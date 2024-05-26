Гендиректор «Динамо» про «Зенит» – позор российского футбола»: «Оскорбительные кричали не поддерживаем, это неправильно. Штраф был предсказуем»

Генеральный директор «Динамо» подвел итоги завершившегося сезона.

В матче 30-го тура «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и упустило шанс на чемпионство. Первое место занял «Зенит», второе «Краснодар», динамовцы завоевали бронзовые медали.

– Нашей задачей было попасть в тройку, мы ее выполнили. Выполнили досрочно.

Тем не менее, удача, которая сопутствовала нам в последних матчах, дала возможность нашим болельщикам и нам помечтать о чем-то большем. К сожалению, этого не получилось.

«Краснодар» можно поздравить с победой, со вторым местом, – в нашем чемпионате не было давно ситуаций, когда сразу три клуба боролись за трофей. Это случилось сейчас, и это положительный момент, это хорошо для турнира.

– На двух последних матчах болельщики скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Что думаете об этом и санкциях КДК к клубу?

– Мы были оштрафованы за эти скандирования, и в принципе не поддерживаем кричалки оскорбительные. Это неправильно. Что имелось в виду, надо спросить у болельщиков.

– Насколько справедливо наказание КДК?

– У КДК есть практика, наказание предсказуемо.

– Ожидаете ли вы приглашения в Лахта-центр от « »?

– Мы таких писем не получали. Если получим, рассмотрим, – сказал Павел Пивоваров.

«Динамо» оштрафовали на 40 тысяч рублей за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола»