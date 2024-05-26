Гвардиола о тен Хаге: «Необыкновенный тренер и прекрасный человек. Победа в Кубке была важна для «МЮ», как для нас в прошлом сезоне»
Пеп Гвардиола похвалил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
Вчера «Манчестер Сити» уступил «Юнайтед» (1:2) в финале Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что тренер «МЮ» может покинуть клуб по окончании сезона. В частности, The Guardian писал, что тен Хаг будет уволен даже в случае завоевания трофея.
«Они должны принять решение [о будущем тен Хага].
Я не в курсе, но он прекрасный человек и необыкновенный тренер.
Победа в Кубке Англии была важна для них, как и для нас в прошлом сезоне», – отметил главный тренер «Манчестер Сити» после матча.
хотя, на экспертов с нашего Спортца Рэдклифу скорее всего плевать, но к мнению таких персон, как Гвардиола, он может прислушаться.
Например вынес МЮ дважды за сезон, набрав максимум очков. Потеряй Сити очки в матчах с МЮ, чемпионом стал бы Арсенал.
Так что Сити стал чемпионом в том числе и с помощью МЮ, за что огромное спасибо.