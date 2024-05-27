Джака о следующем сезоне: «Беспроигрышной серии из 51 матча у нас не будет, скорее всего. Но «Байер» сделает все, чтобы защитить титул»

Полузащитник «Байера» Гранит Джака рассказал о своих амбициях.

В сезоне-2023/24 клуб из стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.

«Я пришел сюда не только для того, чтобы выиграть титулы за один сезон, но и в последующие сезоны тоже. Мы знаем, какой у нас потенциал, и решение Хаби [ ] остаться с нами было замечательным. В следующем сезоне мы сделаем все, что в наших силах, чтобы у нас была топ-команда. И чтобы вернуться туда, где находимся сейчас.

Мы знаем, что этот сезон был особенным. И проигрыш [в финале Лиги Европы] – часть этого. Главное – снова подняться на ноги. [В финале Кубка Германии] мы сделали следующий шаг, проявили характер и сказали: «Эй, мы можем проиграть матч, но мы снова поднимемся на ноги».

Мы сделаем то же самое в следующем году. Будет матч, который мы проиграем. Скорее всего, у нас не будет выигрышной или беспроигрышной серии из 51 матча – это, по крайней мере, вероятно. Но мы хотим атаковать. Мы здесь, чтобы защитить титул. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сделать это снова в следующем году», – сказал .