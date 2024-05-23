«От Fan ID пользы никакой, только вред посещаемости». Черданцев о том, что не нашли фаната «Ахмата», бросившего бутылку в игрока «Зенита» Васильева
Георгий Черданцев раскритиковал Fan ID.
Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на новость о том, что болельщика «Ахмата», бросившего пустую пластиковую бутылку в защитника «Зенита» Дмитрия Васильева после матча 29-го тура Мир РПЛ (1:5), не нашли. При этом клуб из Грозного оштрафовали на 100 тысяч рублей.
«Лишнее подтверждение тому, что от Fan ID пользы никакой. Только вред посещаемости. И так все билеты по паспорту продают», – написал Черданцев в телеграм-канале.
Хорош!
все всё понимают.
в 2 раза меньше посещаемость - в 2 раза меньше подобных инцидентов!
но есть куда ещё работать в этом направлении, конечно.