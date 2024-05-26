Пеп Гвардиола: «Вы заблуждаетесь, если считаете треблы и дубли чем-то обыденным. «Ман Сити» провел экстраординарный сезон, не о чем жалеть»
Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» удачно провел сезон.
– Как вы оцениваете сезон после требла? Вы не смогли сделать дубль, что вы думаете о сезоне?
– Этот сезон получился экстраординарным. Если вы считаете, что делать золотые дубли и треблы – это нечто обыденное, вы заблуждаетесь.
Сезон был экстраординарным до конца. И жалеть не о чем, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире ITV Sport после поражения в финале Кубка Англии.
4 подряд чемпионства в АПЛ - ФАНТАСТИКА !
С кубком Англии было бы еще лучше, но тем не менее.
Короче, сливочные фанаты точно не люди, люди существа разумные, а эти нет.
Мнение сливочного не является фактом, запомни это, пригодится в жизни.)))
Два Галактикос в истории """ВЫРАСТИЛИ""" ,а не купили + третье на подходе-- это ведь про Сити,а не про Мадрид.
Про Анчи и Пепа -- смешно.
При всем уважении к папе Карло, Пеп уже более глобальная и значимая велечина в истории тренерского цеха , чем и Анчеллоти и все другие современники.