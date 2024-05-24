Анчелотти о Кроосе: «Один из лучших полузащитников в истории футбола. «Золотой мяч»? Если «Реал» выиграет ЛЧ, несколько игроков могут завоевать его»

Карло Анчелотти высказался о Тони Кроосе и его шансах получить «Золотой мяч».

«Он один из лучших в управлении игровым временем при помощи владения мячом.

Его навыки паса уникальны, он внес большой вклад в футбол, а не только в « ». Он остается одним из лучших полузащитников в истории футбола.

[«Золотой мяч»] для нас не самое главное. Если мы выиграем , то несколько игроков «Реала» смогут его завоевать», – заявил главный тренер мадридцев.