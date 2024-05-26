Смолов о «Динамо»: «Если постараться посмотреть шире, то 3-е место – как будто бы не так плохо. Даже негативный результат все равно станет опытом»

Федор Смолов подвел итоги сезона «Динамо».

Форвард «Динамо» также прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 30-го тура Мир РПЛ.

«Наверное, «Краснодар» по делу победил. Поздравляю соперника со вторым местом. С нашей же стороны... Сожалею, что так все произошло, потому что мы были хозяевами положения, все зависело от нас в этом туре. Но не получилось даже сыграть вничью.

Если постараться посмотреть шире, то третье место – как будто бы не так плохо. Но, поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство.

Но такие матчи стоят того, чтобы их проживать. И даже негативный результат все равно станет опытом практически для всех игроков и для тренерского штаба. Будем стараться сделать все возможное, чтобы участие в решающих битвах стало обычным исходом сезона», – сказал Смолов.

«Динамо» завершило сезон на 3-м месте в таблице, «Краснодар» стал 2-м, «Зенит» выиграл РПЛ в шестой раз подряд.