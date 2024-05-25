Сафонов об 1:0: «Динамо» выходило сохранять счет. Чемпионство не выигрывают, если выходишь не побеждать»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов не считает, что «Динамо» наиграло на чемпионство в очном матче.

«Краснодар» одержал победу со счетом 1:0 в 30-м туре Мир РПЛ, но не стал чемпионом России. Титул достался «Зениту». 

– Душа у всех немного затрепетала, потому что чемпионство было близко. Но мы сами виноваты – в своих упущенных возможностях. В той ситуации, которой мы оказались, второе место – хороший результат.

– Замена тренера – роковая ошибка?

– Вы серьезно считаете, что я буду отвечать на этот вопрос? Он – неправильный. Ни по отношению к нынешнему тренеру, ни к тому, что был.

– Вы в какой-то момент потеряли веру в чемпионство?

– Нет, настрой был максимальным. Во многих матчах мы играли лучше соперников, просто не могли забить.

Сейчас надо переварить то, что произошло. В моей карьере первый такой матч, когда игра шла на три результата. И каждый что-то менял в таблице.

– «Динамо» было достойно ничьей?

– «Динамо» выходило сохранять счет. Чемпионство не выигрывают, если выходишь не побеждать. Ничья – не тот путь, который стабильно приведет к результату. Нельзя просто играть вторым номером и надеяться, что тебе не забьют.

– Когда ты это понял?

– На первой минуте они заработали угловой, а потом сели в оборону. С каждой минутой моя уверенность в этом только подкреплялась. Понимал, что все зависит только от нас.

– Безумный сезон. Какой самый яркий момент?

– Мой привоз с «Ростовом». Команда спасла, а это дорогого стоит, – сказал Сафонов.

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26 комментариев
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Абсолютно верно, Динамо еще до матча проиграли.
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Динамо кое-что в лужу сделали. А ведь из всей троицы у них была самая простая задача, просто не проиграть. Реально днари.
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У Сафонова видимо большой опыт в том как выигрывать чемпионства))
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Динамо вышло играть в держисраку как и с Зенитом, надеясь на навес, Нгамале и отскок мяча к Тюкавину
+6
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динамо так тащили всю весну в каждом матче, арбитры будто с цепи сорвались все прощая и все отдавая им в любом спорном эпизоде, удивительно как можно не выиграть с таким патронажем
+7
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Сафонов рассказывает, как берут чемпионство …)
+5
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+2
А ты откуда знаешь? Чемпион что ли?
Нет, вы смотрите.. одной ногой в Парижу уже
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«Чемпионство не выигрывают, если выходишь не побеждать»

В Париже потом будешь рассказывать, как выигрывать ЛЧ.
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Не Краснодару про это говорить. Сами слили чемпионство весной.
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+2
Ответ GaasJT
Динамо кое-что в лужу сделали. А ведь из всей троицы у них была самая простая задача, просто не проиграть. Реально днари.
Пусть снимают ролики чемпионские и песни пишут дальше
+2
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+2
Ответ ТрактоПоктер
Динамо вышло играть в держисраку как и с Зенитом, надеясь на навес, Нгамале и отскок мяча к Тюкавину
это стратегия большинства команд в нашей лиге))
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Ответ gronk22
Не Краснодару про это говорить. Сами слили чемпионство весной.
Но он прав полностью
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Ответ zzzeeerrrooo
Будущий чемпион
Будущий чемпион пекарной лавки с французским хлебом
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Ответ Иван Иванов
А ты откуда знаешь? Чемпион что ли? Нет, вы смотрите.. одной ногой в Парижу уже
Будущий чемпион
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Ответ SMART789
динамо так тащили всю весну в каждом матче, арбитры будто с цепи сорвались все прощая и все отдавая им в любом спорном эпизоде, удивительно как можно не выиграть с таким патронажем
Если быть честным, сегодня на равных дали поиграть
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Ответ corazon blanco
Абсолютно верно, Динамо еще до матча проиграли.
На паркете
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Ты откуда вылез
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Спасибо Все по делу.Остались у кого сомнения что Динамо играло на победу?
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так и краснодар не чемпион
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Жду трек Лещенко, пусть назовет его - «Боль»
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До матча желал чемпионаства Краснодару, либо Динамо, но почитав интервью после матча, и увидев как некоторые после свистка себя ведут (Смолов с кем-то болтает, улыбается), похоже что многие из них и не расстроились особо. Так что и х с ними
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Не находишь весьма странной неуклюжую попытку удара Нгомале в позиции, из которой он до этого отправлял мячи в створ ворот? А лучшего снайпера ДМ не было видно на протяжении всего матча))) Игра динамиков сегодня в принципе вызывает некоторые вопросы...
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