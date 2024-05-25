Гвардиола про 1:2 с «МЮ»: «Не лучший план на игру. «Ман Сити» разочарован, но сезон получился выдающимся»

Пеп Гвардиола поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Кубке Англии.

«Начну с поздравлений в адрес «МЮ». Мой план на игру был не лучшим. Второй тайм мы провели намного лучше, действовали более интенсивно.

Матч был равным. Следует отдать должное « » за второй гол и за уровень мастерства. Они здорово находили свободные зоны и удачно переходили из обороны в атаку.

Сегодня мы разочарованы, и это естественно, когда команда проигрывает финал. Но сезон получился выдающимся. Мы неплохо поборолись за все трофеи. Теперь нужно отдохнуть и вернуться», – сказал главный тренер « » после 1:2.

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