У 17-летнего Карла первый гол за «Баварию» в Бундеслиге – «Менхенгладбаху». В прошлом матче он впервые забил за клуб – в ЛЧ
17-летний Леннарт Карл забил во втором матче подряд за «Баварию».
Молодой полузащитник отличился в матче 8-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Менхенгладбах (3:0). Это его первый гол за мюнхенцев в Бундеслиге и второй в сезоне.
В прошлой игре – против «Брюгге» в Лиге чемпионов (4:0) – Карл забил свой дебютный мяч за «Баварию».
Статистика 17-летнего футболиста – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
