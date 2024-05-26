Пеп Гвардиола: «Вы заблуждаетесь, если считаете треблы и дубли чем-то обыденным. «Ман Сити» провел экстраординарный сезон, не о чем жалеть»

Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» удачно провел сезон.

– Как вы оцениваете сезон после требла? Вы не смогли сделать дубль, что вы думаете о сезоне?

– Этот сезон получился экстраординарным. Если вы считаете, что делать золотые дубли и треблы – это нечто обыденное, вы заблуждаетесь.

Сезон был экстраординарным до конца. И жалеть не о чем, – сказал главный тренер « » в эфире ITV Sport после поражения в финале Кубка Англии.