«От Fan ID пользы никакой, только вред посещаемости». Черданцев о том, что не нашли фаната «Ахмата», бросившего бутылку в игрока «Зенита» Васильева

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Ахмат КДК РФС Георгий Черданцев Матч ТВ Fan ID Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Георгий Черданцев раскритиковал Fan ID.

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на новость о том, что болельщика «Ахмата», бросившего пустую пластиковую бутылку в защитника «Зенита» Дмитрия Васильева после матча 29-го тура Мир РПЛ (1:5), не нашли. При этом клуб из Грозного оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Лишнее подтверждение тому, что от Fan ID пользы никакой. Только вред посещаемости. И так все билеты по паспорту продают», – написал Черданцев в телеграм-канале.

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33 комментария
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Вот эт Жора удивил!
Хорош!
+52
-1
+51
Чердак ...козел продажная! Извинись! Эта бутилка каво нада бутилка, дон
+19
-4
+15
фан айди то нашел. но узнав,извинился и предпочел сдиться. себе дороже будет.
+14
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+14
болельщика любого другого клуба нашли бы 100%
все всё понимают.
+10
0
+10
У нас в стране столько органов! А трех человек поймать не могут! В чиом дело товарищ Берия? (В Августе 44)
+4
0
+4
Ипотеку что ли закрыл?
+7
-4
+3
Куда ветер дует?🤔
+4
-1
+3
как никакой пользы?
в 2 раза меньше посещаемость - в 2 раза меньше подобных инцидентов!
но есть куда ещё работать в этом направлении, конечно.
+2
0
+2
Довольно сложно найти новоиспеченного президента клуба "Ахмат"
+3
-1
+2
Ответ SAF22
Комментарий удален модератором
ипотеку закрыл
+1
0
+1
Ответ MishaFCZ
Вот эт Жора удивил! Хорош!
В следующем эфире скажет, что его неправильно поняли.
+3
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+1
Ответ Bartez1986
Ипотеку что ли закрыл?
ща проспится сотрет.
+2
-1
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Ответ Максим Ларченков
У нас в стране столько органов! А трех человек поймать не могут! В чиом дело товарищ Берия? (В Августе 44)
Фильм потрясающий
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Ответ Йоахим Ференц
Чердак ...козел продажная! Извинись! Эта бутилка каво нада бутилка, дон
Ахмат Рамзанович, перелогиньтесь
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Ответ MishaFCZ
Вот эт Жора удивил! Хорош!
Комментарий удален модератором
Вот это 😯😯😯 Гоша выдал новость
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Ждём видео с извинениями
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Съезди Жора в Чечню, и тебя нё найдут.
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Без зрителей матч. Слабо?
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Скорей всего дело вовсе на фанайди. Это как про "судья продажная".
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Ну всё, теперь точно фан-уйди отменят
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Вот тут пусть не занимается популизмом. Если б он даже в центре поля нагадил- всем понятно, почему бы его "не нашли".
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