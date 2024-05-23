Матчи ЛЧ будут проходить и в четверг со следующего сезона, 18 игр последнего тура – в один день, будет три жеребьевки, с 1/8 финала – сетка

В календаре Лиги чемпионов произойдут изменения со следующего сезона.

Напомним, с 2024 года число участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36, а вместо традиционного группового этапа будет использоваться общая таблица. Каждый клуб проведет 8 матчей с разными соперниками.

Все клубы будут распределены на 4 корзины. Действующий победитель ЛЧ автоматически попадает в первую, остальные получают места согласно клубному рейтингу. Каждый участник турнира встретится с двумя соперниками из каждой корзины.

Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сразятся в двухматчевом плей-офф и разыграют еще 8 путевок. Вылетевшие не будут участвовать в весенней части Лиги Европы, как это было до сих пор.

Календарь турнира изменится: теперь матчи будут проходить не только по вторникам и средам, но и по четвергам (эксклюзивная неделя ЛЧ). Все 18 игр последнего тура будут проходить параллельно в один день, 29 января, и начнутся в одно время.

Жеребьевки будет всего три: перед первым этапом турнира, перед стыковыми матчами между командами, занявшими места с 9-го по 24-е, и перед 1/8 финала. Дальше пары участников будут определены турнирной сеткой.

На жеребьевке стыковых матчей те, кто займет места с 9-го по 16-е на основном этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома.

Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа.

При жеребьевке ЛЧ в новом формате будут использоваться компьютеры. Для проведения процедуры вручную потребовалось бы 3-4 часа и 900 шаров

Новый формат ЛЧ со швейцарской системой: матчей чуть меньше, не все допместа у топ-клубов

Календарь новой ЛЧ. Групповой этап до января и матчи в четверг