Тчуамени не сыграет в финале ЛЧ. Анчелотти подтвердил: «Он сосредоточится на восстановлении к Евро»
Орельен Тчуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов.
Ранее появилась информация, что Тчуамени пропустит финал ЛЧ из-за перелома кости стопы, полученного в ответном полуфинале с «Баварией» (2:1, 2:2 – первый матч).
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что француз не сыграет в решающем матче с «Боруссией» 1 июня.
«Он не сыграет в финале, сосредоточится на восстановлении к Евро-2024», – сообщил Анчелотти.
Здоровья Тчуамени!
Это безусловно потеря, но в чем здесь новость? Это было известно несколько дней назад, что Чуамени не успеет восстановиться. Уже на момент получения травмы только теоретически осторожно говорили о возможности восстановления, но травма соответствует своим срокам.
Каз был железным,а Чуамени через матч в лазарет уходит