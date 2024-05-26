Смолов о «Динамо»: «Если постараться посмотреть шире, то 3-е место – как будто бы не так плохо. Даже негативный результат все равно станет опытом»
Федор Смолов подвел итоги сезона «Динамо».
Форвард «Динамо» также прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 30-го тура Мир РПЛ.
«Наверное, «Краснодар» по делу победил. Поздравляю соперника со вторым местом. С нашей же стороны... Сожалею, что так все произошло, потому что мы были хозяевами положения, все зависело от нас в этом туре. Но не получилось даже сыграть вничью.
Если постараться посмотреть шире, то третье место – как будто бы не так плохо. Но, поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство.
Но такие матчи стоят того, чтобы их проживать. И даже негативный результат все равно станет опытом практически для всех игроков и для тренерского штаба. Будем стараться сделать все возможное, чтобы участие в решающих битвах стало обычным исходом сезона», – сказал Смолов.
«Динамо» завершило сезон на 3-м месте в таблице, «Краснодар» стал 2-м, «Зенит» выиграл РПЛ в шестой раз подряд.
Только что его команда лишилась шансов на чемпионство, которого у неё не было полвека. Лишилась из-за отвратительной и слабохарактерной игры Динамо. И Смолов, сразу после матча, на глазах у болельщиков Динамо, которые со слезами отчаяния смотрят на произошедшее, лыбится во все зубы, общаясь с игроком Краснодара.
А теперь заявляет о том, что и 3 место не плохо. Дружище, третье место неплохо, если вы его завоевали в последнем туре, а не проиграли чемпионство. И говорить о подобном сразу после того, как раны у болельщиков Динамо свежи, это просто верх тупости.
>> абсолютное расстройство
Что он несёт?
"Я скажу то, что для тебя не новость: мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место, и если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь".