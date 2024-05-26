Тен Хаг о 8-м месте «МЮ» в АПЛ: «Когда вы критикуете, вы понятия не имеете о том, что значит быть тренером футбольной команды»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отреагировал на критику в свой адрес.

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в АПЛ, побив антирекорд клуба. 

«Когда вы делаете это [критикуете], вы понятия не имеете о том, что значит быть тренером футбольной команды», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг о 2:1 с «Ман Сити» в финале Кубка Англии: «Очень хорошее выступление против лучшей команды мира. Когда игроки здоровы, «МЮ» може»т показывать хороший футбол

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А когда тренируешь, то же самое ведь, верно Тен?
+55
-2
+53
Пришел постричься, а тебя побрили налысо.
Парикмахер в ответ на ваши возмущения: «Когда вы критикуете, вы понятия не имеете о том, что значит быть парикмахером»

Хирург вместо аппендицита удалил почку: «Когда вы критикуете, вы понятия не имеете о том, что значит быть хирургом»

В автосервисе вместо моторного масла залили в двигатель антифриз: «Когда вы критикуете, вы понятия не имеете о том, что значит быть автомехаником»
+39
0
+39
Ответ Хави оставайся
По абсурдности высказываний Хаг конечно впереди планеты всей, но и есть доля правды(пусть и чуть-чуть). Все таки весь сезон играть в защите с Эвансом, Казимиро, путь не из легких
Почему то великим командам наподобии Реала даже игра с Луниным в воротах ничуть не мешает доходить до финала ЛЧ, так себе оправдание если честно
+39
-8
+31
Стоило взять кубок, и тут его понесло
Скромности ему не занимать
+28
-1
+27
Даже такой не обременённый умом человек как ты должен осозновать, что тебя критикуют вовсе не за 8 место, а за провал в слабой лигочемпионской группе.
+14
-4
+10
Ответ SAZ_17
Лунин хороший вратарь, дублёр для Куртуа, а в мю в защите играет 36 летний игрок который в прошлом году вылетел с Лестером и совершенно не готовый к игре защитником опорник, а если у тебя сломались Линделёф, Магуайр, Варан и Мартинез, то понятно что больше некого ставить, это не говоря про левого защитника которого играли постоянно Далот и когда был сломан АВБ то играл на лз Амрабат
Это сейчас можно сказать что Лунин хороший вратарь, а на момент травмы Куртуа, он был вообще третьим вариантом
+8
0
+8
Ответ Mbest77
Пришел постричься, а тебя побрили налысо. Парикмахер в ответ на ваши возмущения: «Когда вы критикуете, вы понятия не имеете о том, что значит быть парикмахером» Хирург вместо аппендицита удалил почку: «Когда вы критикуете, вы понятия не имеете о том, что значит быть хирургом» В автосервисе вместо моторного масла залили в двигатель антифриз: «Когда вы критикуете, вы понятия не имеете о том, что значит быть автомехаником»
Скорее всего так и было с 10хагом и парикмахером.
+7
0
+7
Когда ты тренируешь, ты понятия не имеешь о том, что значит быть болельщиком МЮ, заставшим славные времена Ферги.
+7
0
+7
Ответ wenk
А когда тренируешь, то же самое ведь, верно Тен?
По абсурдности высказываний Хаг конечно впереди планеты всей, но и есть доля правды(пусть и чуть-чуть). Все таки весь сезон играть в защите с Эвансом, Казимиро, путь не из легких
+10
-5
+5
Ответ Инсаф Галиуллинн
Почему то великим командам наподобии Реала даже игра с Луниным в воротах ничуть не мешает доходить до финала ЛЧ, так себе оправдание если честно
Да задолбали вы со своим Реалом уже. Да, большой респект за умение перестраиваться и использование игроков на их неродных позициях.
Но сравнивать нынешний МЮ и нынешний Реал это не то что глупость, а абсолютная глупость.
Реал уже несколько сезонов играет в одном стиле и совершает по большей части точечные трансферы. Команда сыграна, игрокам понятно где он должен играть, а где должен играть его партнер.
Каким образом вдруг у Юнайтед должно получаться также с их чехардой тренеров, тренерских стилей, бесконечным количеством сочетаний в центре обороны и опорной непонятно совсем.
Тен Хаг каким-то чудом не был уволен, но ставить в пример Реал это не более, чем популизм
+9
-5
+4
Ответ Хави оставайся
По абсурдности высказываний Хаг конечно впереди планеты всей, но и есть доля правды(пусть и чуть-чуть). Все таки весь сезон играть в защите с Эвансом, Казимиро, путь не из легких
Вот прям весь сезон с ними в защите играли ?
+4
0
+4
Выдал базу
+4
-2
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Даже такой не обременённый умом человек как ты должен осозновать, что тебя критикуют вовсе не за 8 место, а за провал в слабой лигочемпионской группе.
об этом уже все забыли, к нему претензии из за отсутствия вменяемого рисунка игры
+2
0
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Почему то великим командам наподобии Реала даже игра с Луниным в воротах ничуть не мешает доходить до финала ЛЧ, так себе оправдание если честно
Лунин хороший вратарь, дублёр для Куртуа, а в мю в защите играет 36 летний игрок который в прошлом году вылетел с Лестером и совершенно не готовый к игре защитником опорник, а если у тебя сломались Линделёф, Магуайр, Варан и Мартинез, то понятно что больше некого ставить, это не говоря про левого защитника которого играли постоянно Далот и когда был сломан АВБ то играл на лз Амрабат
+3
-1
+2
фееричный какой то
+2
0
+2
Он прав.
+1
0
+1
А он знает какого быть критиком?
+2
-1
+1
"Ваши ожидания - ваши проблемы".
+1
0
+1
Ответ Тумбочка Тевеса
Да задолбали вы со своим Реалом уже. Да, большой респект за умение перестраиваться и использование игроков на их неродных позициях. Но сравнивать нынешний МЮ и нынешний Реал это не то что глупость, а абсолютная глупость. Реал уже несколько сезонов играет в одном стиле и совершает по большей части точечные трансферы. Команда сыграна, игрокам понятно где он должен играть, а где должен играть его партнер. Каким образом вдруг у Юнайтед должно получаться также с их чехардой тренеров, тренерских стилей, бесконечным количеством сочетаний в центре обороны и опорной непонятно совсем. Тен Хаг каким-то чудом не был уволен, но ставить в пример Реал это не более, чем популизм
А почему бы и не сравнить? Да, они сейчас на разном уровне. Никто от МЮ и не требует прямо сейчас выиграть ЛЧ. Из группы то можно было выйти? Из слабой группы. Никто сейчас и не ждет победы в АПЛ. Но место в пятерке/четверке даже этот состав обязан занимать.
+1
0
+1
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Вот прям весь сезон с ними в защите играли ?
Да, практически весь сезон.
Сваливать все проблемы на Эрика как минимум глупо. Достаточно глянуть в статистику и посмотреть сколько игр провели Шоу, Мартинес, Варан, а это на минуточку основа команды. Практически весь сезон без номинального лз, пару матчей от силы провели с одной связкой цз, дошло до того, что в конце сезона уже Каземиро ставили в защиту, играть не кому. К Эрику есть вопросы, но всеобщий хейт к нему я не понимаю. С этим составом он дает максимум.
+1
0
+1
Ответ cruyff14@bk.ru
Выдал базу
🤣🤣🤣
+1
0
+1
Его Мостовой укусил?
+1
0
+1
Ответ Никита Луговской
Его Мостовой укусил?
Стас
+1
0
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Даже такой не обременённый умом человек как ты должен осозновать, что тебя критикуют вовсе не за 8 место, а за провал в слабой лигочемпионской группе.
Что за бред? Этим комментом ты опустил свои умственные способности даже ниже, чем у лысого шарлатана Хана)
+4
-4
0
Браво, Эрик, оставайся в маню ещё на несколько лет
0
0
0
Ответ Хави оставайся
По абсурдности высказываний Хаг конечно впереди планеты всей, но и есть доля правды(пусть и чуть-чуть). Все таки весь сезон играть в защите с Эвансом, Казимиро, путь не из легких
Весь сезон с Эвансом и Каземеро он не играл, но проблемы в защите были.
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Почему то великим командам наподобии Реала даже игра с Луниным в воротах ничуть не мешает доходить до финала ЛЧ, так себе оправдание если честно
Всмысле даже??
0
0
0
Ответ paperboy
В Реале тренера менялись за последние 11 лет с той же интенсивностью, что и МЮ. МЮ всем, кроме Мойеса, давал несколько лет. Чехарда, это сейчас у Челси.
А тренеры менялись как-то по одному плану или без плана вообще?
Или ты действительно считаешь что Мойес-Ван Гал-Моуриньо-Сульшер-Рангник-Тен Хаг это можно сказать тренеры-близнецы?
Реал дал только сезон Бенитесу, Лопетеги и Солари - и это было правильное решение, потому что года было достаточно доя понимания что произойдет дальше. Если ты тренеру даешь начать 3-й сезон, то зачем его увольнять через несколько месяцев? Для всех очевидно, что 2 сезона для тренера и надо минимум 3, чтобы увидеть конечный результат тренерской работы. МЮ увольнял тренеров на пол пути, снова начинал перестройку и так по новому кругу.
Именно поэтому Тен Хага надо либо уволить сейчас, либо пусть уже дорабатывает 3 сезон. Иначе все повториться в очередной раз
0
0
0
Ответ Никита Алексеев
Стоило взять кубок, и тут его понесло Скромности ему не занимать
Он и до этого так говорил. Всегда на позитиве))
0
0
0
Ответ Никита Алексеев
Стоило взять кубок, и тут его понесло Скромности ему не занимать
Этл интервью вышло до финала
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий