Тчуамени не сыграет в финале ЛЧ. Анчелотти подтвердил: «Он сосредоточится на восстановлении к Евро»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация, что Тчуамени пропустит финал ЛЧ из-за перелома кости стопы, полученного в ответном полуфинале с «Баварией» (2:1, 2:2 – первый матч).

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что француз не сыграет в решающем матче с «Боруссией» 1 июня. 

«Он не сыграет в финале, сосредоточится на восстановлении к Евро-2024», – сообщил Анчелотти.

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10 комментариев
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Очень будет не хватать Орельена. Большая потеря.
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Жаль, очень плохая новость. Но обойма есть, надеемся, отсутствие француза не скажется на итоговом результате!
Здоровья Тчуамени!
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Пуш такой интересный. )
Это безусловно потеря, но в чем здесь новость? Это было известно несколько дней назад, что Чуамени не успеет восстановиться. Уже на момент получения травмы только теоретически осторожно говорили о возможности восстановления, но травма соответствует своим срокам.
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Реал и без него справится
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Кама подменит, пусть к Евро дучше восстановится
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Это конечно проблема.
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Все же пока вообще не заменил Каземиро
Каз был железным,а Чуамени через матч в лазарет уходит
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