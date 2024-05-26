Пеп Гвардиола: «Вы заблуждаетесь, если считаете треблы и дубли чем-то обыденным. «Ман Сити» провел экстраординарный сезон, не о чем жалеть»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» удачно провел сезон.

– Как вы оцениваете сезон после требла? Вы не смогли сделать дубль, что вы думаете о сезоне?

– Этот сезон получился экстраординарным. Если вы считаете, что делать золотые дубли и треблы – это нечто обыденное, вы заблуждаетесь.

Сезон был экстраординарным до конца. И жалеть не о чем, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире ITV Sport после поражения в финале Кубка Англии.

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17 комментариев
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Никто и не сомневается.
4 подряд чемпионства в АПЛ - ФАНТАСТИКА !
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Без сомнений, Сити с победой в АПЛ может считать сезон успешным.
С кубком Англии было бы еще лучше, но тем не менее.
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В этом сезоне Сити стал слабее, уход Гюндогана и Мареза не прошли даром.
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Чемпионство - это куда лучше какого-то кубка, а 4 подряд, так вообще историческое событие
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Он абсолютно прав, а кто не согласен, смело на тренерский мостик и покажите на что вы способны!!!👌
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В комментариях как обычно находятся фаны сливочные, не уважающие абсолютно ни кого, ни команд - соперников Реала, ни любых др. команд, ни игроков этих команд, ни тренеров этих команд.
Короче, сливочные фанаты точно не люди, люди существа разумные, а эти нет.
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Ответ Ллб
Треббл -- это самый ценный из возможных комплектов в клубном футболе. Один из главных признаков действительно доминирующих команд. То что его нет у твоего кумира и твоей любимой команды -- это не повод подстраивать реальность под свои влажные фантазии и обесценивать то , что недоступно
Так по факту 2 лч лучше требла, чисто логически. Что ценнее, 1 купюра по 10 рублей или 2 по 7? Про 3 лч и говорить не буду
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Ответ Hi Hi
Так по факту 2 лч лучше требла, чисто логически. Что ценнее, 1 купюра по 10 рублей или 2 по 7? Про 3 лч и говорить не буду
По какому факту?
Мнение сливочного не является фактом, запомни это, пригодится в жизни.)))
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Ответ Иван Иванов
Слушай... с такими бабками, что вы сорите каждое лето и так отбрёхиваться.. 1 ЛЧ за цикл взял, это не уровень. На Папу Карло глянь, и ручку величайшему по-це-ло-вать не забудь!
Бедный ’нищий’ Реал. Приходится одними воспитанниками всю дорогу выезжать,ведь. Без денег всю историю выигрывает, без админресурса и без невозвратных денег от государства. Куда им до Сити то.
Два Галактикос в истории """ВЫРАСТИЛИ""" ,а не купили + третье на подходе-- это ведь про Сити,а не про Мадрид.

Про Анчи и Пепа -- смешно.
При всем уважении к папе Карло, Пеп уже более глобальная и значимая велечина в истории тренерского цеха , чем и Анчеллоти и все другие современники.
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