Девушка Сафонова о Париже: «Прикольно, только там крысы. Матвею нужно к стоматологу, закрыть вопросы по личным делам, поэтому скатаемся на черноморское побережье, думаю»
Девушка Матвея Сафонова рассказала о планах на отпуск.
Ранее появилась информация, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни. Сумма трансфера – 20 миллионов евро.
– Отпуск в Париже будет?
– Нет, не в Париже, у нас всего неделя, Матвею нужно сходить к стоматологу, Матвею нужно закрыть вопросы по личным делам, поэтому, думаю, скатаемся на черноморское побережье.
– Ну, вообще город Париж вам нравится?
– Прикольно, только там крысы.
– Это вы про Доннарумму?
– Ой, хорошо (смеется). На футбол я не попала, хотя я хотела сходить посмотреть, и там кухня мне не нравится, поэтому, наверное, туда не поедем.
– Матвею визу уже начали делать?
– У него есть виза. Он же ездит со сборной, у него действующая виза, – сказала Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара».
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Вот только последняя пока еще не сделала себе имя. И в заголовках фигурирует просто, как "девушка".
Не в обиду футболистам, но там часто IQ двузначный. У половины так точно. Достаточно глянуть как распоряжаются деньгами после карьеры
А вообще-то ему рабочая виза понадобится.
Допустил?)))
Либо до сих пор тугосеря
Либо... в детстве был, но говоришь про сейчас
"Что ты такое?" - голосом Арнольда