Радимов о «Краснодаре»: «Это чемпионская история – могут проиграть «Зениту», «Локомотиву», ЦСКА, но обыгрывают команды ниже классом. Уверенности сейчас больше»

Владислав Радимов считает, что «Краснодар» стал увереннее в этом сезоне.

В 12‑м туре Мир РПЛ «быки» в гостях обыграли махачкалинское «Динамо » (2:0).

«Уверенности сейчас у «Краснодара » больше.

Они могут проиграть «Зениту », «Локомотиву». ЦСКА . Но команды ниже классом они обыгрывают регулярно, что помогает им идти в верхней части таблицы.

Это чемпионская история», – заявил экс-полузащитник сборной России.

«Краснодар» с 26 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ , уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям.