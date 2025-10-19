Радимов о «Краснодаре»: «Это чемпионская история – могут проиграть «Зениту», «Локомотиву», ЦСКА, но обыгрывают команды ниже классом. Уверенности сейчас больше»
Владислав Радимов считает, что «Краснодар» стал увереннее в этом сезоне.
В 12‑м туре Мир РПЛ «быки» в гостях обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0).
«Уверенности сейчас у «Краснодара» больше.
Они могут проиграть «Зениту», «Локомотиву». ЦСКА. Но команды ниже классом они обыгрывают регулярно, что помогает им идти в верхней части таблицы.
Это чемпионская история», – заявил экс-полузащитник сборной России.
«Краснодар» с 26 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
