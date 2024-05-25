Тен Хаг про «МЮ»: «Если меня не хотят здесь видеть, уйду в другое место и буду выигрывать трофеи, потому что именно это я и делал всю карьеру»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что продолжит выигрывать трофеи, даже если покинет «МЮ».

«Два трофея за два года – это неплохо. Три финала за два года – это неплохо. Нужно продолжать работу. Я не удовлетворен, нам надо выступать лучше.

Если меня больше не хотят здесь видеть, я уйду в другое место, чтобы завоевывать трофеи, потому что это именно то, что я делал всю карьеру.

Когда я сюда пришел, я сказал, что я здесь ради побед, а также хочу выстроить команду, и делаю и то, и другое. Но если меня больше не хотят здесь видеть, то я отправлюсь в другое место и буду выигрывать матчи и трофеи», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после победы в Кубке Англии.

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61 комментарий
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не скромный чувак
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всю карьеру-это отрезок в Аяксе?
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Остапа несло. Совсес крыша едет
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Это эпический чувак, просто лысый сгусток ЧСВ.
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Куда ты там отправишься штамповать ,в смешном голландском чемпионате.
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А вот и заявление на увольнение подъехало
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Ничего себе у него крышняк сорвало от победы над погулявшим Сити. Памятник этому гражданину и трибуну на олд траффорд в честь него переименовать.
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Какой важный курица
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Ответ rigobersong
Там кстати Креспо выиграл Азиатскую ЛЧ, а новостей нет:)) Я даже не представляю истерии на сайте, выиграй ее криштик:))
100500 упоминаний Роналду за сегодня
У вас сегодня такая задача на день от куратора?)))
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Я тоже против тен хага , но если посмотреть с другой стороны он развил молодежь которая сейчас разрывает почти всех топов , и ливерпуль и сити уничтожили 18-19 летние парни , и Хаг выиграл трофей против лучшей на данный момент команды сити , со столькими травмами в команде (нашел выход) даже если сезон не удался , но и артета со вторым местом без трофеев и ливерпуль без трофея , у нас хотя бы кубок англии со столькими травмами , считаю нужно оставить хага хотя бы на этот предстоящий сезон
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лучшая оборона - это нападение.
Хаг перешел в атаку на руководство
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Выиграл и стал дерзкий
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Ответ Камо Мелкумян
Трофеи эт когда ЛЧ или чемпионат ну или хотя бы ЛЕ а не кубок Англии
Лига Европы для Фергюсона вообще не существовала...
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Тен Хаг: Уйду я от вас, злые вы ....(с)

Не ценят такой талант.
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Ответ Алессандро Заньелли
Куда ты там отправишься штамповать ,в смешном голландском чемпионате.
Аяксу как раз нужен тренер победитель.
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Эрику нужно в Аль Наср, помочь бестрофейному Кришти взять хотя бы один кубок. Но не удивлюсь если он его и там выкинет как последнюю собаку)
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Да отправьте вы его уже в другое место, всем станет легче.
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Главный альфач тренерского цеха
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Ответ Камо Мелкумян
Трофеи эт когда ЛЧ или чемпионат ну или хотя бы ЛЕ а не кубок Англии
Не стоит Кубок Англии принижать, вполне себе очень весомый трофей (Ливерпуль и Сити его очень хотели выиграть, как и Ковентри, но были биты!!!)! Да и трофеев за сезон разыгрывается по сути всего 3 штуки для ведущих клубов (чемпионат, кубок страны и еврокубок), т.к. Кубок Лиги по сути желанный трофей больше для средняков + не в каждой лиге он вообще есть. Всего 3!! И выиграть любой из них это уже хорошо, это идёт в трофейную комнату клуба. А если так к трофеям относиться, типа да фу чё это - то никогда успеха не видать. Уважающий себя футбольный клуб, должен стараться выиграть все трофеи, в розыгрыше которых он участвует, расти для этого и развиваться! Иначе можно быстро скатиться и трофейная полка покроется паутиной и пылью.
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И ведь не обманывает, с МЮ он берет трофеи.

А его хейтеры берут ну вы сами знаете что)))
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Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит.

Д.Стетхэм
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Предыдущий голландский тренер МЮ, Ван Галь, также выиграл кубок Англии и был уволен. Англия страна традиций
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Ответ Михаил Загалов
Лига Европы для Фергюсона вообще не существовала...
А он в ней и не играл по сути), единицы раз. Повторюсь, что уже написал ниже. Уважающий себя клуб, должен ставить задачи выигрывать все турниры, в которых участвует, в этом суть участия и суть развития клуба и пота на тренировках (пусть даже где-то будет играть полурезерв или молодёжный состав, эти игроки тоже должны рвать жопу, они представляют клуб)
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Ответ Алессандро Заньелли
Куда ты там отправишься штамповать ,в смешном голландском чемпионате.
Факт есть факт.🤬☝️
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Ответ Direct free kick
Обыграл Ковентри, Уиган и пьяный Сити, а визгов на требл. Он уже уволен похоже
и Ливерпуль
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Ответ corazon blanco
Опьяняющая победа. Тен Хагу палец в рот не клади. То, что весь сезон провалил он никак прокомментировать не хочет?
Ну да, провалил ведь только он, ведь только он и за физическим состоянием игроков следить должен, и скаутить все международные рынки, чтобы покупать игроков за разумные деньги, и чинить крышу олд траффорда, чтобы фанатов не заливало)))
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Сильное заявление! Проверять его мы конечно не будем
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С % владения 23. Доминант
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вот как мы заговорили)
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Красавец тен Хаг! Ушёл, встал на опорную - и апперкотом этих очередняр! Браво!
Как же он хорош, как же мощна его лысина
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