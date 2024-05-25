Сафонов об 1:0: «Динамо» выходило сохранять счет. Чемпионство не выигрывают, если выходишь не побеждать»
Матвей Сафонов не считает, что «Динамо» наиграло на чемпионство в очном матче.
«Краснодар» одержал победу со счетом 1:0 в 30-м туре Мир РПЛ, но не стал чемпионом России. Титул достался «Зениту».
– Душа у всех немного затрепетала, потому что чемпионство было близко. Но мы сами виноваты – в своих упущенных возможностях. В той ситуации, которой мы оказались, второе место – хороший результат.
– Замена тренера – роковая ошибка?
– Вы серьезно считаете, что я буду отвечать на этот вопрос? Он – неправильный. Ни по отношению к нынешнему тренеру, ни к тому, что был.
– Вы в какой-то момент потеряли веру в чемпионство?
– Нет, настрой был максимальным. Во многих матчах мы играли лучше соперников, просто не могли забить.
Сейчас надо переварить то, что произошло. В моей карьере первый такой матч, когда игра шла на три результата. И каждый что-то менял в таблице.
– «Динамо» было достойно ничьей?
– «Динамо» выходило сохранять счет. Чемпионство не выигрывают, если выходишь не побеждать. Ничья – не тот путь, который стабильно приведет к результату. Нельзя просто играть вторым номером и надеяться, что тебе не забьют.
– Когда ты это понял?
– На первой минуте они заработали угловой, а потом сели в оборону. С каждой минутой моя уверенность в этом только подкреплялась. Понимал, что все зависит только от нас.
– Безумный сезон. Какой самый яркий момент?
– Мой привоз с «Ростовом». Команда спасла, а это дорогого стоит, – сказал Сафонов.
Нет, вы смотрите.. одной ногой в Парижу уже
В Париже потом будешь рассказывать, как выигрывать ЛЧ.