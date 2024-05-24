Тчуамени не сыграет в финале ЛЧ. Анчелотти подтвердил: «Он сосредоточится на восстановлении к Евро»

Орельен Тчуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация, что пропустит финал ЛЧ из-за перелома кости стопы, полученного в ответном полуфинале с «Баварией» (2:1, 2:2 – первый матч).

Главный тренер « » подтвердил, что француз не сыграет в решающем матче с «Боруссией» 1 июня.

«Он не сыграет в финале, сосредоточится на восстановлении к Евро-2024», – сообщил Анчелотти.