Иван Юрич: «Итальянские тренеры на другом уровне, это понятно по матчам «Аталанты» с «Байером» и «Ливерпулем». И «Интер» доминировал в финале ЛЧ. Иностранцам есть чему поучиться»

Иван Юрич назвал итальянских тренеров лучшими в мире.

«На мой взгляд, мы на другом уровне. Это можно понять, посмотрев финал или матч «Аталанты» против « ».

В Лиге чемпионов есть клубы вроде « » и « », с великими игроками, которые побеждают в любом случае. Но в плане тактики наши тренеры на другом уровне. У нас разные подходы.

«Байер» ни разу не проиграл в этом сезоне, мы им восхищались, но в матче с «Аталантой» у него возникли огромные проблемы.

« » потерпел очень нехорошее поражение в ЛЧ в этом сезоне, но в прошлом был в финале и доминировал там. Это означает, что уровень очень высок. Как по мне, иностранным тренерам есть чему поучиться», – сказал главный тренер «Торино» в интервью DAZN.

Худший матч «Байера» в сезоне. Как «Аталанта» разгромила непобедимых