  Глушенков о прозвище «русский бразилец»: «Никак не реагирую. Хочу просто прогрессировать и помочь «Зениту» выбраться на первое место и закрепиться там»
14

Глушенков о прозвище «русский бразилец»: «Никак не реагирую. Хочу просто прогрессировать и помочь «Зениту» выбраться на первое место и закрепиться там»

Максим Глушенков рассказал о своем отношении к прозвищу «русский бразилец».

В 9 матчах сезона РПЛ на счету хавбека «Зенита» 6 голов и 2 ассиста.

«Где-то слышал, что меня так называют, но никак не реагирую на это, честно говоря.

Доказывать ничего не хочу. Хочу просто прогрессировать с каждой игрой и помочь команде выбраться на первое место и закрепиться там», – сказал Глушенков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
Р-Спорт
logoпремьер-лига Россия
