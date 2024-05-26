Игорь Рабинер: «Не рассматриваю невыигрыш футболистом РПЛ как драму. Васютин – чемпион, Сафонов – нет. Ну и? Васютин, а не Сафонов, в «ПСЖ» поедет?»
Игорь Рабинер не считает драмой невыигрыш футболистом чемпионата России .
«Не готов рассматривать невыигрыш футболистом (условно, Федором Смоловым) чемпионата России по футболу как душераздирающую драму.
Ну, вот Александр Коваленко или Ильзат Ахметов – чемпионы России. И че?
Выходишь на пять минут в «Зените» – чемпион.
Играешь по 90 минут в клубах-конкурентах – не чемпион.
Все как два пальца об асфальт. Не бином Ньютона.
Это вам не Кубок Стэнли выиграть.
Вратарь Васютин – чемпион. Вратарь Сафонов – не чемпион.
Полузащитник Коваленко – чемпион. Полузащитник Сперцян – не чемпион.
Ну и? Что это меняет? Васютин сильнее Сафонова? Васютин, а не Сафонов, в «ПСЖ» поедет?» – написал Рабинер в телеграм-канале.
Команды участвуют в чемпионате страны, чтобы стать чемпионом. Это их главная спортивная цель.
Отличие как раз в том, что одни смогли, а другие нет.
Готов хвалить хоть "Факел" лишь бы уязвить, как он думает, "Зенит" хотя бы в своих липких мечтах.
Караван уже скрылся из виду, а он всё ещё тявкает.
В АПЛ это 5 полных матчей. в ЛЧ и ЧМ надо 1 полный матч. В РПЛ вроде 5-10 матчей (но не полных и могу ошибаться), так что в теории некоторые игроки Зенита медальки не получат
Вот он и бесится от бессилия.
Если бы условный Селихов стал Чемпионом,а для Сафонова второе место,думаю товарищ Рабинер,сказал бы по-другому.