеев своей игрой и харизмой мог бы завести команду. Игра не получилась – армейцы не были готовы, тактика в обороне не сработала»

Валерий Масалитин считает, что у ЦСКА не получилась игра против «Локомотива».

Армейцы со счетом 0:3 проиграли в гостях железнодорожникам в матче 12‑го тура Мир РПЛ . Ворота ЦСКА защищал Владислав Тороп. Игорь Акинфеев , который ранее закончил лечение после травмы, должен вернуться к тренировкам после прошедшего матча.

– Игра со стороны ЦСКА вообще не получилась, армейцы практически не были готовы к этой игре. В сентябре после паузы на сборную ЦСКА проиграл «Ростову» (0:1), тоже показал невнятную игру. Отсюда напрашиваются определенные выводы, что Челестини не мог воспользоваться паузой в нужном русле для команды, и сборники не помогли.

Очень много брака было в середине поля, и за счет середины поля «Локомотив » выиграл игру. Плюс, конечно, у одной команды есть везение: что ни удар, то гол, очень хороший суперудар Батракова , гол Воробьева с нулевого угла. Наверное, тактика, особенно в обороне в первом тайме, не сработала у ЦСКА. Надо было все‑таки начинать в привычном сочетании, тогда, может быть, шансы были побольше.

– Повлияло ли отсутствие Игоря Акинфеева на поле?

– Понятно, когда лидеров нет, то и мужества не хватало. Наверное, Акинфеев своей игрой и харизмой мог бы завести команду. Вчера было ясно, что не хватает лидера, у ЦСКА его не было. Если бы был лидер, то заставил бы по‑другому играть ЦСКА.

Что случилось – то случилось. Надо сделать правильные выводы. Как болельщики кричат: обидно, досадно, но ладно. Надо переворачивать эту страницу, сделать правильные выводы и дальше идти и выигрывать. Другого способа нет, – сказал экс-нападающий армейцев.