Карло Анчелотти: «Винисиус добился значительного прогресса. Он больше сосредоточен на том, чтобы в очередной раз выиграть ЛЧ, чем на индивидуальных наградах»

Карло Анчелотти высказался о прогрессе Винисиуса Жуниора.

«Мы проделали с ним очень хорошую работу. К его огромному таланту добавились движения без мяча, умение выбирать, когда играть на фланге, а когда – в центре...

Он добился значительного прогресса. Он больше сосредоточен на том, чтобы в очередной раз выиграть чемпионов, чем на индивидуальных наградах», – сказал главный тренер « ».