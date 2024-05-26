Тен Хаг о 8-м месте «МЮ» в АПЛ: «Когда вы критикуете, вы понятия не имеете о том, что значит быть тренером футбольной команды»
Эрик тен Хаг отреагировал на критику в свой адрес.
В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в АПЛ, побив антирекорд клуба.
«Когда вы делаете это [критикуете], вы понятия не имеете о том, что значит быть тренером футбольной команды», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Скромности ему не занимать
Но сравнивать нынешний МЮ и нынешний Реал это не то что глупость, а абсолютная глупость.
Реал уже несколько сезонов играет в одном стиле и совершает по большей части точечные трансферы. Команда сыграна, игрокам понятно где он должен играть, а где должен играть его партнер.
Каким образом вдруг у Юнайтед должно получаться также с их чехардой тренеров, тренерских стилей, бесконечным количеством сочетаний в центре обороны и опорной непонятно совсем.
Тен Хаг каким-то чудом не был уволен, но ставить в пример Реал это не более, чем популизм
Сваливать все проблемы на Эрика как минимум глупо. Достаточно глянуть в статистику и посмотреть сколько игр провели Шоу, Мартинес, Варан, а это на минуточку основа команды. Практически весь сезон без номинального лз, пару матчей от силы провели с одной связкой цз, дошло до того, что в конце сезона уже Каземиро ставили в защиту, играть не кому. К Эрику есть вопросы, но всеобщий хейт к нему я не понимаю. С этим составом он дает максимум.
Или ты действительно считаешь что Мойес-Ван Гал-Моуриньо-Сульшер-Рангник-Тен Хаг это можно сказать тренеры-близнецы?
Реал дал только сезон Бенитесу, Лопетеги и Солари - и это было правильное решение, потому что года было достаточно доя понимания что произойдет дальше. Если ты тренеру даешь начать 3-й сезон, то зачем его увольнять через несколько месяцев? Для всех очевидно, что 2 сезона для тренера и надо минимум 3, чтобы увидеть конечный результат тренерской работы. МЮ увольнял тренеров на пол пути, снова начинал перестройку и так по новому кругу.
Именно поэтому Тен Хага надо либо уволить сейчас, либо пусть уже дорабатывает 3 сезон. Иначе все повториться в очередной раз