«Байер» выиграл Кубок Германии во 2-й раз. Первый был в 1993 году

«Байер» во второй раз в истории стал победителем Кубка Германии.

Команда Хаби Алонсо одолела « » (1:0) в финале, выступая в меньшинстве с 44-й минуты вследствие удаления Одилона Коссуну.

Леверкузенцы прежде только раз завоевывали этот трофей – в 1993 году. Также они трижды проигрывали в финале – в 2002, 2009 и 2020 годах.