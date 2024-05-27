Карло Анчелотти: «Винисиус добился значительного прогресса. Он больше сосредоточен на том, чтобы в очередной раз выиграть ЛЧ, чем на индивидуальных наградах»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти высказался о прогрессе Винисиуса Жуниора.

«Мы проделали с ним очень хорошую работу. К его огромному таланту добавились движения без мяча, умение выбирать, когда играть на фланге, а когда – в центре...

Он добился значительного прогресса. Он больше сосредоточен на том, чтобы в очередной раз выиграть Лигу чемпионов, чем на индивидуальных наградах», – сказал главный тренер «Реала». 

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15 комментариев
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Анчелотти сделал из Винни монстра💪
+7
-7
0
Комментарий удален модератором
Кто всех минусует? неужели больным людям нечего делать ?
+5
-5
0
Ответ Министр всех
Комментарий скрыт
Комментарий удален пользователем
Ответ Кудри Гендузи
Комментарий удален пользователем
главное довбик съел винисиуса!
+4
-4
0
Ответ jvs5t7gcrf
Все игроки играют за деньги лол
игроки реала играют за судейские деньги, лол
+4
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Ответ Министр всех
игроки реала играют за судейские деньги, лол
Судейские деньги? Неудивительно что это высрал глор мчк)
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