Сафонов после 3:2 с «Сочи»: «Краснодар» был в шаге от поражения, но сделал два шага к победе. Обыграть «Динамо» – на словах звучит просто. Таких игр в карьере игрока не так много»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Сочи Футбол

Матвей Сафонов высказался о победе над «Сочи» и предстоящем матче с «Динамо».

«Краснодар» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в 29-м туре Мир РПЛ. В заключительном туре команда Мурада Мусаева примет на своем поле «Динамо».

Почему «Краснодару» было настолько тяжело в матче с «Сочи»? Команда была в шаге от поражения.

– Согласен, что «Краснодар» был в одном шаге от поражения, но мы сделали два шага к победе, и это самое главное. «Сочи» показал хороший футбол, моментами нам было тяжело что‑то противопоставить им. Они непривычно для нас начинали низом атаки и старались контролировать мяч, что немногие решаются делать в матчах против нас, и у них хорошо это получалось.

В первые 15 минут у нас получалась своя игра, но затем у нас пошли какие‑то проблемы, «Сочи» организовал свою игру, и остаток первого тайма пошел под их давлением. В перерыве провели определенную работу, на второй тайм был запредельный настрой.

Думаю, «Краснодар» перевернул игру во втором тайме и был лучше. Выпустили на поле Мозеса, нашего джокера, который полностью перевернул игру. Возможно, «Краснодар» показал свой не самый сильный футбол, но мы добились победы, а это для нас важно после последних трех матчей.

Готовы к чемпионскому матчу с «Динамо»? Представляете, что это будет за игра?

– Наверное, не представляю. Если скажу, что представляю, то обману, потому что таких решающих матчей в карьере футболиста не так много. Это будет интересно.

Что нужно будет сделать «Краснодару» на этот раз, чтобы одержать победу и не потерять чемпионство?

– Обыграть «Динамо». На словах это звучит просто, но на деле посмотрим, – сказал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

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7 комментариев
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А газовик то вообще не в теме, что тут уже делят чемпионство.
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Пусть победит сильнейший!!!
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Ответ leppyanen
Вся страна за Краснодар уже? Или страна пока не определилась?
Все ждут исхода матча в Грозном)
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Главное не победите Динамо, если Зенит 6 очков наберет)
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Чай всё решил, думаю Зенит завтра выиграет с минимальным счётом. Нас ждёт заруба в последнем круге! Когда такое было?) Давно, ой давно. Пускай и судьи весь сезон судят так, что во дворе они бы ноги не унесли с поля, но действительно интересно! Динамо никогда не было так близко к чемпионству, как сейчас. Краснодар тоже все пинают и им хочется вырвать победу. Надеюсь Зенит завтра не сольётся и добавит интриги. Всем доброй ночи!)
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Что за не уважение к сопернику , почему вы все уже списали Зенит ??? Я хоть и болею за Динамо , но Зенит только завтра играет, а вы уже о золотом матче говорите все и везде …. Бред полный
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