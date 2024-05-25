Тимощук о чемпионстве «Зенита»: «Мы все в шоке, не смотрели матч «Краснодара». Удалось завести команду после того, как пропустили, такая победа дорогого стоит»
Анатолий Тимощук высказался о чемпионстве «Зенита».
В заключительном туре Мир РПЛ команда под руководством Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) петербуржцы обошли конкурентов и заняли первое место по итогам турнира.
«Мы реально все в шоке. Не смотрели за результатом матча с «Краснодаром».
После того, как пропустили, удалось завести команду. У нас не было другого выбора. Нужно было идти вперед. Так мы должны играть все 90 минут.
Но этим и прекрасен футбол, что была такая интрига. Такая победа дорогого стоит. Это общая победа на благо «Зенита». Лучше праздника не придумаешь», – сказал тренер «Зенита».
Дорогого стоит.
Хотелось бы конечно, без такого нервяка. Но то, что получилось, это просто шок.
С самого начала сезона пишу :
Зенит ,, небезизбежно ‘’ будет Чемпионом и более того - сделает Золотой Дубль !
Хотя , конечно , мне , незаинтересованному наблюдателю было легко рассуждать только с позиции здравого смысла ))