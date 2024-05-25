Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Как только вам нужно будет что-то узнать, вы это обязательно узнаете»

Матвей Сафонов прокомментировал слухи о возможном переходе в «ПСЖ».

Сегодня «Краснодар» обыграл « » в 30-м туре Мир (1:0), но не стал чемпионом России. «Быки» завершили сезон на втором месте, титул достался «Зениту».

– Мы могли выиграть, мы могли стать чемпионами. Я уверен, что в таком составе все впереди еще у команды.

– Вы уходите из «Краснодара»?

– Что? Отпуск, по-моему.

– Это твой последний матч за «Краснодар»?

– Откуда ж я знаю, ребята?

– Переговоры же идут. И они на финишной стадии.

– Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я думаю, что как только вам нужно будет что-то узнать вдруг, вы это обязательно узнаете, – сказал вратарь « ».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и « » договорились о трансфере .