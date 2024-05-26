Гвардиола о тен Хаге: «Необыкновенный тренер и прекрасный человек. Победа в Кубке была важна для «МЮ», как для нас в прошлом сезоне»

Пеп Гвардиола похвалил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Вчера «Манчестер Сити» уступил « » (1:2) в финале Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что тренер «МЮ» может покинуть клуб по окончании сезона. В частности, The Guardian писал, что тен Хаг будет уволен даже в случае завоевания трофея.

«Они должны принять решение [о будущем тен Хага].

Я не в курсе, но он прекрасный человек и необыкновенный тренер.

Победа в Кубке Англии была важна для них, как и для нас в прошлом сезоне», – отметил главный тренер « » после матча.