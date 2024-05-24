Анчелотти о Кроосе: «Один из лучших полузащитников в истории футбола. «Золотой мяч»? Если «Реал» выиграет ЛЧ, несколько игроков могут завоевать его»

Теги Карло Анчелотти Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Золотой мяч Футбол

Карло Анчелотти высказался о Тони Кроосе и его шансах получить «Золотой мяч».

«Он один из лучших в управлении игровым временем при помощи владения мячом.

Его навыки паса уникальны, он внес большой вклад в футбол, а не только в «Мадрид». Он остается одним из лучших полузащитников в истории футбола.

[«Золотой мяч»] для нас не самое главное. Если мы выиграем Лигу чемпионов, то несколько игроков «Реала» смогут его завоевать», – заявил главный тренер мадридцев.

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19 комментариев
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Когда такое было вообще что-бы столько игроков Мадрида претендовали на ЗМ? Но первоначальная задача конечно взять ЛЧ!

Успехов Мадрид! 👍
+19
-6
+13
Ответ Bill Zapulil
При всем уважении, все же сравнение с Месси, не в пользу Кросса, хотя они и диаметрально разные)
Действительно, по выпаданиям в важных матчах Месси и Холланда не перегнать, они там впереди планеты всей)
+8
0
+8
Ответ Cruel Snake
Когда такое было вообще что-бы столько игроков Мадрида претендовали на ЗМ? Но первоначальная задача конечно взять ЛЧ! Успехов Мадрид! 👍
Много претентов было и до Месси с Роналду. Это нормальная ситуация, а эти двое довели ее до абсурда на 15 лет монополизировав главные награды.
+3
0
+3
Ответ Эрнандес Эрнандес
А дали бы Кроосу ЗМ, если бы он выиграл Копу? 😁
При всем уважении, все же сравнение с Месси, не в пользу Кросса, хотя они и диаметрально разные)
+7
-5
+2
Это вряд ли, таким трудягам редко дают ЗМ🙁
+3
-2
+1
Карьера вышла просто на загляденье. Очень жаль, что он принял решение закончить. Надо насладиться последними матчами этой глыбы!
+1
0
+1
тот, в котором два гола из оффсайда с Баварией, натянутое удаление Видаля и лесоруб Каземиро? Ну да, без напряга
+1
0
+1
А дали бы Кроосу ЗМ, если бы он выиграл Копу? 😁
+3
-3
0
Какой зм, с Месси еще не рассчитались за чм 22, три зм нужен за такой перформанс
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-3
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Крос игрок, которым можно только восхищаться, даже если ты ярый хейтер Мадрида
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-2
0
Ответ ApXuMaHqPuT
Это вряд ли, таким трудягам редко дают ЗМ🙁
Модрич шутка для вас?
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Ответ CHELSEA_2008
Ахах, да дайте Реалу сразу несколько золотых мячей, они же вышли в финал, иначе они не успокоятся и эти интервью не закончатся 😂😃. Какой контраст по сравнению с прошлым годом и великим треблом Сити, когда и тренер и игроки вели себя предельно скромно и профессионально, ничего не выпрашивая))
И никакого контраста с двумя годами ранее и еще с 13 годами, когда Реал нагибал всю Европу и спокойно, без малейшего напряга забирал еврочашку, да?)
+1
-1
0
Ответ Provocadeur07
И никакого контраста с двумя годами ранее и еще с 13 годами, когда Реал нагибал всю Европу и спокойно, без малейшего напряга забирал еврочашку, да?)
без напряга Реал играет разве что с Райо Вальекано, а «еврочашки» он берет не то чтобы уверенно. Единственный последний раз, когда Реал действительно по игре превосходил конкурентов - полуфинал с Баварией в 2012, который он не преодолел.
+2
-2
0
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