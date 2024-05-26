Гендиректор «Динамо» про «Зенит» – позор российского футбола»: «Оскорбительные кричали не поддерживаем, это неправильно. Штраф был предсказуем»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва КДК РФС Краснодар Павел Пивоваров Футбол

Генеральный директор «Динамо» подвел итоги завершившегося сезона.

В матче 30-го тура «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и упустило шанс на чемпионство. Первое место занял «Зенит», второе «Краснодар», динамовцы завоевали бронзовые медали.

– Нашей задачей было попасть в тройку, мы ее выполнили. Выполнили досрочно.

Тем не менее, удача, которая сопутствовала нам в последних матчах, дала возможность нашим болельщикам и нам помечтать о чем-то большем. К сожалению, этого не получилось.

«Краснодар» можно поздравить с победой, со вторым местом, – в нашем чемпионате не было давно ситуаций, когда сразу три клуба боролись за трофей. Это случилось сейчас, и это положительный момент, это хорошо для турнира.

– На двух последних матчах болельщики скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Что думаете об этом и санкциях КДК к клубу?

– Мы были оштрафованы за эти скандирования, и в принципе не поддерживаем кричалки оскорбительные. Это неправильно. Что имелось в виду, надо спросить у болельщиков.

– Насколько справедливо наказание КДК?

– У КДК есть практика, наказание предсказуемо.

– Ожидаете ли вы приглашения в Лахта-центр от «Зенита»?

– Мы таких писем не получали. Если получим, рассмотрим, – сказал Павел Пивоваров.

«Динамо» оштрафовали на 40 тысяч рублей за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола»

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54 комментария
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Так после вчерашнего тура очень многие убедились, что эта фраза больше о Динамо, разве нет? Конечно, сейчас надо сказать, что это неприемлемо.
+27
-7
+20
Здравое рассуждение футбольного человека. Ни к чему этот колхоз на трибунах.
+16
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+12
Ответ Камбоджа Иванов
Так после вчерашнего тура очень многие убедились, что эта фраза больше о Динамо, разве нет? Конечно, сейчас надо сказать, что это неприемлемо.
После каждого тура убеждаюсь, что эта фраза больше о Спартаке
+13
-4
+9
Ответ itemme
Я тож не понимаю, тут в комментах тоже разводят навоз, в чем смысл? Такие типа идейные?)
Любые средства хороши, когда на поле не можешь))
Даже попугайничать за колхозным из Воронежа ))
Вот и вся идейность.
+8
-2
+6
Ответ Fintt
Здравое рассуждение футбольного человека. Ни к чему этот колхоз на трибунах.
Я тож не понимаю, тут в комментах тоже разводят навоз, в чем смысл? Такие типа идейные?)
+7
-1
+6
Кто-то из клубов хоть раз просил отчёт от КДК на что тратятся деньги со штрафов?
+6
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+5
Ответ мутятя
Флешмоб шагает по стране. Думаю еще болельщики других команд присоединиться. И это правильно.
Никуда он не шагает.
Только среди лузеров.
Несколько хороших штрафов - и заткнутся.
+7
-2
+5
Вы сами за день до игры постили чушь в адрес Зенита. Как быдлом были, так и остались.
+6
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+4
Детишки в таких случаях говорят - "Кто как обзывается, тот так называется".
Тут лучше и не скажешь. Доорались - получите, распишитесь.
+5
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+4
Ответ Алекс Романоввв
На судей и ЭСК,чтоб они оправдывали нарушения в пользу позора Российского футбола.
Конечно, рука Алипа - это пенальти! А рука Прохина - игровой момент. Но всё административный ресурс Зенита.
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Ответ Алекс Романоввв
Конечно.В рфс 70% людей работали на газпрем и зенит.Есстесственно взбудоражатся они.Дюков не даст сказать правду.
Это только ваша «правда».
От бессилия и зависти.
Жить в колбе трудно, сочувствую.
+4
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+3
Ответ мутятя
Флешмоб шагает по стране. Думаю еще болельщики других команд присоединиться. И это правильно.
Какой флешмоб? Кучка неадекватов из Воронежа и Москвы-это не флешмоб,мутять)))
А ты качественно страдаешь,как на Бобсоккере,так и здесь,продолжай)
+4
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Ответ Алекс Романоввв
Российские команды ,а не бразильские.Там хоть уоспитанников каких никаких подводят,а не покупают абезян под ЛЧ которой уже точно в ближайшие 10 лет не будет.
Ой, да ладно? Старт Краснодара и Динамо на последний матч посмотри и с удивлением обнаружишь, что там 7-8 легионеров в старте выходят
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Ответ Алекс Романоввв
завыли на правду.Зенит позор Российского футбола.
Если Зенит - позор российского футбола, то что из себя представляют остальные 15 команд рпл?)
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Ответ Алекс Романоввв
открой рфс и сотрудников и увидишь.Я тебе разжовывать не собираюсь.Там 70% бывшие газпромовцы и зенитовцы.Дюков вообще акционер газпром банка и бывший президент зенита.Коррупция на лицо.Но вы продолжайте отрицать очевидное.
Да мне и не надо объяснять, я этими конспирологиями не живу. Не интересно просто: «газпрём», «власть», прочая труха — десятилетиями... Кто хочет на поле - тот может. Остальное не имеет значения.
Краснодар до последнего мог стать чемпионом. За последние 20 лет при Газпроме были разные чемпионы, и ничего им не мешало... как плохому танцору.
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Ответ Алекс Романоввв
завыли на правду.Зенит позор Российского футбола.
Просто пометили как враньё.
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Ответ leftdefender
Комментарий удален модератором
Разве команда, которая вчера вышла с 7 легионерами в основе (это же другое, да) и 4 клоунами типа Лещука, Фомина и Тюкавина, имеет хоть какое-то отношение к ментам?
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Ответ Алекс Романоввв
Начинаются частности которые обобщают.Я даже не буду вспоминать ошибки в пользу зенита.у вас 3 состава ,а вы неможете за 5 туров до конца чемпионство оформить.Триллионы ввпливают в вас,а в итоге .....Это фиаско братан....
А ты и не вспомнишь эти ошибки,потому что их просто нет.И нет уже,наверное, года 3 со времён милиметрового офсайда Дзюбы с Уралом.
Про 3 состава и триллионы-это методичка ещё 2020-21гг,меняй)))
А пока Питер празднует 6 чемпионство подряд-поплачь🤣🤣
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Ответ Fintt
Здравое рассуждение футбольного человека. Ни к чему этот колхоз на трибунах.
Надо ввести фанайди для фанайдишников....
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Болельщики Динамо конечно ТЕРПИЛЫ и их клуб ДАВНО не брал титулы
Воооооо оооооооооооооооо
МАЯК ник кто понял
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Ответ Алекс Романоввв
Начинаются частности которые обобщают.Я даже не буду вспоминать ошибки в пользу зенита.у вас 3 состава ,а вы неможете за 5 туров до конца чемпионство оформить.Триллионы ввпливают в вас,а в итоге .....Это фиаско братан....
Прежде чем пытаться что то написать, изучи хоть матчасть. Не будешь глупо выглядеть.
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Ответ Отчим Стифлера
А ты и не вспомнишь эти ошибки,потому что их просто нет.И нет уже,наверное, года 3 со времён милиметрового офсайда Дзюбы с Уралом. Про 3 состава и триллионы-это методичка ещё 2020-21гг,меняй))) А пока Питер празднует 6 чемпионство подряд-поплачь🤣🤣
Снова методичка и заговоры...Уже на протяжении 15 лет бюджет зенита раза в 2 больше преследователя ближайшего.Но врут конечно.Бедняжки.Газпром мало бабла вам дает...явно.)
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Ответ tolstiy
Надо ввести фанайди для фанайдишников....
Точно))
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Ответ Fintt
Здравое рассуждение футбольного человека. Ни к чему этот колхоз на трибунах.
Почему люди не имеют право говорить про монополиста? Другое дело, почему они молчат про Моска клубы, газ, нефть и ко качают не в Мска и Питере. а деньги только их клубам.
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Там видео было про чушпанов,вчера все видели кто ими является.
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Ответ kilo_gilo
Если Зенит - позор российского футбола, то что из себя представляют остальные 15 команд рпл?)
Сложный вопрос, ответ написать нельзя - забанят.
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Скорее Газпром фавелы построит в каком нибудь районе Питера, чет там будут играть русские игроки. Разве это не позор?
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Ответ Fintt
Да мне и не надо объяснять, я этими конспирологиями не живу. Не интересно просто: «газпрём», «власть», прочая труха — десятилетиями... Кто хочет на поле - тот может. Остальное не имеет значения. Краснодар до последнего мог стать чемпионом. За последние 20 лет при Газпроме были разные чемпионы, и ничего им не мешало... как плохому танцору.
Да нет.Хочет и Иван какой то со второй команды....но он не может.на его позиции бибизяны бегают с контрактом,в котором они обязаны в старте выходить,иначе контракт разорвут.Процент выхода в составе там указаны.Вани хотят,но не могут.....
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Это выглядит жалко и нелепо, поэтому имхо такие средства лишь выставляют в негативном свете)
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