Тен Хаг о 2:1 с «Ман Сити» в финале Кубка Англии: «Очень хорошее выступление против лучшей команды мира. Когда игроки здоровы, «МЮ» может показывать хороший футбол»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о победе в Кубке Англии.

«Манчестер Юнайтед» завоевал трофей, обыграв «Манчестер Сити» в финале турнира – 2:1. 

«Мои комплименты команде. Мы показали игру, соответствующую нашей индивидуальности. Очень сильную. Вы видели, как мы можем играть, когда у нас в составе есть определенные игроки. Некоторые из них даже не были полностью готовы к матчу, но игра была очень хорошей.

Я говорю вам [СМИ] это весь год – когда игроки здоровы, мы можем показывать хороший футбол. Очень хорошее выступление против лучшей команды мира.

Такие матчи становятся еще важнее, когда ты играешь с командой из своего собственного города. Но для нас задача заключалась [не в том, чтобы выиграть дерби], а в том, чтобы доказать свои возможности после ряда неудач. Игроки проявили стойкость, и я горжусь ими».

О том, была ли критика в адрес его команды несправедливой

«Я думаю, что да. У нас не было игроков. Мы не всегда показывали хороший футбол – определенно нет, – но нам постоянно приходилось идти на компромиссы, и в такой ситуации ты не можешь играть в тот футбол, в который хочешь.

За два года в нашем распоряжении был полный состав был всего два, три или четыре раза. Даже сегодня нам не хватало таких выдающихся игроков, как Харри Магуайр, Люк Шоу и Каземиро», – сказал главный тренер манкунианцев.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сегодня (при здоровых защитниках) действительно была хорошая игра
+34
-3
+31
Ну и в чем он не прав? Когда действительно игроки здоровы, то и за оборону МЮ не так страшно и результат появляется
+32
-3
+29
Два 19 -их воспитанника забили. А вообще на поле было помоему четверо своих. Молодцы.
+13
-1
+12
Ответ Pro_Zenit_7
О каком хорошем футболе он постоянно говорит? Сидеть 90 минут в обороне — это как-то немного даже позорно для такого клуба как МЮ
все с ними сидят в обороне, даже Реал
+11
-1
+10
Весь сезон об этом говорю, но легче поливать тренера своей любимой команды и обвинять во всем только его. А местные болелы, которые из-за Тен Хага желали своей команде поражения в финале, просто позор.
+11
-4
+7
Ответ Руслан Чесебиев
Ну и в чем он не прав? Когда действительно игроки здоровы, то и за оборону МЮ не так страшно и результат появляется
Если бы он дебильные интервью не раздавал, то думаю хейтеров у него поменьше было. А так тут основная масса это обиженные фанаты Де Хеа и Роналду. Сами понимают, что эти игроки для топ-уровня никому не нужны, но желчь будут изливать на Тен Хага. Это же он под дулом пистолета заставлял пропускать предсезонку
+16
-9
+7
Лисандро всё-таки топчик. Как-то спокойно становится, когда он играет. Стоило его заменить, так сразу пришлось искать валидол.
+5
0
+5
Ответ rigobersong
No Casemiro, Yes party!:)
Парти тоже сваливает
+3
0
+3
Ответ "Гром"
Верно, загуглил. Но так-то он пришел в 16 же . И по правилам , как помню, вроде три года надо быть в системе до 21-ия. Конечно он не с академии , но для меня де - факто такие случаи - воспитанник. Или что то в духе " свой".
Ну и ладно, главное парни зажигают и надеюсь вырастут в больших звёзд! Ну а сегодня празднуем, весь сезон пили беленькую, сегодня можно и коньячка😉
+3
0
+3
Нельзя сейчас МЮ менять тренера, ой нельзя...
+4
-2
+2
Ответ Блуждающий странник
Последнее время он адекватные вещи говорит, но толпа не хочет его слушать. Может теперь хоть послушают. Как Лисандро играет МЮ вполне сносно выглядит. При чём не отскок случайный, а по игре МЮ не хуже был как минимум. Надо ему сезон дать, если изменений не будет на старте, то уже менять. С этим составом никто успешно себя показать не сможет
-МЮ при Тен хаге потратил пол лярда на игроков которых он хотел
-вышвырнули из клуба всех, кого он хотел
-заняли 8 место в апл с отрицательной разницей мячей
-заняли 4 место в группе ЛЧ, где даже условный Зенит показал бы результаты лучше
-победили Ман Сити в последнем матче сезона
-"Тен Хаг заслужил ещё один сезон".

Голландец и вправду какой-то инфоцыган, иначе не объяснить такую поддержку ему
+2
0
+2
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
А Роналду тренером стал уже что ли?
+6
-4
+2
Ответ олдовый манк
Гарначо всё же воспитанник Атлетико
Верно, загуглил. Но так-то он пришел в 16 же . И по правилам , как помню, вроде три года надо быть в системе до 21-ия. Конечно он не с академии , но для меня де - факто такие случаи - воспитанник. Или что то в духе " свой".
+2
0
+2
Ответ Evgen_Hazard
Его теперь не остановить
удачи в ЛК
+1
0
+1
Ответ CyberUnited
Весь сезон об этом говорю, но легче поливать тренера своей любимой команды и обвинять во всем только его. А местные болелы, которые из-за Тен Хага желали своей команде поражения в финале, просто позор.
Все бы было примерно так, если бы и при нормальном составе не были ужасные результаты. В группе ЛЧ состав был вполне неплох, например.
+1
0
+1
Ответ "Гром"
Два 19 -их воспитанника забили. А вообще на поле было помоему четверо своих. Молодцы.
Гарначо всё же воспитанник Атлетико
+3
-2
+1
Ответ Блуждающий странник
Если бы он дебильные интервью не раздавал, то думаю хейтеров у него поменьше было. А так тут основная масса это обиженные фанаты Де Хеа и Роналду. Сами понимают, что эти игроки для топ-уровня никому не нужны, но желчь будут изливать на Тен Хага. Это же он под дулом пистолета заставлял пропускать предсезонку
8 место в Апл. Гуд бай
+11
-10
+1
Ну что Тен Хаг оставляем или на выход?
+1
0
+1
Ответ олдовый манк
Гарначо всё же воспитанник Атлетико
Вроде 2 года в академии нужно провести, чтобы считаться воспитанником.
+2
-2
0
Ответ MU4evainmyheart!!!
Вроде 2 года в академии нужно провести, чтобы считаться воспитанником.
Возможно, спорить не буду
0
0
0
Ответ MU4evainmyheart!!!
Вроде 2 года в академии нужно провести, чтобы считаться воспитанником.
три года в возрасте с 15 до 21
0
0
0
Ответ олдовый манк
Гарначо всё же воспитанник Атлетико
по правилам УЕФА Юнайтед
0
0
0
Ответ "Гром"
Два 19 -их воспитанника забили. А вообще на поле было помоему четверо своих. Молодцы.
если с заменами, то пять
0
0
0
Слышали "Когда игроки здоровы," надо дать шанс товарищу Ле... Тен Хагу
0
0
0
Если бы не первый гол МЮ, который защитник МС на блюдечке Гарначо принёс, ещё не известно как бы все закончилось.
0
0
0
Убрать Тен Хага будет менее правильным. Я бы думал, черт с ним ещё сезон дал бы ему. Так как нету на рынке явный вариант в кого можно убедиться что он сможет лучше делать игру МЮ. Просто кажется с приходом Ретклифа налаживается дела в МЮ.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Я так скажу ,сити недооценили МЮ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий