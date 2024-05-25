«Байер» ни разу за сезон не проиграл в Германии. Единственное поражение – 0:3 в финале ЛЕ

Теги Байер Аталанта Хаби Алонсо бундеслига Германия Кубок Германии Лига Европы УЕФА Футбол

«Байер» за сезон не потерпел ни одного поражения в немецких соревнованиях.

Команда Хаби Алонсо сегодня одолела «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии – 1:0. Ранее она выиграла Бундеслигу.

В этом сезоне леверкузенцы провели 53 игры и проиграли только в одной из них – «Аталанте» (0:3) в финале Лиги Европы.

В чемпионате Германии у «Байера» 28 побед и 6 ничьих, в Кубке Германии – 6 побед.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Забавный факт: Хаби Алонсо выиграл за год столько же трофеев (два, чемпионат и кубок), сколько Байер выиграл за 120 лет до него (кубок Германии и кубок УЕФА).
+9
-1
+8
Вот не умеют они спокойно побеждать. Нужно доставить себе неприятности (то отыгрываться приходится, теперь вот в меньшинстве счет удержать пришлось) , но благо в этот раз свое забрали
Хаби будет большим уроком на будущее
+6
-1
+5
А почему Градецки не играл в финале ЛЕ?
0
0
0
Единственное поражение и то технарь.
0
0
0
непобедимы в чемпионате и в кубке Германии невероятный сезон дубль тоже очень достойно
0
0
0
Это очень мощно, одно поражение за сезон, выиграны два трофея и есть финал еврокубка.
0
0
0
Вероятно Байер много из этих побед отдал бы за одну - в финале ЛЕ. Но не срослось, это был не его день.
0
0
0
Ответ Pro_Zenit_7
А почему Градецки не играл в финале ЛЕ?
Поделили соревнования: Градецки в Бундеслиге, а Ковар в ЛЕ и Кубке Германии.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий