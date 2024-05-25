Тен Хаг про «МЮ»: «Команда развивается и побеждает. Но нам нужно больше игроков»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил прогресс в игре «Манчестер Юнайтед».

«Кубок Англии совершенно точно был в моем списке желаний, это очень важный трофей. Завершить сезон на мажорной ноте – всегда лучший способ, и впереди будет целое лето, чтобы этим насладиться.

Команда развивается, команда побеждает, команда играет в соответствии со своей идентичностью, но нужно, чтобы были доступны футболисты, сильный состав, особенно когда играешь в Англии и еврокубках.

Нам нужно больше футболистов, потому что нам сильно не хватает глубины состава. Также нам еще нужно работать на трансферном рынке, подписывая более сильных игроков и тех, кто всегда будет готов играть, иначе завоевывать трофеи будет невозможно», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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22 комментария
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ну если каждый сезон будешь отчислять из команды игроков, то тебе только в Челси.
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У нас есть Антони на правом фланге, теперь нам нужно Антони на левом фланге. А вообще смешно он оправдывается с травмами, этого никак не избежать не в одном клубе мира. У Ливерпуля на 1 травму меньше у Тоттэнхэма за сезон на 2 травмы больше а у Челси на 19 травм больше. Если Челси на ровном месте с Борнмутом и шеффилдом не теряли очки то были бы в Лч. Однако как пошло так и пошло. Вряд ли нужно иметь игроков мирового уровня чтобы противостоять Ковентри Галатасарай и Копенгагену. А так надеюсь Тен Хаг в след сезоне будет а не всякие Аморимы
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Да он угарает)))))
Больше игроков из Аякса за оверпрайс.
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нужно 2 ЦЗ, ЛЗ, ПЗ и ЦН. как-то так.
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НУЖНО БОЛЬШЕ ЗОЛОТА? Warcraf переиграл ты в эту игру ТенХаг
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10хагу надо скоро будет побольше предложений трудоустройства
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ахаххаха
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2 сезона, 3 финала, 2 победы. Что бы не случилось дальше. Спасибо ЭрикТен Хаг )
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Тен Хейтерам урок. Лысый может.
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Ответ Илья Коски
Таких как каземиро?
В руках этого брехуна деграднет любой
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Ответ Ебздрогыч
Типа Антони за 100 лямов?
да вы заманали с этим Антони за 100 лямов...
Антони за 100 лямов плотно присел на лавку, потому что провалил сезон.
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Ответ Любезный Коссутий
да вы заманали с этим Антони за 100 лямов... Антони за 100 лямов плотно присел на лавку, потому что провалил сезон.
Плюсо###черам неважно, главное попасть в тренды спортса)))
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Ответ Иван Иванов
А отвечать за жуткую переплату не надо?
за жуткую переплату пусть с уволенного Мерто спрашивают, который тянул с трансфером полтора месяца.
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Ответ Любезный Коссутий
за жуткую переплату пусть с уволенного Мерто спрашивают, который тянул с трансфером полтора месяца.
А тренеришка не хотел антони?)))) Чего он у него не заиграл то?? Свой же, знакомый
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Ответ Иван Иванов
Да он угарает))))) Больше игроков из Аякса за оверпрайс.
в этом виноват не тен хаг, а днищенская скаутская система мю
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Ответ Шухрат Кесикбаев
в этом виноват не тен хаг, а днищенская скаутская система мю
Конееечно.. царек хороший
Он своих из Эредивизии понабрал и вот что выдал
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