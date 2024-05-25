Хаби Алонсо выиграл второй трофей в карьере тренера – Кубок Германии. «Байер» сделал золотой дубль

Хаби Алонсо завоевал второй трофей в тренерской карьере.

Ранее леверкузенцы за 5 туров до конца сезона в Бундеслиге стали чемпионами Германии.

Сегодня команда под руководством обыграла « » в финале Кубка Германии со счетом 1:0.

« » оформил первый в истории клуба золотой дубль – команда выиграла чемпионат и .

Таким образом, 42-летний специалист выиграл второй трофей в карьере тренера.