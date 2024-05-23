«От Fan ID пользы никакой, только вред посещаемости». Черданцев о том, что не нашли фаната «Ахмата», бросившего бутылку в игрока «Зенита» Васильева

Георгий Черданцев раскритиковал Fan ID.

Комментатор « » отреагировал на новость о том, что болельщика « », бросившего пустую пластиковую бутылку в защитника « » после матча 29-го тура Мир (1:5), не нашли. При этом клуб из Грозного оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Лишнее подтверждение тому, что от Fan ID пользы никакой. Только вред посещаемости. И так все билеты по паспорту продают», – написал Черданцев в телеграм-канале.