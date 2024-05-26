Смолов о «Динамо»: «Если постараться посмотреть шире, то 3-е место – как будто бы не так плохо. Даже негативный результат все равно станет опытом»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Футбол

Федор Смолов подвел итоги сезона «Динамо».

Форвард «Динамо» также прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 30-го тура Мир РПЛ.

«Наверное, «Краснодар» по делу победил. Поздравляю соперника со вторым местом. С нашей же стороны... Сожалею, что так все произошло, потому что мы были хозяевами положения, все зависело от нас в этом туре. Но не получилось даже сыграть вничью.

Если постараться посмотреть шире, то третье место – как будто бы не так плохо. Но, поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство.

Но такие матчи стоят того, чтобы их проживать. И даже негативный результат все равно станет опытом практически для всех игроков и для тренерского штаба. Будем стараться сделать все возможное, чтобы участие в решающих битвах стало обычным исходом сезона», – сказал Смолов.

«Динамо» завершило сезон на 3-м месте в таблице, «Краснодар» стал 2-м, «Зенит» выиграл РПЛ в шестой раз подряд.

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44 комментария
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Джордан так и не постиг простую истину - иногда лучше жевать, чем говорить. А уж динамовцу и другим рот занять можно.
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Тебе 35 лет в следующем сезоне, так и закончишь карьеру с авоськой негативного опыта
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Если Смолову сделать ЗП к примеру не миллион доларов в год а 100 тыс.,долларов, и сказать,если постараться посмотреть шире, то 100 тыс., как буд то бы,не так плохо.Что он ответит на это?
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Несмотря на пять прочитанных книг, Смолов как был, так и остался непроходимым т*****й.
Только что его команда лишилась шансов на чемпионство, которого у неё не было полвека. Лишилась из-за отвратительной и слабохарактерной игры Динамо. И Смолов, сразу после матча, на глазах у болельщиков Динамо, которые со слезами отчаяния смотрят на произошедшее, лыбится во все зубы, общаясь с игроком Краснодара.
А теперь заявляет о том, что и 3 место не плохо. Дружище, третье место неплохо, если вы его завоевали в последнем туре, а не проиграли чемпионство. И говорить о подобном сразу после того, как раны у болельщиков Динамо свежи, это просто верх тупости.
+34
-1
+33
Ответ Miron_8383
Тебе 35 лет в следующем сезоне, так и закончишь карьеру с авоськой негативного опыта
Да ему покласть, он даже не понимает, а в чем вообще проблема. Его стиль такой: "Бездомный? Купи дом". "Проиграл? Когда-нибудь выиграешь".
+22
-1
+21
Очередная минутка философии от Джордана
+14
-1
+13
>> не так плохо
>> абсолютное расстройство

Что он несёт?
+10
-2
+8
Тег НБА забыли
+9
-2
+7
смолов до сих пор улыбается ?))
+6
0
+6
Смолов про Песьякова : "Нойер вон с Реалом тоже ошибся".
+7
-3
+4
Как говорил Джордан в бытность игроком Локомотива, Зениту отдаём первое место, остальные боремся за второе, так вчера и вышло
+4
0
+4
Если постараться посмотреть шире, то и Смолоф футболист
+5
-1
+4
Да он уже закончился как спортсмен, ему не особо интересно добиваться результата
+5
-1
+4
Ответ Miron_8383
Тебе 35 лет в следующем сезоне, так и закончишь карьеру с авоськой негативного опыта
ну и потом будет на тренерском посту учить всех, так что такой опыт пригодится
+3
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+3
Ответ Ебздрогыч
Этому что ### в глаза - все Божья роса!
А что за слово ты прячешь? Или ты мат на три буквы спрятал?
+2
0
+2
Смолова надо гнать из Динамо, с таким настроем никогда не станут чемпионами.
+2
0
+2
Ответ Antonio Gaudi
Несмотря на пять прочитанных книг, Смолов как был, так и остался непроходимым т*****й. Только что его команда лишилась шансов на чемпионство, которого у неё не было полвека. Лишилась из-за отвратительной и слабохарактерной игры Динамо. И Смолов, сразу после матча, на глазах у болельщиков Динамо, которые со слезами отчаяния смотрят на произошедшее, лыбится во все зубы, общаясь с игроком Краснодара. А теперь заявляет о том, что и 3 место не плохо. Дружище, третье место неплохо, если вы его завоевали в последнем туре, а не проиграли чемпионство. И говорить о подобном сразу после того, как раны у болельщиков Динамо свежи, это просто верх тупости.
непроходимым тихоней?
+4
-2
+2
Джордан, ну была же заготовка, ну ты че!

"Я скажу то, что для тебя не новость: мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место, и если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь".
+2
0
+2
Болельщикам в глаза это смотри, которые полвека золота не видели. А с таким подходом и не увидят
+4
-2
+2
Лучше бы промолчал
+3
-1
+2
Всех болельщиков Динамо поздравляем с бронзой! Респект, заслужили медаль.
+2
0
+2
Федя, иди лучше к почкам
+2
0
+2
Логика лузеров, менталка не победителей. Вы всего в одном матче были от победы, времени было вагон, ваши фанаты оказали огромную поддержку, а вы ничего не сделали, а теперь рассуждение про 3е месть. Бред
+1
0
+1
Этому что ### в глаза - все Божья роса!
+4
-3
+1
Ответ fil_spb
Джордан так и не постиг простую истину - иногда лучше жевать, чем говорить. А уж динамовцу и другим рот занять можно.
Откуда столько ненависти к болельщикам Динамо?
+9
-8
+1
Федор Лопырев Джордан.
+1
0
+1
Пейнтбольные ружья....
+1
0
+1
Плохо то что Вы не играли и золото просрали...о чём ещё можно говорить и так всё понятно...
0
0
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Ох уж эти байки про негативный результат, это нормальная тема на большом промежутке, скажем проиграли вы резко кому то разгромно, собрались и всех потом нагнули, а не так что ты вылетел из лиги и говоришь руководству негативный результат это опыт...
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Ответ БолельщикСоСтажем
Почему ненависть? Простое непонимание, как можно болеть за это дно.
А нужно болеть только за сильных? Ты выбираешь команду однажды и с ней остаешься навсегда.
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