«Байер» ни разу за сезон не проиграл в Германии. Единственное поражение – 0:3 в финале ЛЕ
«Байер» за сезон не потерпел ни одного поражения в немецких соревнованиях.
Команда Хаби Алонсо сегодня одолела «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии – 1:0. Ранее она выиграла Бундеслигу.
В этом сезоне леверкузенцы провели 53 игры и проиграли только в одной из них – «Аталанте» (0:3) в финале Лиги Европы.
В чемпионате Германии у «Байера» 28 побед и 6 ничьих, в Кубке Германии – 6 побед.
Хаби будет большим уроком на будущее