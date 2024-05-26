Игорь Рабинер: «Не рассматриваю невыигрыш футболистом РПЛ как драму. Васютин – чемпион, Сафонов – нет. Ну и? Васютин, а не Сафонов, в «ПСЖ» поедет?»

Теги Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия Игорь Рабинер Краснодар Александр Васютин Ильзат Ахметов Матвей Сафонов Эдуард Сперцян Александр Коваленко Футбол

Игорь Рабинер не считает драмой невыигрыш футболистом чемпионата России .

«Не готов рассматривать невыигрыш футболистом (условно, Федором Смоловым) чемпионата России по футболу как душераздирающую драму. 

Ну, вот Александр Коваленко или Ильзат Ахметов – чемпионы России. И че?  

Выходишь на пять минут в «Зените» – чемпион. 

Играешь по 90 минут в клубах-конкурентах – не чемпион.  

Все как два пальца об асфальт. Не бином Ньютона. 

Это вам не Кубок Стэнли выиграть. 

Вратарь Васютин – чемпион. Вратарь Сафонов – не чемпион.  

Полузащитник Коваленко – чемпион. Полузащитник Сперцян – не чемпион.

Ну и? Что это меняет? Васютин сильнее Сафонова? Васютин, а не Сафонов, в «ПСЖ» поедет?» – написал Рабинер в телеграм-канале.

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21 комментарий
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Стивен Джеррард и Франческо Тотти тоже не чемпионы, а Роберт Хут и Сержинье чемпионы и че?) логика Рабинера абсурднее слова абсурд)))
+30
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+27
Что за бред он несет? Это от бессилия перед неисполнением тезиса «Кто угодно лишь бы не Зенит»?
Команды участвуют в чемпионате страны, чтобы стать чемпионом. Это их главная спортивная цель.
Отличие как раз в том, что одни смогли, а другие нет.
+16
-1
+15
Ответ Prise
Стивен Джеррард и Франческо Тотти тоже не чемпионы, а Роберт Хут и Сержинье чемпионы и че?) логика Рабинера абсурднее слова абсурд)))
Тотти был чемпионом👌
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+12
А сафонов уже уехал? Да и Васютин уже был в Европе.
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Зачётно страдает!
Готов хвалить хоть "Факел" лишь бы уязвить, как он думает, "Зенит" хотя бы в своих липких мечтах.
Караван уже скрылся из виду, а он всё ещё тявкает.
+5
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Рабинер вчера порадовался, что Зенит не тащили (тащили раньше только в его сектантской голове) судьи в этом сезоне, а значит Мажич молодец. Что очень типично для сектанта-писаки, для него хорошее судейство - это косяки не в пользу принципиальных соперников.
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Да, чемпионы.. пройдёт время и они могут сказать, мы победители… остальное досужие разговоры
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Если Спецряна сравнивать, то не с Коваленко и Ахметовым. Клаудинье чемпион, а Спартак в очередной раз - нет)
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Так-то Васютин, в отличии от Сафонова уже в трёх европейских клубах поиграть успел, а Сафонов пока что "собирается", при том что тот же Сперцян, тоже собирался, да обломался.
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рабинер пишет мерзость-и чё?
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Рабинер иди дальше вялого мусоль на коренных
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Журналист, которого многие игроки читают, в открытую ратует «Да пофигу на результат»))))
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Если я не ошибаюсь, медальку официально чтобы получить за 1-2-3 место если отыграть определенное количество минут.

В АПЛ это 5 полных матчей. в ЛЧ и ЧМ надо 1 полный матч. В РПЛ вроде 5-10 матчей (но не полных и могу ошибаться), так что в теории некоторые игроки Зенита медальки не получат
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Только ради этой желчи рабинера, Зениту стоило выиграть чемпионат, и при чём здесь ПСЖ?, Акинфеев в ЦСКА с малолетства стоял, и не рвёт волосы, и молодец свою лигу надо уважать и любить.
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В общем-то об этом лучше спрашивать Сафонова и Васютина, им виднее.
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Песьяков-чемпион!
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Сравнение из серии- живой значит лучший....
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Я бы тоже лучше бы играл все матчи и не был чемпионом, чем сидел бы на лавке, но зато стал чемпионом, это как Олег Иванов, бронзовый призер Европы, не сыгравший и минуты, ну какой он призер то
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Конечно гложет человека,который болеет за Спартак,а его любимый клуб с товарищем Максименко,вместо чемпионство,бьют в пах.
Вот он и бесится от бессилия.
Если бы условный Селихов стал Чемпионом,а для Сафонова второе место,думаю товарищ Рабинер,сказал бы по-другому.
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