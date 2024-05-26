Гендиректор «Динамо» про «Зенит» – позор российского футбола»: «Оскорбительные кричали не поддерживаем, это неправильно. Штраф был предсказуем»
Генеральный директор «Динамо» подвел итоги завершившегося сезона.
В матче 30-го тура «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и упустило шанс на чемпионство. Первое место занял «Зенит», второе «Краснодар», динамовцы завоевали бронзовые медали.
– Нашей задачей было попасть в тройку, мы ее выполнили. Выполнили досрочно.
Тем не менее, удача, которая сопутствовала нам в последних матчах, дала возможность нашим болельщикам и нам помечтать о чем-то большем. К сожалению, этого не получилось.
«Краснодар» можно поздравить с победой, со вторым местом, – в нашем чемпионате не было давно ситуаций, когда сразу три клуба боролись за трофей. Это случилось сейчас, и это положительный момент, это хорошо для турнира.
– На двух последних матчах болельщики скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Что думаете об этом и санкциях КДК к клубу?
– Мы были оштрафованы за эти скандирования, и в принципе не поддерживаем кричалки оскорбительные. Это неправильно. Что имелось в виду, надо спросить у болельщиков.
– Насколько справедливо наказание КДК?
– У КДК есть практика, наказание предсказуемо.
– Ожидаете ли вы приглашения в Лахта-центр от «Зенита»?
– Мы таких писем не получали. Если получим, рассмотрим, – сказал Павел Пивоваров.
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Даже попугайничать за колхозным из Воронежа ))
Вот и вся идейность.
Только среди лузеров.
Несколько хороших штрафов - и заткнутся.
Тут лучше и не скажешь. Доорались - получите, распишитесь.
От бессилия и зависти.
Жить в колбе трудно, сочувствую.
А ты качественно страдаешь,как на Бобсоккере,так и здесь,продолжай)
Краснодар до последнего мог стать чемпионом. За последние 20 лет при Газпроме были разные чемпионы, и ничего им не мешало... как плохому танцору.
Про 3 состава и триллионы-это методичка ещё 2020-21гг,меняй)))
А пока Питер празднует 6 чемпионство подряд-поплачь🤣🤣
Воооооо оооооооооооооооо
МАЯК ник кто понял