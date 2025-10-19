  • Спортс
  • «Станкович, Тедеско – футбольные люди, а не директора всякие. Сейчас в «Спартак» другого взяли – еще и болельщик ЦСКА. Романцева или Мостового назначьте гендиректором». Ловчев о красно-белых
«Станкович, Тедеско – футбольные люди, а не директора всякие. Сейчас в «Спартак» другого взяли – еще и болельщик ЦСКА. Романцева или Мостового назначьте гендиректором». Ловчев о красно-белых

Евгений Ловчев считает, что «Спартаком» управляют нефутбольные люди.

Недавно красно-белые объявили о назначении Сергея Некрасова на пост генерального директора клуба.

«Я вот не знаю, кто такой [спортивный директор Франсис] Кахигао, мне эти имена ни о чем не говорят. И кто был до него, не знал.

Я Станковича знаю, про Тедеско слышал до его прихода в «Спартак». Вот это футбольные люди, а не директора всякие. Малышева того же пару раз видел, но это не футбольный человек. Теперь наняли какого-то другого на эту должность, еще и болельщика ЦСКА. Эти люди для меня не имеют значения.

Романцева назначьте генеральным директором или Мостового, они разбираются в футболе. А Некрасов, Малышев – это максимум болельщики, я их работы в футболе ранее не видел, в суть они не вникали, поэтому ничего хорошего о них сказать не могу», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Ловчев.

Что известно о гендиректоре «Спартака»: член «конского клуба», профи в поиске больших денег

