Девушка Сафонова о Париже: «Прикольно, только там крысы. Матвею нужно к стоматологу, закрыть вопросы по личным делам, поэтому скатаемся на черноморское побережье, думаю»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ахахаха Футбол

Девушка Матвея Сафонова рассказала о планах на отпуск.

Ранее появилась информация, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни. Сумма трансфера – 20 миллионов евро. 

Отпуск в Париже будет?

– Нет, не в Париже, у нас всего неделя, Матвею нужно сходить к стоматологу, Матвею нужно закрыть вопросы по личным делам, поэтому, думаю, скатаемся на черноморское побережье.

Ну, вообще город Париж вам нравится?

– Прикольно, только там крысы.

Это вы про Доннарумму?

– Ой, хорошо (смеется). На футбол я не попала, хотя я хотела сходить посмотреть, и там кухня мне не нравится, поэтому, наверное, туда не поедем.

Матвею визу уже начали делать?

– У него есть виза. Он же ездит со сборной, у него действующая виза, – сказала Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара».

Девушка Сафонова о слухах про «ПСЖ»: «Идите на ###, Алексей. У Матвея контракт с «Краснодаром» до 2029 года, никаких нововведений в его карьере нет»

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54 комментария
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Бойкая бабëнка. Матвей, ещë не поздно одуматься.
+41
-1
+40
Про крысу Доннаруму это конечно уровень журналистики
+26
0
+26
Еще не перешел, а отношения с потенциальным партнером уже рискуют начаться с негатива
+24
-1
+23
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Бойкая бабëнка. Матвей, ещë не поздно одуматься.
Думать надо было раньше, когда жену с новорожденным ради этой бросил.
+21
0
+21
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Бойкая бабëнка. Матвей, ещë не поздно одуматься.
А есть чем одумываться? Он уже с ней.. это диагноз, медицинский
+16
0
+16
Главное чтоб это до Доннарумы не дошло
+7
0
+7
Журналист максимальный 🤡
+6
0
+6
Ответ rigobersong
Ой, сейчас диванные путешественники нам расскажут, как хорошо в Париже, особенно на севере:))
Ты сам там был?
+5
0
+5
Теперь ещё мнения «девушек» читать будем? Одной спутницы бывшего владельца мало?
+4
-1
+3
Чистый, незамутненный мозговой деятельностью поток сознания... просто восхитительно!
+3
0
+3
Ответ граф Якунин
Ты сам там был?
Он (я про ригобера) уверен что Париж это пригород Барселоны.
+2
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Чучело
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Зарема, Бузова, Дарья Глушакова и "девушка Матвея Сафонова" - генераторы футбольных новостей, "которые мы заслужили" :)

Вот только последняя пока еще не сделала себе имя. И в заголовках фигурирует просто, как "девушка".
+2
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+2
Ответ Mikko
Думать надо было раньше, когда жену с новорожденным ради этой бросил.
Ого, даже так.
Не в обиду футболистам, но там часто IQ двузначный. У половины так точно. Достаточно глянуть как распоряжаются деньгами после карьеры
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Сравнить Доннаруму с крысой..вопросы на уровне плинтуса
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Если трансфер всё же состоится, то в Париж надо ехать одному. Там глядишь, какую-нибудь бразильськую модель найдёшь.
+1
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Нас держат в неведении. Оказывается, сборная куда-то ездит.
+1
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+1
Ответ Доктор Верховцев
Теперь ещё мнения «девушек» читать будем? Одной спутницы бывшего владельца мало?
Это называется "свободная" журналистика. Без этих ваших цензур (контроля качества, если регулирует те кто должен регулировать.. а не всякие там с помойки)
+1
0
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Она как мамочка себя с ним ведет: "Матвею нужно к стоматологу, Матвею нужно закрыть личные дела". Это ей, видимо, нужно, чтобы он закрыл личные дела. Вообще ужасно косноязычная. Я думала он из интеллигентной семьи, надо ж так было вляпаться.
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Ответ Плейбуки Дока Риверса
Если трансфер всё же состоится, то в Париж надо ехать одному. Там глядишь, какую-нибудь бразильськую модель найдёшь.
в туалете ...
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Ответ Dr. Heisenberg
Нас держат в неведении. Оказывается, сборная куда-то ездит.
Шенген не на один год даётся.
А вообще-то ему рабочая виза понадобится.
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Ответ rigobersong
Допустим да, дальше что?:)
Чего вернулся тогда?))))))))
Допустил?)))
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Ответ rigobersong
Я там не жил, в детстве с мамой гонял, недельное путешествие на бусе:)
Ооо... сам себя разоблачил
Либо до сих пор тугосеря
Либо... в детстве был, но говоришь про сейчас
"Что ты такое?" - голосом Арнольда
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Ответ Иван Иванов
Ооо... сам себя разоблачил Либо до сих пор тугосеря Либо... в детстве был, но говоришь про сейчас "Что ты такое?" - голосом Арнольда
А чего ты так бомбишь, и в чем я себя разоблачил?:) У меня спросили, я ответил:)) Сейчас если бы мне туда подарили тур, я бы не поехал:))
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Ответ Тиджани Бабангида
Рубрика «Жены и девушки футболистов или как вас угораздило , мужики ?» похоже пополнилась новым экземпляром
Ложь. Это великие женьшени защищающие тыл футбикам, пока те попасть по мячу не могут
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Бойкая бабëнка. Матвей, ещë не поздно одуматься.
В каком месте? На юг парня послала
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Конечно умная спутница жизни это не есть хорошо, на наглая ещё хуже. Юные футболисты, у вас перед глазами есть печальный пример как некая Барановская приложила руку к завершению карьеры Аршавина в Арсенале.
Ну, не стоит Аршавина жалеть, он сам далеко не подарок. Игрок хороший, а женщин своих всех побросал.
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Ответ граф Якунин
Не понял насчет визы. Куда он там со сборной ездит что к него виза есть?
может, с довоенных времен еще осталась
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Ответ ZarvuR2020
Это она какая то стенд-ап комик, или типа того?
Это типо она не "совок" там какой нить. А открытая и без комплексов
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Ответ Иван Иванов
А есть чем одумываться? Он уже с ней.. это диагноз, медицинский
У всех есть право на ошибку. Что Вы так категорично.
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