Сафонов об 1:0: «Динамо» выходило сохранять счет. Чемпионство не выигрывают, если выходишь не побеждать»

Матвей Сафонов не считает, что «Динамо» наиграло на чемпионство в очном матче.

« » одержал победу со счетом 1:0 в 30-м туре Мир , но не стал чемпионом России. Титул достался «Зениту».

– Душа у всех немного затрепетала, потому что чемпионство было близко. Но мы сами виноваты – в своих упущенных возможностях. В той ситуации, которой мы оказались, второе место – хороший результат.

– Замена тренера – роковая ошибка?

– Вы серьезно считаете, что я буду отвечать на этот вопрос? Он – неправильный. Ни по отношению к нынешнему тренеру, ни к тому, что был.

– Вы в какой-то момент потеряли веру в чемпионство?

– Нет, настрой был максимальным. Во многих матчах мы играли лучше соперников, просто не могли забить.

Сейчас надо переварить то, что произошло. В моей карьере первый такой матч, когда игра шла на три результата. И каждый что-то менял в таблице.

– «Динамо» было достойно ничьей?

– « » выходило сохранять счет. Чемпионство не выигрывают, если выходишь не побеждать. Ничья – не тот путь, который стабильно приведет к результату. Нельзя просто играть вторым номером и надеяться, что тебе не забьют.

– Когда ты это понял?

– На первой минуте они заработали угловой, а потом сели в оборону. С каждой минутой моя уверенность в этом только подкреплялась. Понимал, что все зависит только от нас.

– Безумный сезон. Какой самый яркий момент?

– Мой привоз с «Ростовом». Команда спасла, а это дорогого стоит, – сказал .