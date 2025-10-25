У 17-летнего Карла первый гол за «Баварию» в Бундеслиге – «Менхенгладбаху». В прошлом матче он впервые забил за клуб – в ЛЧ

17-летний Леннарт Карл забил во втором матче подряд за «Баварию».

Молодой полузащитник отличился в матче 8-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Менхенгладбах (3:0). Это его первый гол за мюнхенцев в Бундеслиге и второй в сезоне.

В прошлой игре – против «Брюгге» в Лиге чемпионов (4:0) – Карл забил свой дебютный мяч за «Баварию».

Статистика 17-летнего футболиста – здесь .