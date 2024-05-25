Хаби Алонсо выиграл второй трофей в карьере тренера – Кубок Германии. «Байер» сделал золотой дубль
Хаби Алонсо завоевал второй трофей в тренерской карьере.
Ранее леверкузенцы за 5 туров до конца сезона в Бундеслиге стали чемпионами Германии.
Сегодня команда под руководством Хаби Алонсо обыграла «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии со счетом 1:0.
«Байер» оформил первый в истории клуба золотой дубль – команда выиграла чемпионат и Кубок Германии.
Таким образом, 42-летний специалист выиграл второй трофей в карьере тренера.
МОЛОДЕЦ!