Тен Хаг про «МЮ»: «Команда развивается и побеждает. Но нам нужно больше игроков»

Эрик тен Хаг отметил прогресс в игре «Манчестер Юнайтед».

« совершенно точно был в моем списке желаний, это очень важный трофей. Завершить сезон на мажорной ноте – всегда лучший способ, и впереди будет целое лето, чтобы этим насладиться.

Команда развивается, команда побеждает, команда играет в соответствии со своей идентичностью, но нужно, чтобы были доступны футболисты, сильный состав, особенно когда играешь в Англии и еврокубках.

Нам нужно больше футболистов, потому что нам сильно не хватает глубины состава. Также нам еще нужно работать на трансферном рынке, подписывая более сильных игроков и тех, кто всегда будет готов играть, иначе завоевывать трофеи будет невозможно», – отметил главный тренер « ».