Иван Юрич: «Итальянские тренеры на другом уровне, это понятно по матчам «Аталанты» с «Байером» и «Ливерпулем». И «Интер» доминировал в финале ЛЧ. Иностранцам есть чему поучиться»

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Иван Юрич назвал итальянских тренеров лучшими в мире.

«На мой взгляд, мы на другом уровне. Это можно понять, посмотрев финал Лиги Европы или матч «Аталанты» против «Ливерпуля».

В Лиге чемпионов есть клубы вроде «Реала» и «Манчестер Сити», с великими игроками, которые побеждают в любом случае. Но в плане тактики наши тренеры на другом уровне. У нас разные подходы.

«Байер» ни разу не проиграл в этом сезоне, мы им восхищались, но в матче с «Аталантой» у него возникли огромные проблемы.

«Интер» потерпел очень нехорошее поражение в ЛЧ в этом сезоне, но в прошлом был в финале и доминировал там. Это означает, что уровень очень высок. Как по мне, иностранным тренерам есть чему поучиться», – сказал главный тренер «Торино» в интервью DAZN.

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11 комментариев
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В целом Юрич у нас бы прижился. Тоже, вслед за нашими физруками, говорил бы: Иностранцам есть чему поучиться
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Очередная попытка выдать желаемое за действительное. Выдавать единичную победу команды, которая начала играть в футбол только в марте, во второстепенном еврокубке за превосходство целой страны - просто смешно.
Впрочем, реально выдающийся тренер у итальянцев есть - это Анчелотти. Но ему уже 65 лет, а из более молодых пока никто к этому уровню не приблизился.
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Ответ TaR
Ну уж точно у итальянских тренеров сейчас больше перспектив, чем у английских, немецких, французских. Испанцы могут конкурировать. Это подтверждается и результатами: все три еврокубка могут забрать итальянские тренера, в лиге чемпионов может оказаться аж 6 команд. В финале и полуфинале прошлой ЛЧ были, хотя по уровню бюджета и близко не стояли, к примеру, к МС или Реалу. Чемпионы Европы действующие, на худой конец, хоть и не отобрались на ЧМ (титул есть титул).
Хороших тренеров много, согласен. И чемпионат вполне высокого уровня. Но тут ведь имеет место безапелляционное заявление о превосходстве.
Победа во второсортных еврокубках, где значительную роль играет мотивация, не показатель. Можно повторять мантру советских тренеров, что все матчи одинаково важны, но на деле это не так, и для многих эти турниры, призовой фонд которых меньше зарплаты некоторых отдельно взятых игроков, не в приоритете. И их часто выигрывают команды, которые не в состоянии бороться за что-то более серьезное, и которым нужен "хоть какой-нибудь трофей".
А сборная на 3 из 4-х крупных турниров не попала.
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Карло Анчелотти
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Но не Мостовому
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Ответ olander
Италия N1 пр уровню тренерского цеха. Причем, с большим отрывом. Потом Португалия, за ней Испания и Франция. Никакая Германия или Англия и рядом не стоит. Они ближе к уровню Сербии условной.
По уровню ветеранов тренерского цеха, из которых сейчас не на пенсии только Анчелотти (который и правда лучший тренер 21 века).
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