Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Как только вам нужно будет что-то узнать, вы это обязательно узнаете»
Матвей Сафонов прокомментировал слухи о возможном переходе в «ПСЖ».
Сегодня «Краснодар» обыграл «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0), но не стал чемпионом России. «Быки» завершили сезон на втором месте, титул достался «Зениту».
– Мы могли выиграть, мы могли стать чемпионами. Я уверен, что в таком составе все впереди еще у команды.
– Вы уходите из «Краснодара»?
– Что? Отпуск, по-моему.
– Это твой последний матч за «Краснодар»?
– Откуда ж я знаю, ребята?
– Переговоры же идут. И они на финишной стадии.
– Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я думаю, что как только вам нужно будет что-то узнать вдруг, вы это обязательно узнаете, – сказал вратарь «Краснодара».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» договорились о трансфере Сафонова.
Вот он - шанс. Зовут не куда-то, а в ПСЖ. А дальше доказывай своей игрой. В любом случае - удачи.