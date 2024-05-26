«Байер» провел чемпионский парад после победы в Бундеслиге и Кубке Германии и завершил его на «БайАрене», где собралось 40 000 фанатов

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Кубок Германии Футбол

«Байер» отпраздновал золотой дубль.

Команда Хаби Алонсо, прилетев в аэропорт Кельн/Бонн после игры с «Кайзерслаутерном» (1:0) в финале Кубка Германии, на автобусе поехала в музей Морсбройх, где оставила записи в специальной книге для почетных гостей, а затем направилась на «БайАрену», где собралось 40 000 человек (вместимость на матчах – 30 210).

Футболисты продемонстрировали фанатам завоеванные трофеи и вместе с ними отметили достижение под скандирования «Немецкий двойной чемпион». Мероприятие на стадионе продолжалось около 45 минут.

Фото: twitter.com/bayer04fussball

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мощное фото! Хаби Алонсо легенда!
+33
-2
+31
Как же смешили комменты после поражения от Аталанты, типа вот их уровень, выскочки бла бла бла.

Из-за одного поражения от крепкого около-топа забыли невероятный сезон от клуба, который всегда котировался как середняк. Забыли про абсолютный рекорд без проигрышей. Забыли как уничтожали Баварию и тд.

Байер провёл фантастический сезон который войдёт в историю мирового футбола
+17
-1
+16
Вперёд к новым успехам!!!
+3
0
+3
Алонсо смело может ставить это фото аватаром в одноклассниках
+1
0
+1
🤌👍💪🤝👏🍺
+1
0
+1
Ответ Fulyan
Как же смешили комменты после поражения от Аталанты, типа вот их уровень, выскочки бла бла бла. Из-за одного поражения от крепкого около-топа забыли невероятный сезон от клуба, который всегда котировался как середняк. Забыли про абсолютный рекорд без проигрышей. Забыли как уничтожали Баварию и тд. Байер провёл фантастический сезон который войдёт в историю мирового футбола
Ещё смешили комменты по типу "Байер вынесет Аталанту" и тд. После финала все эти Смешарики исчезли
+1
0
+1
Ответ Папа Футбола
Мощное фото! Хаби Алонсо легенда!
«Повесьте это в Лувре» (с)
+1
0
+1
Ответ олдовый манк
Не факт, там прям из ярких за которыми будет охота Фримпонг и Виртц, остальные именно таскают рояль, ну и роль тренера очень значительная в этой команде
Паласиоса Барса может купить, как говорят в его подписании лично Флик заинтересован, ещё и Гримальдо не стоит списывать, думаю Ливерпуль и Арсенал он точно усилить сможет
+1
0
+1
Ответ Fulyan
Как же смешили комменты после поражения от Аталанты, типа вот их уровень, выскочки бла бла бла. Из-за одного поражения от крепкого около-топа забыли невероятный сезон от клуба, который всегда котировался как середняк. Забыли про абсолютный рекорд без проигрышей. Забыли как уничтожали Баварию и тд. Байер провёл фантастический сезон который войдёт в историю мирового футбола
Середняком Байер никто не считал. Это всегда была предтоповая команда, регулярно игравшая в еврокубках
0
0
0
Ответ Fulyan
Как же смешили комменты после поражения от Аталанты, типа вот их уровень, выскочки бла бла бла. Из-за одного поражения от крепкого около-топа забыли невероятный сезон от клуба, который всегда котировался как середняк. Забыли про абсолютный рекорд без проигрышей. Забыли как уничтожали Баварию и тд. Байер провёл фантастический сезон который войдёт в историю мирового футбола
Алонсо странным образом полк основу выставил на финал с адли в основе без Бонифаце и Хофмана . эти игроки железная основа Баера в бундеслиге
0
0
0
Ответ Fulyan
Как же смешили комменты после поражения от Аталанты, типа вот их уровень, выскочки бла бла бла. Из-за одного поражения от крепкого около-топа забыли невероятный сезон от клуба, который всегда котировался как середняк. Забыли про абсолютный рекорд без проигрышей. Забыли как уничтожали Баварию и тд. Байер провёл фантастический сезон который войдёт в историю мирового футбола
Так эти люди не смотрят футбол, только финалы включают. Никто до такого после сезона без поражений просто не додумался бы)
0
0
0
Ответ Fulyan
Как же смешили комменты после поражения от Аталанты, типа вот их уровень, выскочки бла бла бла. Из-за одного поражения от крепкого около-топа забыли невероятный сезон от клуба, который всегда котировался как середняк. Забыли про абсолютный рекорд без проигрышей. Забыли как уничтожали Баварию и тд. Байер провёл фантастический сезон который войдёт в историю мирового футбола
да потому что все, кто это писал, до финала ЛЕ ни одного матча Байера не смотрели
0
0
0
Ответ Oliver Kromwel
Паласиос не захочет идти на понижение
Барса может быть мемной, но это вовсе не означает, что она не гранд как минимум по меркам Ла Лиги.
0
0
0
Ответ Флориан Виртц
причём тут пиар. вам говорят эти игроки имеют контракт до 28года это значит они в след сезоне будут в футболках Баера
При том, что пиар в вопросе трансфера играет немаловажную роль 😭
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
А как же пиар состовляющая?Понятное же дело, что игроки Барсы даже такой мемной на данный момент будут больше распиарены, чем игроки такого мощного Байера.
причём тут пиар. вам говорят эти игроки имеют контракт до 28года это значит они в след сезоне будут в футболках Баера
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Паласиоса Барса может купить, как говорят в его подписании лично Флик заинтересован, ещё и Гримальдо не стоит списывать, думаю Ливерпуль и Арсенал он точно усилить сможет
Паласиос не захочет идти на понижение
0
0
0
Ответ Флориан Виртц
оба этих игрока имеют контракт до 2028 года . ты о чем парень? там без этих клаусул причём
А как же пиар состовляющая?Понятное же дело, что игроки Барсы даже такой мемной на данный момент будут больше распиарены, чем игроки такого мощного Байера.
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Паласиоса Барса может купить, как говорят в его подписании лично Флик заинтересован, ещё и Гримальдо не стоит списывать, думаю Ливерпуль и Арсенал он точно усилить сможет
оба этих игрока имеют контракт до 2028 года . ты о чем парень? там без этих клаусул причём
0
0
0
Ответ олдовый манк
Посмотрим, мне кажется уйдёт только Фримпонг, остальные ещё как минимум на сезон останутся с Алонсо
Если так, то не такая уж и потеря будет, мб Байер и пошумит ещё
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Паласиоса Барса может купить, как говорят в его подписании лично Флик заинтересован, ещё и Гримальдо не стоит списывать, думаю Ливерпуль и Арсенал он точно усилить сможет
Посмотрим, мне кажется уйдёт только Фримпонг, остальные ещё как минимум на сезон останутся с Алонсо
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Сказочке конец увы, скоро весь Байер раскупят, в нынешних реалиях такие яркие команды долго не живут.
Не факт, там прям из ярких за которыми будет охота Фримпонг и Виртц, остальные именно таскают рояль, ну и роль тренера очень значительная в этой команде
0
0
0
Ответ IvoKarlovic
Ноулузкузен
Неверлузен
0
0
0
Ответ Папа Футбола
Мощное фото! Хаби Алонсо легенда!
Больше всего жалею, что он ушел из «Ливерпуля» в свое время. Великолепный игрок и, надеюсь, станет не менее лучшим тренером. «Реалу» очень с ним повезло.
0
0
0
Ответ Папа Футбола
Мощное фото! Хаби Алонсо легенда!
Да
Кто-то водит хороводы вокруг судей, а кто-то выстраивает игру в команде и побеждает🏆
+3
-3
0
Фото на уровне прошлогоднего фото Грилиша! Мощь!
0
0
0
Ноулузкузен
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий