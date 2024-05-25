Хаби Алонсо выиграл второй трофей в карьере тренера – Кубок Германии. «Байер» сделал золотой дубль

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Кубок Германии Кайзерслаутерн Футбол

Хаби Алонсо завоевал второй трофей в тренерской карьере.

Ранее леверкузенцы за 5 туров до конца сезона в Бундеслиге стали чемпионами Германии.

Сегодня команда под руководством Хаби Алонсо обыграла «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии со счетом 1:0.

«Байер» оформил первый в истории клуба золотой дубль – команда выиграла чемпионат и Кубок Германии.

Таким образом, 42-летний специалист выиграл второй трофей в карьере тренера.

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12 комментариев
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👏🏻 аплодисменты Байеру. Как болельщик Баварии я конечно думаю- «на его месте должен был быть я»©️😃
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Поражение в ЛЕ не перечеркнет великолепную работу Хаби! Браво!
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Надеюсь получит тренера года, несмотря на финал ЛЕ
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Для молодого тренера, которому всего 42 года - превосходный результат !
МОЛОДЕЦ!
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И несмотря на обидное поражение в лиге Европы, это был неподражаемый бенефис в исполнении Байера из Леверкузена!!! Браво команда и конечно главный тренер Хаби Алонсо!!!🔥👏
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Хаби теперь хабиби для болел аспириновых
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В 42 гола отличный результат для тренера!
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Теперь осталось закрепить успех и в новом сезоне устроить вторую беспроигрышную серию без поражений.
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Поздравляем Байер с Золотым дублем.
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Ответ Black Phoenix
Теперь осталось закрепить успех и в новом сезоне устроить вторую беспроигрышную серию без поражений.
не будет такого ,эта команда посыпится после тяжёлого сезона+ могут раскупить
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Ответ Руслан Мамедрзаев
не будет такого ,эта команда посыпится после тяжёлого сезона+ могут раскупить
У клуба задача попасть в топ20 Европы на постоянной основе. Хорошее начало. Задача выполнима.
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Ответ Black Phoenix
Теперь осталось закрепить успех и в новом сезоне устроить вторую беспроигрышную серию без поражений.
Беспроигрышной серии не будет, а вот побороться за чемпионство вполне реально. Если не раскупят, конечно же
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