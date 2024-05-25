Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Как только вам нужно будет что-то узнать, вы это обязательно узнаете»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Динамо Москва Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов прокомментировал слухи о возможном переходе в «ПСЖ».

Сегодня «Краснодар» обыграл «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0), но не стал чемпионом России. «Быки» завершили сезон на втором месте, титул достался «Зениту».

– Мы могли выиграть, мы могли стать чемпионами. Я уверен, что в таком составе все впереди еще у команды.

– Вы уходите из «Краснодара»?

– Что? Отпуск, по-моему.

– Это твой последний матч за «Краснодар»?

– Откуда ж я знаю, ребята?

– Переговоры же идут. И они на финишной стадии.

– Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я думаю, что как только вам нужно будет что-то узнать вдруг, вы это обязательно узнаете, – сказал вратарь «Краснодара».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» договорились о трансфере Сафонова

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19 комментариев
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По факту подтвердил
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Видимо все таки договорились. Жаль конечно что в последнем матче за команду не стал чемпионом
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Ещё Головина в ПСЖ и легенду Семака главным тренером
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Дай Бог, чтоб все сложилось. Лучше на лавке в ПСЖ, чем в основе в Краснодаре, который ещё лет десять чемпионат не выиграет
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-3
+7
Свои шансы получит. Главное поймать кураж. Но все понимают, что он не конкурент Доннарумме. Хотя кто знает как жизнь сложится) какая нибудь травма итальянца и ты новая суперзвезда.
+5
-1
+4
Латышонок видимо в Краснодар возвращается?
+4
0
+4
Ответ олдовый манк
Латышонок видимо в Краснодар возвращается?
Агкацев зачем ждал?
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Ответ Крыло советов
Свои шансы получит. Главное поймать кураж. Но все понимают, что он не конкурент Доннарумме. Хотя кто знает как жизнь сложится) какая нибудь травма итальянца и ты новая суперзвезда.
Доннарумма последний сильный отрезок провел в 2021 на евро. С тех пор он не показал серьезного уровня, который нужен псж. Может у Матвея получится. Шанс будет
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перехожу на круассановую диету, - добавил он...
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ну видимо собрался французские лавочки полировать
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Если это реально правда (до сих пор не верится), то стоит ехать. И бороться. Вернуться всегда успеет.
Вот он - шанс. Зовут не куда-то, а в ПСЖ. А дальше доказывай своей игрой. В любом случае - удачи.
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Он же говорил ,что путь Акинфеева не предел,нужно добиваться большего,вот всё в его руках , по вратарским меркам он ещё молодой.
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Своим переходов в ПСЖ и при должных усилий, закроет дискус со сравнением его с Акинфеевым. Оба сильные вратари но Матвей может быть лучше даже сам того не понимая. Желаю удачи во Франции!
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Ответ sabrusov
Дай Бог, чтоб все сложилось. Лучше на лавке в ПСЖ, чем в основе в Краснодаре, который ещё лет десять чемпионат не выиграет
с 0 матчей за год и вернется обратно в газпром только уже
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Ответ Leon Petov
Ещё Головина в ПСЖ и легенду Семака главным тренером
С Семаком точно чемпионами не станут
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Ответ Игорь Манько
Агкацев зачем ждал?
Ну это уже не ко мне вопрос, но я почему-то уверен что именно так и будет
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