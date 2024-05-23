Матчи ЛЧ будут проходить и в четверг со следующего сезона, 18 игр последнего тура – в один день, будет три жеребьевки, с 1/8 финала – сетка

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В календаре Лиги чемпионов произойдут изменения со следующего сезона.

Напомним, с 2024 года число участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36, а вместо традиционного группового этапа будет использоваться общая таблица. Каждый клуб проведет 8 матчей с разными соперниками.

Все клубы будут распределены на 4 корзины. Действующий победитель ЛЧ автоматически попадает в первую, остальные получают места согласно клубному рейтингу. Каждый участник турнира встретится с двумя соперниками из каждой корзины. 

Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сразятся в двухматчевом плей-офф и разыграют еще 8 путевок. Вылетевшие не будут участвовать в весенней части Лиги Европы, как это было до сих пор.

Календарь турнира изменится: теперь матчи будут проходить не только по вторникам и средам, но и по четвергам (эксклюзивная неделя ЛЧ). Все 18 игр последнего тура будут проходить параллельно в один день, 29 января, и начнутся в одно время.

Жеребьевки будет всего три: перед первым этапом турнира, перед стыковыми матчами между командами, занявшими места с 9-го по 24-е, и перед 1/8 финала. Дальше пары участников будут определены турнирной сеткой.

На жеребьевке стыковых матчей те, кто займет места с 9-го по 16-е на основном этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома.

Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа.

При жеребьевке ЛЧ в новом формате будут использоваться компьютеры. Для проведения процедуры вручную потребовалось бы 3-4 часа и 900 шаров

Новый формат ЛЧ со швейцарской системой: матчей чуть меньше, не все допместа у топ-клубов

Календарь новой ЛЧ. Групповой этап до января и матчи в четверг

72 комментария
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Выглядит как говно..
+59
-22
+37
Ответ Primary Creature
Именно так
Говно какое-то.
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+27
Верните нормальный групповой этап(((
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-10
+22
Ответ los merengues
Не понял. 8 матчей на групповом с разными командами? То есть, Мадрид может съездить в первом туре в Манчестер к Сити, но ответный матч дома с ними не сыграет в рамках группового этапа?
Именно так
+18
-1
+17
Обычно Барса играет по четвергам.
Четверг, лига Европы.

А теперь вон оно как все переигралось.
+23
-11
+12
На самом деле хороший формат. Скоро все привыкнут и будут рады. Всегда сначала боятся люди новое принимать.
+20
-9
+11
18 игр в один день в одно время - это лютая личь
+9
-1
+8
Не понял. 8 матчей на групповом с разными командами? То есть, Мадрид может съездить в первом туре в Манчестер к Сити, но ответный матч дома с ними не сыграет в рамках группового этапа?
+9
-1
+8
Ответ luu
Ну и кто будет теперь смотреть в четверг ЛЕ и тем более ЛК?, выстрелили себе в ногу
там на самом деле только одна неделя будет, где матчи ЛЧ будут в четверг, и на той неделе матчей ЛЕ и ЛК не будет

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0287-1964b9b0f4ce-e069b2345f39-1000--2024-25-uefa-champions-league-matches-final-key-dates/

https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0287-1964b9cd3ccd-cabff8757752-1000--2024-25-uefa-europa-league-matches-final-key-dates/

https://www.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/news/0287-1964b9e98427-5f4f03309ec1-1000--2024-25-uefa-conference-league-matches-final-key-dates/
+7
-1
+6
Ответ rigobersong
Раньше в ЛЧ играли только чемпионы, было 8, 16, 32 команды, второй групповой этап и каждый раз всем сначала новшества не нравились, хватит жить прошлым:) Вам реально по приколу было смотреть групповые этапы где обычно после 4го тура в 6 из 8ми групп было все известно?:)) Тут хоть какая-то новая движуха и разнообразие:))
2 групповых этапа по-моему лучший формат из возможных
+6
-3
+3
ради денег так изуродовать Лигу Чемпионов надо умудрится
+5
-3
+2
Ответ Роман
Обычно Барса играет по четвергам. Четверг, лига Европы. А теперь вон оно как все переигралось.
Интересно, где будет играть Манчестер Юнайтед....
+9
-7
+2
Ответ los merengues
Не понял. 8 матчей на групповом с разными командами? То есть, Мадрид может съездить в первом туре в Манчестер к Сити, но ответный матч дома с ними не сыграет в рамках группового этапа?
ты первый раз об этом услышал? года два уже говорится об этом...
+3
-1
+2
Ответ Анри Карлайл
18 игр в один день в одно время - это лютая личь
Один раз же. Это будет круто, особенно за таблицей в лайве следить.
+1
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+1
Ответ los merengues
Не понял. 8 матчей на групповом с разными командами? То есть, Мадрид может съездить в первом туре в Манчестер к Сити, но ответный матч дома с ними не сыграет в рамках группового этапа?
с добрым утром :)
+2
-1
+1
Ответ Filipp Gorski
Верните нормальный групповой этап(((
Зачем? Чтобы половину матчей пропускать? Условная Бавария выигрывает 2 матча, а остальные экономя силы и на классе побеждает со скучным футболом.
А так будет важным абсолютно каждый матч.
+1
0
+1
Создатели пути регионов и пути РПЛ в кубке России перекрестились, увидев новый формат ЛЧ.
+1
0
+1
По-моему будет как кубок России 🤣🤣
+2
-1
+1
Сделали бы уже double elimination, как в дрифте и киберспорте-весело было бы. И чефиру денежка бы доп капала.
+4
-3
+1
Превратили ЛЧ в кубок России.
+2
-1
+1
Столько критики этого формата вижу, да и тут по топ комментам видно. А хоть 1 человек может объяснить, в чем так плох этот вариант, чтоб его называть говном? Чем он существенно хуже нынешнего?
+1
0
+1
Ответ Амбарцум Амбарцумян
который после 4 тура не имеет турнирного значения, и где в 6 туре топ клубы выпускают вторые составы?
Да да, тот же групповой этап, где Копенганен опережает МЮ и Барса не выходит из группы
+4
-4
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Отличная система, больше разнообразия и топовых матчей.
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Ответ Анри Карлайл
18 игр в один день в одно время - это лютая личь
Да ладно, отличный вариант для тех кто ставит на все команды, и результатов ждать не придется.
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Ответ Camaro
Если это швейцарка, то классная система, но у андердогов в ней шансов минимум
Андердогам, чтобы попасть в стыки, достаточно занять места с 9 по 24 из 36.
В групповом формате им надо было попасть в 16 из 32.
Т.е. раньше было 6 матчей у каждой команды и вылетали 16, теперь будет по 8 матчей у каждой команды, и сразу вылетят всего 8.
А в стыках у андердогов шансов немного, но не меньше, чем в группах
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Ответ Camaro
Если это швейцарка, то классная система, но у андердогов в ней шансов минимум
это псевдошвейцарка, где одна жеребьёвка сразу на весь групповой этап на основании изначально заложенного рейтинга, а не на основании того, как команды по турниру выступают
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Ответ Потому что Локомотив
То есть Суперлига убьет футбол, а вот это, что в принципе похоже на то, о чем говорил Перес, не убьет
Это открытая лига, команды попадают из чемпионатов в зависимости от занятых мест. Суперлига предполагала, что суперклубы будут выдёргивать из национальных чемпионатов.
Так что это компромиссный вариант, который подарит гораздо больше зрелищных матчей.
А именно - по 2 матча с командами из своей корзины, что в групповом формате было невозможно
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Ответ rigobersong
Раньше в ЛЧ играли только чемпионы, было 8, 16, 32 команды, второй групповой этап и каждый раз всем сначала новшества не нравились, хватит жить прошлым:) Вам реально по приколу было смотреть групповые этапы где обычно после 4го тура в 6 из 8ми групп было все известно?:)) Тут хоть какая-то новая движуха и разнообразие:))
Ты сам написал — ЛЧ играют только чемпионы. А новый предложенный формат тупо скопирован с проектных идей Суперлиги. Но СЛ смешали с гавном, по заказу мерзких чифира и инфантины проплаченные блохеры и ынфлуэнсеры. А на этот проект поют дифирамбы и оды. Двуличные и мерзкие
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Во что превратили любимый турнир…
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Ответ funnynerd21
Интересно, где будет играть Манчестер Юнайтед....
В чемпионате Англии
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