Девушка Сафонова о слухах про «ПСЖ»: «Идите на ###, Алексей. У Матвея контракт с «Краснодаром» до 2029 года, никаких нововведений в его карьере нет»
Девушка Матвея Сафонова ответила на вопрос о будущем голкипера «Краснодара».
Ранее появилась информация, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни. Сумма трансфера – 20 миллионов евро.
– Матвей сегодня провел последний матч за «Краснодар»?
– Матвей готовится к отпуску и к сборам с «Краснодаром».
– (Вопрос Алексея Хрущева, «Коммент.Биги») Правду скажите уже, в конце концов, ну что вы, ну реально...
– Идите вы на ### (фиг – Спортс), Алексей!
– Ну давайте честно, ну уходит же Андрей?
– На сегодняшний день у Матвея Сафонова подписан контракт с «Краснодаром» до 2029 года, и никаких нововведений в области его карьеры нет, – сказала Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара», журналисту Sport 24 Андрею Бабичу.
Марина Кондратюк – девушка Матвея Сафонова. Познакомились в самолете: она бывшая стюардесса чартера «Краснодара»!
- Мальчик, водочки нам принеси, мы домой.