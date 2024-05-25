Тен Хаг о 2:1 с «Ман Сити» в финале Кубка Англии: «Очень хорошее выступление против лучшей команды мира. Когда игроки здоровы, «МЮ» может показывать хороший футбол»
Эрик тен Хаг высказался о победе в Кубке Англии.
«Манчестер Юнайтед» завоевал трофей, обыграв «Манчестер Сити» в финале турнира – 2:1.
«Мои комплименты команде. Мы показали игру, соответствующую нашей индивидуальности. Очень сильную. Вы видели, как мы можем играть, когда у нас в составе есть определенные игроки. Некоторые из них даже не были полностью готовы к матчу, но игра была очень хорошей.
Я говорю вам [СМИ] это весь год – когда игроки здоровы, мы можем показывать хороший футбол. Очень хорошее выступление против лучшей команды мира.
Такие матчи становятся еще важнее, когда ты играешь с командой из своего собственного города. Но для нас задача заключалась [не в том, чтобы выиграть дерби], а в том, чтобы доказать свои возможности после ряда неудач. Игроки проявили стойкость, и я горжусь ими».
О том, была ли критика в адрес его команды несправедливой
«Я думаю, что да. У нас не было игроков. Мы не всегда показывали хороший футбол – определенно нет, – но нам постоянно приходилось идти на компромиссы, и в такой ситуации ты не можешь играть в тот футбол, в который хочешь.
За два года в нашем распоряжении был полный состав был всего два, три или четыре раза. Даже сегодня нам не хватало таких выдающихся игроков, как Харри Магуайр, Люк Шоу и Каземиро», – сказал главный тренер манкунианцев.
-вышвырнули из клуба всех, кого он хотел
-заняли 8 место в апл с отрицательной разницей мячей
-заняли 4 место в группе ЛЧ, где даже условный Зенит показал бы результаты лучше
-победили Ман Сити в последнем матче сезона
-"Тен Хаг заслужил ещё один сезон".
Голландец и вправду какой-то инфоцыган, иначе не объяснить такую поддержку ему