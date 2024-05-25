Девушка Сафонова о Париже: «Прикольно, только там крысы. Матвею нужно к стоматологу, закрыть вопросы по личным делам, поэтому скатаемся на черноморское побережье, думаю»

Девушка Матвея Сафонова рассказала о планах на отпуск.

Ранее появилась информация, что подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни. Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

– Отпуск в Париже будет?

– Нет, не в Париже, у нас всего неделя, Матвею нужно сходить к стоматологу, Матвею нужно закрыть вопросы по личным делам, поэтому, думаю, скатаемся на черноморское побережье.

– Ну, вообще город Париж вам нравится?

– Прикольно, только там крысы.

– Это вы про ?

– Ой, хорошо (смеется). На футбол я не попала, хотя я хотела сходить посмотреть, и там кухня мне не нравится, поэтому, наверное, туда не поедем.

– Матвею визу уже начали делать?

– У него есть виза. Он же ездит со сборной, у него действующая виза, – сказала Марина Кондратюк, девушка вратаря « ».

Девушка Сафонова о слухах про «ПСЖ»: «Идите на ###, Алексей. У Матвея контракт с «Краснодаром» до 2029 года, никаких нововведений в его карьере нет»