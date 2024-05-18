Сафонов после 3:2 с «Сочи»: «Краснодар» был в шаге от поражения, но сделал два шага к победе. Обыграть «Динамо» – на словах звучит просто. Таких игр в карьере игрока не так много»
Матвей Сафонов высказался о победе над «Сочи» и предстоящем матче с «Динамо».
«Краснодар» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в 29-м туре Мир РПЛ. В заключительном туре команда Мурада Мусаева примет на своем поле «Динамо».
– Почему «Краснодару» было настолько тяжело в матче с «Сочи»? Команда была в шаге от поражения.
– Согласен, что «Краснодар» был в одном шаге от поражения, но мы сделали два шага к победе, и это самое главное. «Сочи» показал хороший футбол, моментами нам было тяжело что‑то противопоставить им. Они непривычно для нас начинали низом атаки и старались контролировать мяч, что немногие решаются делать в матчах против нас, и у них хорошо это получалось.
В первые 15 минут у нас получалась своя игра, но затем у нас пошли какие‑то проблемы, «Сочи» организовал свою игру, и остаток первого тайма пошел под их давлением. В перерыве провели определенную работу, на второй тайм был запредельный настрой.
Думаю, «Краснодар» перевернул игру во втором тайме и был лучше. Выпустили на поле Мозеса, нашего джокера, который полностью перевернул игру. Возможно, «Краснодар» показал свой не самый сильный футбол, но мы добились победы, а это для нас важно после последних трех матчей.
– Готовы к чемпионскому матчу с «Динамо»? Представляете, что это будет за игра?
– Наверное, не представляю. Если скажу, что представляю, то обману, потому что таких решающих матчей в карьере футболиста не так много. Это будет интересно.
– Что нужно будет сделать «Краснодару» на этот раз, чтобы одержать победу и не потерять чемпионство?
– Обыграть «Динамо». На словах это звучит просто, но на деле посмотрим, – сказал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.