Шунин о «Динамо»: «Мы не выполнили задачу на сезон. Полное опустошение»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Футбол

Антон Шунин подвел итоги сезона «Динамо».

Вчера московский клуб уступил «Краснодару» (0:1) в 30-м туре Мир РПЛ, упустил шанс выиграть чемпионат и занял третье место.

«В данный момент нет никакого удовлетворения от сезона. Надо немножко времени, чтобы осознать.

Мы не выполнили задачу на сезон, которую ставили перед собой, но при этом были настолько близки, чтобы стать чемпионами. К сожалению, мы этой возможностью не воспользовались. Есть полное опустошение», – сказал вратарь «Динамо».

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8 комментариев
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Шунин о «Динамо»: «Мы не выполнили задачу на сезон. Полное опустошение»
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ах, динамо, жемчужина футбола.... 😆😆😆😆
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Команда выполнена а Шунин нет. Очень самокритично ведь столько бабочек пустил. Но было очень эффектно когда он прыгал а мяч влетал в ворота.
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Да норм всё и Лещуки ошибаются, с кем не бывает
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Для Динамо место в тройке - уже успех
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Сравнивать Яшина с Шуниным, это как сравнивать то Динамо, которое выходило в финал Кубка Кубков УЕФА с этим бесхребетищем :))
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Смолов сказал, что 3-е место это успех! Или футболистам разные задачи дают? Типа, тебе одноглазый задача выиграть чемпионат, а тебе пригламуренный ставим задачу попасть в тройку!
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