Сакки об «Интере»: «Победа над «Ромой» показала, что команда прибавляет, работа Киву приносит плоды. «Нерадзурри» прекрасно читали игру и не давали сопернику передышки»

Арриго Сакки считает, что «Интер» прибавляет под руководством Кристиана Киву.

Миланцы победили «Рому» (1:0) в 7-м туре Серии А. Анж-Йоан Бонни забил единственный гол на 6-й минуте.

«Победа «Интера» показала, что «нерадзурри» явно прибавляют. Постепенно мы начинаем видеть, как работа Киву приносит плоды. Он отлично проявил себя с «Пармой» в конце прошлого сезона, а теперь демонстрирует свои качества на высшем уровне с «Интером».

А еще есть Бонни, который с каждым выступлением убеждает меня все больше и больше. Это современный нападающий, который играет с командой и ради нее, который умеет прессинговать и атаковать.

«Рома» могла сравнять счет, у них были моменты, и, возможно, им немного не повезло, но «нерадзурри» тоже создавали проблемы «джаллоросси» и были близки к тому, чтобы удвоить преимущество.

Должен сказать, что «Интер» прекрасно читал игру, умело выжидал, контратаковал и не давал сопернику передышки», – написал экс-тренер «Милана», «Пармы» и других клубов в своей колонке для La Gazzetta dello Sport.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
