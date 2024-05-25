Тимощук о чемпионстве «Зенита»: «Мы все в шоке, не смотрели матч «Краснодара». Удалось завести команду после того, как пропустили, такая победа дорогого стоит»

Теги Зенит Ростов Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Футбол

Анатолий Тимощук высказался о чемпионстве «Зенита».

В заключительном туре Мир РПЛ команда под руководством Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) петербуржцы обошли конкурентов и заняли первое место по итогам турнира.

«Мы реально все в шоке. Не смотрели за результатом матча с «Краснодаром».

После того, как пропустили, удалось завести команду. У нас не было другого выбора. Нужно было идти вперед. Так мы должны играть все 90 минут.

Но этим и прекрасен футбол, что была такая интрига. Такая победа дорогого стоит. Это общая победа на благо «Зенита». Лучше праздника не придумаешь», – сказал тренер «Зенита».

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12 комментариев
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Я тоже в шоке. Честно признаюсь, что не верил в то, что так всё удачно произойдёт. Особенно когда отменили гол Краснодара. Тем больше положительных эмоций. Зенит Чемпион.
+11
-1
+10
Нереальная концовка оказалось самой возможной...)
+10
0
+10
Был на стадионе. Работа тренерского штаба Зенита, это нечто.
Дорогого стоит.
Хотелось бы конечно, без такого нервяка. Но то, что получилось, это просто шок.
+8
0
+8
Руки прочь от Толика, недоумки!
+8
-1
+7
Ответ Agent Smith
Комментарий удален пользователем
Докажи. Не можешь доказать - молчи .
+5
-1
+4
Ответ Skip
Нереальная концовка оказалось самой возможной...)
И самой верной
+4
0
+4
Самое время вспомнить бессмертную песню "Секрета"...
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Комментарий удален пользователем
И зачем врать? Все на поле знали результат в Краснодаре, а Тимощук нет..
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Миша сказал, что следил и слил после пеналя игрокам результат))
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Ответ MAXIMum1
Я тоже в шоке. Честно признаюсь, что не верил в то, что так всё удачно произойдёт. Особенно когда отменили гол Краснодара. Тем больше положительных эмоций. Зенит Чемпион.
Странные вы , право , с Тимощуком !
С самого начала сезона пишу :
Зенит ,, небезизбежно ‘’ будет Чемпионом и более того - сделает Золотой Дубль !
Хотя , конечно , мне , незаинтересованному наблюдателю было легко рассуждать только с позиции здравого смысла ))
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