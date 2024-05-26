Гвардиола о тен Хаге: «Необыкновенный тренер и прекрасный человек. Победа в Кубке была важна для «МЮ», как для нас в прошлом сезоне»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг Футбол

Пеп Гвардиола похвалил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Вчера «Манчестер Сити» уступил «Юнайтед» (1:2) в финале Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что тренер «МЮ» может покинуть клуб по окончании сезона. В частности, The Guardian писал, что тен Хаг будет уволен даже в случае завоевания трофея.

«Они должны принять решение [о будущем тен Хага].

Я не в курсе, но он прекрасный человек и необыкновенный тренер.

Победа в Кубке Англии была важна для них, как и для нас в прошлом сезоне», – отметил главный тренер «Манчестер Сити» после матча.

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22 комментария
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Хитрый Пеп пытается устранить конкурента еще до начала сезона
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Ответ Ozz99
О, Хаг нравится не только болельщикам других клубов АПЛ, но и тренерам. Это успех.
Большенству болельщикам своего клуба он тоже нравится, так что тут все сошлись в одном мнении.
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уже даже Гвардиола намекает Рэдклифу о необходимости оставить Хага в МЮ, не говоря уже об экспертах с нашего Спортца.
хотя, на экспертов с нашего Спортца Рэдклифу скорее всего плевать, но к мнению таких персон, как Гвардиола, он может прислушаться.
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Как такой Сити умудрился стать чемпионом? МЮ был в 10 раз сильнее шейхов. Эх жду след сезон. Минимум ЛЕ и КА будут трофеями для МЮ! Нужно за 1 место бороться!!
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Ответ masti Tu hastam
мю следующей сезон 6 места .....и точка
первые 6 мест заберёт или что ты хотел сказать?
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Ответ Axs Men
Там был привоз Ортеги и Гвардиола в 1 голе, да и много моментов Сити упустил, была перекладина, Альварес несколько хороших моментов было но не попал.
"Если бы у бабушки были яйца", из той серии?
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нельзя увольнять Эрика после кубка
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Один лысый шарлатан хвалит другого лысого шарлатана.
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Братство лысых
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Лысый лысому глаз не выклюет
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Ответ Причёска Бэйла
8-е место понравилось? В следующем мю будет ещё ниже.
А тебе какая разница.
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Ответ Нголо Щербатски
Как такой Сити умудрился стать чемпионом? МЮ был в 10 раз сильнее шейхов. Эх жду след сезон. Минимум ЛЕ и КА будут трофеями для МЮ! Нужно за 1 место бороться!!
"Как такой Сити умудрился стать чемпионом?"
Например вынес МЮ дважды за сезон, набрав максимум очков. Потеряй Сити очки в матчах с МЮ, чемпионом стал бы Арсенал.
Так что Сити стал чемпионом в том числе и с помощью МЮ, за что огромное спасибо.
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