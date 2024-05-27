Иван Юрич: «Итальянские тренеры на другом уровне, это понятно по матчам «Аталанты» с «Байером» и «Ливерпулем». И «Интер» доминировал в финале ЛЧ. Иностранцам есть чему поучиться»
Иван Юрич назвал итальянских тренеров лучшими в мире.
«На мой взгляд, мы на другом уровне. Это можно понять, посмотрев финал Лиги Европы или матч «Аталанты» против «Ливерпуля».
В Лиге чемпионов есть клубы вроде «Реала» и «Манчестер Сити», с великими игроками, которые побеждают в любом случае. Но в плане тактики наши тренеры на другом уровне. У нас разные подходы.
«Байер» ни разу не проиграл в этом сезоне, мы им восхищались, но в матче с «Аталантой» у него возникли огромные проблемы.
«Интер» потерпел очень нехорошее поражение в ЛЧ в этом сезоне, но в прошлом был в финале и доминировал там. Это означает, что уровень очень высок. Как по мне, иностранным тренерам есть чему поучиться», – сказал главный тренер «Торино» в интервью DAZN.
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Впрочем, реально выдающийся тренер у итальянцев есть - это Анчелотти. Но ему уже 65 лет, а из более молодых пока никто к этому уровню не приблизился.
Победа во второсортных еврокубках, где значительную роль играет мотивация, не показатель. Можно повторять мантру советских тренеров, что все матчи одинаково важны, но на деле это не так, и для многих эти турниры, призовой фонд которых меньше зарплаты некоторых отдельно взятых игроков, не в приоритете. И их часто выигрывают команды, которые не в состоянии бороться за что-то более серьезное, и которым нужен "хоть какой-нибудь трофей".
А сборная на 3 из 4-х крупных турниров не попала.