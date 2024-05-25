Девушка Сафонова о слухах про «ПСЖ»: «Идите на ###, Алексей. У Матвея контракт с «Краснодаром» до 2029 года, никаких нововведений в его карьере нет»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов брань контент Футбол

Девушка Матвея Сафонова ответила на вопрос о будущем голкипера «Краснодара».

Ранее появилась информация, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни. Сумма трансфера – 20 миллионов евро. 

Матвей сегодня провел последний матч за «Краснодар»?

– Матвей готовится к отпуску и к сборам с «Краснодаром».

– (Вопрос Алексея Хрущева, «Коммент.Биги») Правду скажите уже, в конце концов, ну что вы, ну реально...

– Идите вы на ### (фиг – Спортс), Алексей!

Ну давайте честно, ну уходит же Андрей?

– На сегодняшний день у Матвея Сафонова подписан контракт с «Краснодаром» до 2029 года, и никаких нововведений в области его карьеры нет, – сказала Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара», журналисту Sport 24 Андрею Бабичу.

Марина Кондратюк – девушка Матвея Сафонова. Познакомились в самолете: она бывшая стюардесса чартера «Краснодара»!

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108 комментариев
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Матвей похоже без девушки поедет )) ну или с другой девушкой ))
+198
-5
+193
Ну судя по тому в каком формате заданы вопросы-ответ логичен)
+113
-10
+103
Ответ kostyan89
Матвей похоже без девушки поедет )) ну или с другой девушкой ))
С Алексеем поедет
+55
0
+55
Ответ kostyan89
Матвей похоже без девушки поедет )) ну или с другой девушкой ))
Так она под стать Матвею, лол
+53
-2
+51
Ответ Ilia Tikhonov
Ну судя по тому в каком формате заданы вопросы-ответ логичен)
Можно только догадываться сколько сотен сообщений и звонков в день теперь поступает Сафонову и его близким от вот таких вот поехавших, в погоне за горячими новостями.
+31
-2
+29
повезло с будущей супругой...
+30
-3
+27
Кто ж в Париж то со своей девушкой поедет ? Это как в Тулу со своим самоваром 😁😁😁
+26
-3
+23
какая культурная девушка, ей явно надо в Париж
+20
-1
+19
Я бы на такое требование ответил бы точно так же. Уровень этих "журналистов" - брать интервью у бомжей в подворотне.
+16
-3
+13
Видимо едет один, а она не в курсе.
+12
0
+12
Ответ Ilia Tikhonov
Ну судя по тому в каком формате заданы вопросы-ответ логичен)
тут просто не все знают, кто такой Лёха Биги и как он задаёт вопросы
+13
-2
+11
Народ в комментах пишет, что нормально ответила) видимо, дома так общаются, в семье с детства так привыкли и на работе такое отношение одобряют к себе.
+11
0
+11
Ответ Олег25
Кто ж в Париж то со своей девушкой поедет ? Это как в Тулу со своим самоваром 😁😁😁
Ну не всем нравятся темнокожие или арабки в никабах
+20
-11
+9
Этого Биги в том же направлении большая часть футбольной общественности бы послала
+9
-1
+8
Ответ Ilia Tikhonov
Ну судя по тому в каком формате заданы вопросы-ответ логичен)
Тебе не кажется что в каком формате не задавали бы вопросы, воспитанный человек и девушка до этого уровня не должны опускаться?
+9
-2
+7
Ответ Бегемотик
Спросите жену с дочкой.
Думаю жена и дочка не такие базарные как эта, но Матвею видно это ближе...)))
+7
0
+7
Ответ korysh
какая культурная девушка, ей явно надо в Париж
бонжур, епт
+6
0
+6
Марина знает что играя в ПСЖ Матвей будет платить алименты бывшей жене в евриках, это еë сильно беспокоит. Тут не только на *** пошлëшь, а гораздо дальше.
+6
0
+6
На самом деле, какой вопрос - такой ответ.
+7
-1
+6
И в конце добавила:
- Мальчик, водочки нам принеси, мы домой.
+5
0
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Девушка не затерялась бы в комментах на спортсру.
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Какая вежливая девушка - посылает на «вы».
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Быдло оба
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А есть ли нововыведения?
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Ответ Sergey Smolensky
Арабки симпотные, особенно с Алжира. Получше будут Наташ и Оксан
Симпотные, базару нет, но чтоб лучше Наташ, вот это спорно
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Короче по любому вопросу обращайться к Сафоновой. Матвеюшка там ничего не решает😂
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Журналист настойчиво добивается того, чтобы она послала его далеко и на долго, туда откуда не возвращаются.
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Девушка Сафонова: - Идите на ***!
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Бонжур, ёпта! (с)
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Матвей видимо без нее улетает в Париж по этому она не в курсе 😂
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