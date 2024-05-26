«Байер» провел чемпионский парад после победы в Бундеслиге и Кубке Германии и завершил его на «БайАрене», где собралось 40 000 фанатов
«Байер» отпраздновал золотой дубль.
Команда Хаби Алонсо, прилетев в аэропорт Кельн/Бонн после игры с «Кайзерслаутерном» (1:0) в финале Кубка Германии, на автобусе поехала в музей Морсбройх, где оставила записи в специальной книге для почетных гостей, а затем направилась на «БайАрену», где собралось 40 000 человек (вместимость на матчах – 30 210).
Футболисты продемонстрировали фанатам завоеванные трофеи и вместе с ними отметили достижение под скандирования «Немецкий двойной чемпион». Мероприятие на стадионе продолжалось около 45 минут.
Из-за одного поражения от крепкого около-топа забыли невероятный сезон от клуба, который всегда котировался как середняк. Забыли про абсолютный рекорд без проигрышей. Забыли как уничтожали Баварию и тд.
Байер провёл фантастический сезон который войдёт в историю мирового футбола
Кто-то водит хороводы вокруг судей, а кто-то выстраивает игру в команде и побеждает🏆