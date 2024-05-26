Шунин о «Динамо»: «Мы не выполнили задачу на сезон. Полное опустошение»

Антон Шунин подвел итоги сезона «Динамо».

Вчера московский клуб уступил «Краснодару» (0:1) в 30-м туре Мир , упустил шанс выиграть чемпионат и занял третье место.

«В данный момент нет никакого удовлетворения от сезона. Надо немножко времени, чтобы осознать.

Мы не выполнили задачу на сезон, которую ставили перед собой, но при этом были настолько близки, чтобы стать чемпионами. К сожалению, мы этой возможностью не воспользовались. Есть полное опустошение», – сказал вратарь « ».