Адольфо Гайч: «В ЦСКА у меня было мало игрового времени. Я показал, что могу играть, но у меня не было возможности, как у других»

Адольфо Гайч заявил, что в ЦСКА ему недостаточно доверяли.

26-летний нападающий сейчас выступает за «Крылья Советов » на правах аренды.

– Сейчас ты общаешься с кем-то из ЦСКА?

– Я общаюсь с тренерами по физподготовке, и мы работаем над этим.

– Многие болельщики и эксперты называли твой переход в ЦСКА ошибкой. Почему не получилось заиграть?

– Когда я пришел, у меня было мало игрового времени. Я показал, что могу играть, но у меня не было такой возможности, как у других игроков.

– В клубе объяснили, почему не дали тебе шанс проявить себя?

– Нет, правда в том, что было много тренеров, но ни один из них не мог дать мне необходимой уверенности в том, что я смогу играть.

– Есть ли в России клуб, за который тебе было бы интересно поиграть в будущем?

– Я об этом не думаю. Я сосредоточен на «Крыльях», хочу показать здесь все, на что способен, а если появится возможность, посмотрим, – сказал Адольфо Гайч .