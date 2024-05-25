«Байер» ни разу за сезон не проиграл в Германии. Единственное поражение – 0:3 в финале ЛЕ

«Байер» за сезон не потерпел ни одного поражения в немецких соревнованиях.

Команда Хаби Алонсо сегодня одолела «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии – 1:0. Ранее она выиграла Бундеслигу.

В этом сезоне леверкузенцы провели 53 игры и проиграли только в одной из них – «Аталанте» (0:3) в финале .

В чемпионате Германии у « » 28 побед и 6 ничьих, в Кубке Германии – 6 побед.