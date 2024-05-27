Карло Анчелотти: «Винисиус добился значительного прогресса. Он больше сосредоточен на том, чтобы в очередной раз выиграть ЛЧ, чем на индивидуальных наградах»
Карло Анчелотти высказался о прогрессе Винисиуса Жуниора.
«Мы проделали с ним очень хорошую работу. К его огромному таланту добавились движения без мяча, умение выбирать, когда играть на фланге, а когда – в центре...
Он добился значительного прогресса. Он больше сосредоточен на том, чтобы в очередной раз выиграть Лигу чемпионов, чем на индивидуальных наградах», – сказал главный тренер «Реала».