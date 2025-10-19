  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Масалитин о 0:3 с «Локо»: «У ЦСКА не было лидера, Акинфеев своей игрой и харизмой мог бы завести команду. Игра не получилась – армейцы не были готовы, тактика в обороне не сработала»
1

Масалитин о 0:3 с «Локо»: «У ЦСКА не было лидера, Акинфеев своей игрой и харизмой мог бы завести команду. Игра не получилась – армейцы не были готовы, тактика в обороне не сработала»

Валерий Масалитин считает, что у ЦСКА не получилась игра против «Локомотива».

Армейцы со счетом 0:3 проиграли в гостях железнодорожникам в матче 12‑го тура Мир РПЛ. Ворота ЦСКА защищал Владислав Тороп. Игорь Акинфеев, который ранее закончил лечение после травмы, должен вернуться к тренировкам после прошедшего матча.

– Игра со стороны ЦСКА вообще не получилась, армейцы практически не были готовы к этой игре. В сентябре после паузы на сборную ЦСКА проиграл «Ростову» (0:1), тоже показал невнятную игру. Отсюда напрашиваются определенные выводы, что Челестини не мог воспользоваться паузой в нужном русле для команды, и сборники не помогли.

Очень много брака было в середине поля, и за счет середины поля «Локомотив» выиграл игру. Плюс, конечно, у одной команды есть везение: что ни удар, то гол, очень хороший суперудар Батракова, гол Воробьева с нулевого угла. Наверное, тактика, особенно в обороне в первом тайме, не сработала у ЦСКА. Надо было все‑таки начинать в привычном сочетании, тогда, может быть, шансы были побольше.

– Повлияло ли отсутствие Игоря Акинфеева на поле?

– Понятно, когда лидеров нет, то и мужества не хватало. Наверное, Акинфеев своей игрой и харизмой мог бы завести команду. Вчера было ясно, что не хватает лидера, у ЦСКА его не было. Если бы был лидер, то заставил бы по‑другому играть ЦСКА.

Что случилось – то случилось. Надо сделать правильные выводы. Как болельщики кричат: обидно, досадно, но ладно. Надо переворачивать эту страницу, сделать правильные выводы и дальше идти и выигрывать. Другого способа нет, – сказал экс-нападающий армейцев.

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?3602 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoЦСКА
болельщики
logoДмитрий Воробьев
logoМатч ТВ
logoИгорь Акинфеев
logoФабио Челестини
logoАлексей Батраков
logoтактика
Валерий Масалитин
logoРостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алаев про «Локо» – ЦСКА: «Радует, что именно российские футболисты впечатляют своей игрой. Один из лучших матчей сезона»
3сегодня, 08:52
Воробьев о голе ЦСКА от углового флага: «Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Посвящаю семье»
35вчера, 21:05Видео
Челестини о 0:3: «Нужно признать, что «Локомотив» был просто лучше, по нашим воротам пробили 25 раз. Это часть процесса, урок. ЦСКА подарил сопернику первые 15 минут»
148вчера, 19:22
«Локомотив» разгромил ЦСКА впервые с 2021 года
66вчера, 18:59
Главные новости
Месси продлит контракт с «Интер Майами». 38-летний аргентинец сосредоточен на проекте (Фабрицио Романо)
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Комо», «Милан» примет «Фиорентину»
79сегодня, 05:28
Жоан Лапорта: «Камп Ноу» станет лучшим стадионом в мире – это наследие будущих поколений. Мы добились независимости «Барсы»
1829 минут назад
Павлюченко о голе Воробьева от углового флажка: «Даже я бы такое не пропустил. Тороп сыграл неудачно, что он делал?»
1451 минуту назад
«Станкович, Тедеско – футбольные люди, а не директора всякие. Сейчас в «Спартак» другого взяли – еще и болельщик ЦСКА. Романцева или Мостового назначьте гендиректором». Ловчев о красно-белых
23сегодня, 09:14
«ПСЖ» не оштрафует Сафонова за интервью о нехватке игрового времени, хотя в клубе были недовольны словами вратаря. Матвей не планирует уходить («СЭ»)
32сегодня, 08:59
Геркус про «Локомотив»: «Ставка на русский костяк работает – яркая игра, и результат есть. У «Спартака» безумные инвестиции в легионеров – выходят 7-8 дорогущих игроков, и каков итог?»
34сегодня, 08:51
Экс-судья Фернандес о матче «Барсы» с «Жироной»: «Флик заслужил удаление. Рэшфорд просил пенальти, но даже если контакт был в штрафной, то очень слабый – это не 11-метровый»
28сегодня, 08:20
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Сочи», «Динамо» против «Ахмата», «Рубин» сыграет с «Балтикой»
1532сегодня, 05:10
Глушенков о прозвище «русский бразилец»: «Никак не реагирую. Хочу просто прогрессировать и помочь «Зениту» выбраться на первое место и закрепиться там»
50сегодня, 08:01
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о голе Воробьева: «Самый красивый за все время в РПЛ. Сравним с мячом ван Бастена Дасаеву и голами Лобановского с угловых – что-то божественное»
13 минуты назад
Радимов о «Краснодаре»: «Это чемпионская история – могут проиграть «Зениту», «Локомотиву», ЦСКА, но обыгрывают команды ниже классом. Уверенности сейчас больше»
4 минуты назад
«Комо» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
555 минут назад
Черданцев про Карпина: «Он очень мудрит, он ученик Романцева, у которого была идея, что в футбол можно научить играть дерево. Иногда кажется – искусство ради искусства»
522 минуты назад
Кейн о голе после толчка Гирасси: «Я просто прикрывал мяч, это соревновательный спорт. Гол есть гол, «Бавария» двигается дальше»
30 минут назад
Сакки об «Интере»: «Победа над «Ромой» показала, что команда прибавляет, работа Киву приносит плоды. «Нерадзурри» прекрасно читали игру и не давали сопернику передышки»
41 минуту назад
Ву о «Спартаке»: «Великий клуб, я всегда хотел играть в большом клубе. В «Ренне» тоже не было еврокубков, это не проблема. Я хочу расти как футболист»
352 минуты назад
Круговой об ударе Воробьева с углового флага: «Торопа подбодрили – пропустил такой курьезный гол. Это футбол, в таблице будет интересней дальше»
7сегодня, 09:12
Агент Баринова о продлении с «Локо»: «Идут вялотекущие переговоры. Ничего особенного нет, кроме статуса игрока по отношению к клубу»
2сегодня, 09:02
Первая лига. «Челябинск» против тульского «Арсенала», «КАМАЗ» играет с «Родиной», «Факел» встретится с «Ротором» в понедельник
9сегодня, 09:01Live