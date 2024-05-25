Гвардиола про 1:2 с «МЮ»: «Не лучший план на игру. «Ман Сити» разочарован, но сезон получился выдающимся»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Кубке Англии.

«Начну с поздравлений в адрес «МЮ». Мой план на игру был не лучшим. Второй тайм мы провели намного лучше, действовали более интенсивно.

Матч был равным. Следует отдать должное «Юнайтед» за второй гол и за уровень мастерства. Они здорово находили свободные зоны и удачно переходили из обороны в атаку.

Сегодня мы разочарованы, и это естественно, когда команда проигрывает финал. Но сезон получился выдающимся. Мы неплохо поборолись за все трофеи. Теперь нужно отдохнуть и вернуться», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» после 1:2.

«МЮ» с Кубком Англии! По делу обыграли «Сити» в последнем (?) матче Тен Хага

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18 комментариев
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Достойно, без нытья. Хави, учись у своего тренера!))
+50
-3
+47
халанд - лукаку для белых
+31
-2
+29
Пеп как никто умеет достойно проигрывать. Респект испанцу!
+28
-4
+24
Хорошо хоть признал идиотизм первоначального плана.
Во втором тайме играли лучше, чем в первом, но тоже так себе.
За второй гол отдай должное бездарю Уокер.
Свободные зоны найти не сложно, если защитник соперников не спешит возвращаться.
Скомкать концовку сезона вот такой бездарно игрой ещё надо было постараться.
Как можно бухать всей командой, когда на кону ещё кубок Англии?
Грилиш прекрасно за всех бы отработал в баре.
+12
-2
+10
Проиграли двум исторически великим клубам: Реал и Юнайтед
+10
-5
+5
Что получилось, то получилось! Спасибо, Манчестер Сити за этот сезон, хотя прошлый был выдающимся, тем не менее нужно было перевести дух и с новыми силами в следующем двинутся за новыми победами!!👋
+2
0
+2
Ответ Remedy
Достойно, без нытья. Хави, учись у своего тренера!))
Выдающийся сезон - это когда ждут 3 титула ,
а получается 1 !
Будем теперь знать ))
+1
0
+1
Ответ jordy
Хорошо хоть признал идиотизм первоначального плана. Во втором тайме играли лучше, чем в первом, но тоже так себе. За второй гол отдай должное бездарю Уокер. Свободные зоны найти не сложно, если защитник соперников не спешит возвращаться. Скомкать концовку сезона вот такой бездарно игрой ещё надо было постараться. Как можно бухать всей командой, когда на кону ещё кубок Англии? Грилиш прекрасно за всех бы отработал в баре.
Это, конечно, эпик. Там практически всех под руки выводили.
+1
0
+1
блин, жаль, что одновременно с нашим 30м туром играли, тоже хотелось посмотреть...
+1
-1
0
Лучше бы они с таким планом с Вест Хэмом сыграли в последней игре... (
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С бодуна тяжело играть
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Не сказать, чтобы у МС была воля к победе. Откатали так себе.
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надо играть , а не дурака валять ...
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Ответ Ulan Iskanderov
Проиграли двум исторически великим клубам: Реал и Юнайтед
Да уж ..
МС , мягко говоря , не Зенит )
0
0
0
Ответ jordy
Хорошо хоть признал идиотизм первоначального плана. Во втором тайме играли лучше, чем в первом, но тоже так себе. За второй гол отдай должное бездарю Уокер. Свободные зоны найти не сложно, если защитник соперников не спешит возвращаться. Скомкать концовку сезона вот такой бездарно игрой ещё надо было постараться. Как можно бухать всей командой, когда на кону ещё кубок Англии? Грилиш прекрасно за всех бы отработал в баре.
Ну ,есть и позитивныи момент, Грилиш выйдет из запоя
+1
-1
0
Ответ jordy
Хорошо хоть признал идиотизм первоначального плана. Во втором тайме играли лучше, чем в первом, но тоже так себе. За второй гол отдай должное бездарю Уокер. Свободные зоны найти не сложно, если защитник соперников не спешит возвращаться. Скомкать концовку сезона вот такой бездарно игрой ещё надо было постараться. Как можно бухать всей командой, когда на кону ещё кубок Англии? Грилиш прекрасно за всех бы отработал в баре.
Ваш Уокер трижды съел Рошфора на пространстве, если бы не он, могли и больше забить в первом тайме
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