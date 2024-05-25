«Байер» выиграл Кубок Германии во 2-й раз. Первый был в 1993 году

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Кубок Германии Кайзерслаутерн Одилон Коссуну Футбол

«Байер» во второй раз в истории стал победителем Кубка Германии.

Команда Хаби Алонсо одолела «Кайзерслаутерн» (1:0) в финале, выступая в меньшинстве с 44-й минуты вследствие удаления Одилона Коссуну.

Леверкузенцы прежде только раз завоевывали этот трофей – в 1993 году. Также они трижды проигрывали в финале – в 2002, 2009 и 2020 годах.

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8 комментариев
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Байер с золотым дублем, требл к сожалению не получился, но сезон все равно исторический.
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Поздравляю болельщиков Байера! Золотой дубль , без поражений в чемпионате - это одна из лучших команд Бундеслиги
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И тут же начинаются опять серии без поражений я думаю?)
+16
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За один полный сезон с Алонсо,Байер выиграл столько же трофеев,сколько за всю свою историю.
+9
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Прошлый раз перерыв между трофеями у Байера составлял 30 лет, в этот раз всего месяц )
+6
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Алонсо с Баейром - с золотым дублем !
Ждём успехов в еврокубках в следующем году !
Лига Чемпионов - самый серьёзный проверочный турнир для Алонсо.
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Хоть в Германии кто-то ПОЧТИ не разочаровывает
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С победой! Золотой дубль для Байера это невероятное достижение
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