Игорь Рабинер: «Не рассматриваю невыигрыш футболистом РПЛ как драму. Васютин – чемпион, Сафонов – нет. Ну и? Васютин, а не Сафонов, в «ПСЖ» поедет?»

Игорь Рабинер не считает драмой невыигрыш футболистом чемпионата России .

«Не готов рассматривать невыигрыш футболистом (условно, ) чемпионата России по футболу как душераздирающую драму.

Ну, вот или – чемпионы России. И че?

Выходишь на пять минут в « » – чемпион.

Играешь по 90 минут в клубах-конкурентах – не чемпион.

Все как два пальца об асфальт. Не бином Ньютона.

Это вам не Кубок Стэнли выиграть.

Вратарь Васютин – чемпион. Вратарь Сафонов – не чемпион.

Полузащитник Коваленко – чемпион. Полузащитник Сперцян – не чемпион.

Ну и? Что это меняет? Васютин сильнее Сафонова? Васютин, а не Сафонов, в «ПСЖ» поедет?» – написал в телеграм-канале.