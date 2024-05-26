«Байер» провел чемпионский парад после победы в Бундеслиге и Кубке Германии и завершил его на «БайАрене», где собралось 40 000 фанатов

«Байер» отпраздновал золотой дубль.

Команда Хаби Алонсо, прилетев в аэропорт Кельн/Бонн после игры с «Кайзерслаутерном» (1:0) в финале Кубка Германии, на автобусе поехала в музей Морсбройх, где оставила записи в специальной книге для почетных гостей, а затем направилась на «БайАрену», где собралось 40 000 человек (вместимость на матчах – 30 210).

Футболисты продемонстрировали фанатам завоеванные трофеи и вместе с ними отметили достижение под скандирования «Немецкий двойной чемпион». Мероприятие на стадионе продолжалось около 45 минут.

Фото: twitter.com/bayer04fussball