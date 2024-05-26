Тен Хаг о 8-м месте «МЮ» в АПЛ: «Когда вы критикуете, вы понятия не имеете о том, что значит быть тренером футбольной команды»

Эрик тен Хаг отреагировал на критику в свой адрес.

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в , побив антирекорд клуба.

«Когда вы делаете это [критикуете], вы понятия не имеете о том, что значит быть тренером футбольной команды», – сказал главный тренер « ».

Тен Хаг о 2:1 с «Ман Сити» в финале Кубка Англии: «Очень хорошее выступление против лучшей команды мира. Когда игроки здоровы, «МЮ» може»т показывать хороший футбол