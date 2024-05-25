Тен Хаг про «МЮ»: «Если меня не хотят здесь видеть, уйду в другое место и буду выигрывать трофеи, потому что именно это я и делал всю карьеру»

Эрик тен Хаг заявил, что продолжит выигрывать трофеи, даже если покинет «МЮ».

«Два трофея за два года – это неплохо. Три финала за два года – это неплохо. Нужно продолжать работу. Я не удовлетворен, нам надо выступать лучше.

Если меня больше не хотят здесь видеть, я уйду в другое место, чтобы завоевывать трофеи, потому что это именно то, что я делал всю карьеру.

Когда я сюда пришел, я сказал, что я здесь ради побед, а также хочу выстроить команду, и делаю и то, и другое. Но если меня больше не хотят здесь видеть, то я отправлюсь в другое место и буду выигрывать матчи и трофеи», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после победы в Кубке Англии.