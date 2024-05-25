Гвардиола про 1:2 с «МЮ»: «Не лучший план на игру. «Ман Сити» разочарован, но сезон получился выдающимся»
Пеп Гвардиола поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Кубке Англии.
«Начну с поздравлений в адрес «МЮ». Мой план на игру был не лучшим. Второй тайм мы провели намного лучше, действовали более интенсивно.
Матч был равным. Следует отдать должное «Юнайтед» за второй гол и за уровень мастерства. Они здорово находили свободные зоны и удачно переходили из обороны в атаку.
Сегодня мы разочарованы, и это естественно, когда команда проигрывает финал. Но сезон получился выдающимся. Мы неплохо поборолись за все трофеи. Теперь нужно отдохнуть и вернуться», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» после 1:2.
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Во втором тайме играли лучше, чем в первом, но тоже так себе.
За второй гол отдай должное бездарю Уокер.
Свободные зоны найти не сложно, если защитник соперников не спешит возвращаться.
Скомкать концовку сезона вот такой бездарно игрой ещё надо было постараться.
Как можно бухать всей командой, когда на кону ещё кубок Англии?
Грилиш прекрасно за всех бы отработал в баре.
а получается 1 !
Будем теперь знать ))
МС , мягко говоря , не Зенит )