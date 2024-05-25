Тен Хаг о 2:1 с «Ман Сити» в финале Кубка Англии: «Очень хорошее выступление против лучшей команды мира. Когда игроки здоровы, «МЮ» может показывать хороший футбол»

Эрик тен Хаг высказался о победе в Кубке Англии.

« » завоевал трофей, обыграв « » в финале турнира – 2:1.

«Мои комплименты команде. Мы показали игру, соответствующую нашей индивидуальности. Очень сильную. Вы видели, как мы можем играть, когда у нас в составе есть определенные игроки. Некоторые из них даже не были полностью готовы к матчу, но игра была очень хорошей.

Я говорю вам [СМИ] это весь год – когда игроки здоровы, мы можем показывать хороший футбол. Очень хорошее выступление против лучшей команды мира.

Такие матчи становятся еще важнее, когда ты играешь с командой из своего собственного города. Но для нас задача заключалась [не в том, чтобы выиграть дерби], а в том, чтобы доказать свои возможности после ряда неудач. Игроки проявили стойкость, и я горжусь ими».

О том, была ли критика в адрес его команды несправедливой

«Я думаю, что да. У нас не было игроков. Мы не всегда показывали хороший футбол – определенно нет, – но нам постоянно приходилось идти на компромиссы, и в такой ситуации ты не можешь играть в тот футбол, в который хочешь.

За два года в нашем распоряжении был полный состав был всего два, три или четыре раза. Даже сегодня нам не хватало таких выдающихся игроков, как Харри Магуайр, Люк Шоу и Каземиро», – сказал главный тренер манкунианцев.